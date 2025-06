Complejo de Chan Chan vuelve a estar en riesgo: intervienen terreno de 10 mil m² ocupado ilegalmente en zona protegida por ley y Unesco

Un área intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan fue ocupada irregularmente bajo estructuras improvisadas, sin autorización ni presencia estatal. (Composición: Infobae)

A pocos metros del tráfico constante en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Huanchaco, una franja de tierra se convirtió por semanas en un punto ciego del Estado. Bajo lonas verdes y estructuras improvisadas, una parte intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan fue transformada en terreno demarcado sin permiso ni advertencia oficial. La zona, protegida por ley y declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, comenzó a mostrar señales de apropiación silenciosa. Nadie vigilaba. Nadie respondía de inmediato.

La intervención no llegó por casualidad. Tras reportes de ocupación irregular en el sector conocido como Los Huachaques, un equipo del Ministerio de Cultura, acompañado por efectivos de la Policía Nacional, ejecutó una acción directa para desmontar las instalaciones no autorizadas. El terreno intervenido, de aproximadamente 10 000 metros cuadrados, se ubica entre los vértices 23 y 24 del área intangible del complejo. Aunque no se encontraron personas en el lugar durante la acción, las evidencias apuntaban a una ocupación sistemática y planificada.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, David Calderón De Los Ríos, encabezó la operación. “Estamos ante un delito grave. Cualquier intento de ocupar este sitio constituye una infracción sancionada por el Código Penal y por la legislación cultural vigente”, declaró. La advertencia se dirigía tanto a residentes locales como a cualquier persona que intente apropiarse de terrenos dentro de Chan Chan.

Una franja codiciada a la sombra del patrimonio

Ministerio de Cultura, junto con la Policía Nacional, intervino el sector Los Huachaques y desmontó instalaciones que evidencian una ocupación planificada. (Mincul)

La intervención permitió desarmar estructuras precarias: palos de madera de más de dos metros de alto, lonas verdes extendidas como cercos y restos de objetos dejados por los ocupantes. La cercanía con la carretera asfaltada —en algunos casos, a menos de dos metros— revela la exposición de esta zona patrimonial, muchas veces olvidada entre la infraestructura moderna y la falta de vigilancia efectiva.

A pesar de que el Ministerio de Cultura mantiene paneles azules que identifican claramente los límites y alertan sobre la protección legal del sitio, las intervenciones ilegales se siguen multiplicando. No se trata de casos aislados. En abril, otro sector del complejo, El Trópico, fue escenario de una excavación clandestina que afectó directamente una plataforma arquitectónica de origen chimú.

El equipo de la Policía de Turismo detectó zanjas abiertas en forma de cuadrado, de 15 metros por lado, con una profundidad de hasta 80 centímetros. Los trabajos no autorizados removieron capas originales compuestas por piedra, gravilla y adobe, elementos fundamentales de la arquitectura ancestral chimú. “Lo que encontramos fueron ampliaciones de zanjas ya abiertas. No fue accidental”, confirmó un agente que participó en la intervención.

Personal técnico de la DDC de La Libertad acudió de inmediato al sitio afectado y, en coordinación con la Policía de Turismo, inició diligencias legales para ubicar a los responsables. Hasta el momento, no se han presentado detenidos por este caso, pero las autoridades señalan que los procedimientos continúan.

“Todo trabajo dentro de Chan Chan debe pasar por autorización expresa del Estado. Lo que ocurrió en El Trópico es una afectación directa a nuestro patrimonio”, precisó el director David Calderón.

La fragilidad de un sitio monumental

Las autoridades advirtieron que estas acciones constituyen delitos tipificados por el Código Penal y la legislación cultural. (Mincul)

El área de Chan Chan, construida por los chimúes entre los siglos IX y XV, ocupa aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. Aunque una parte está abierta al turismo con ingreso controlado, la mayoría del terreno continúa expuesta, sin cercado ni presencia constante de seguridad.

La facilidad con que se producen ocupaciones ilegales, excavaciones clandestinas y pintas obscenas sobre muros prehispánicos revela una situación crítica: el patrimonio declarado como bien mundial convive a diario con el abandono, la desinformación y la apropiación no sancionada.

El director de la DDC, David Calderón, volvió a insistir en la urgencia de la corresponsabilidad ciudadana. “Debemos entender que cada metro de Chan Chan forma parte de una memoria colectiva que no puede ser reemplazada. No se trata solo de piedras. Es historia viva que no debe tocarse sin autorización.”