Cancelan vuelos en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: caos y quejas de pasajeros varados en terminal aéreo

Cancelan vuelos en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Latina TV

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fue presentado como un símbolo de modernización y eficiencia para el transporte aéreo en el Perú, presentó hoy, en su segundo día de operaciones, la cancelación y retraso de varios vuelos provocando el malestar de decenas de pasajeros, muchos de ellos con conexiones internacionales, quienes han expresado su malestar y frustración por la falta de información y soluciones ante los problemas que, desde tempranas horas de este lunes 2 de junio, colapsaron la atención en el terminal.

Uno de los primeros incidentes reportados fue la cancelación del vuelo 2258 con destino a Cajamarca, programado para las 7:00 a.m. Los pasajeros permanecieron dentro del avión por más de cuatro horas antes de ser informados que el vuelo había sido cancelado. La causa, según los propios afectados, fue inicialmente atribuida a la falta de combustible, aunque luego se les indicó que el piloto no podía continuar porque había llegado de un vuelo internacional de larga duración y debía cumplir con el protocolo de descanso.

“Nos tuvieron desde las siete de la mañana hasta casi el mediodía encerrados en el avión y al final nos dijeron que el vuelo estaba cancelado. Nadie dio una explicación clara, ni LATAM ni el aeropuerto. ¿Este es el nuevo Jorge Chávez? Qué decepción”, declaró uno de los pasajeros.

Varias horas de espera y sin información

La situación se repitió con otros vuelos nacionales, incluyendo una conexión a Trujillo que debía partir a las 10:30 a.m. y fue cancelada repentinamente. Los usuarios denuncian que no recibieron ninguna notificación oficial hasta el momento de embarque. A las 13:06 horas, ya se reportaban al menos tres vuelos cancelados, todos sin una comunicación efectiva por parte de las aerolíneas ni de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto.

Una de las historias más indignantes fue la de una pasajera que llegó desde España y tenía conexión inmediata a Trujillo. “Compré el vuelo con escala en Lima justo para no quedarme aquí. Ahora me cancelaron el vuelo y no me ofrecen ninguna solución. No tengo dónde quedarme, mi familia me espera en Trujillo. Quiero que me paguen la estadía o me den un nuevo vuelo hoy. No vine desde tan lejos para quedarme varada sin ayuda”, reclamó con evidente molestia.

La usuaria también cuestionó la falta de atención y apoyo del personal en el Jorge Chávez. “Solo dicen que el vuelo se canceló y nada más. No hay personal suficiente que dé información, y mucho menos alguien que se haga responsable. ¿Y ahora qué hacemos los que venimos del extranjero y tenemos conexiones? Esto es un caos”, agregó.

El descontento también fue visible en redes sociales, donde los pasajeros han expresado su malestar, incluso denunciaron que no les ofrecieron alternativas inmediatas ni compensaciones por los perjuicios ocasionados.

LAP ni Latam se pronuncian

A pesar de la gravedad de los hechos, ni LATAM ni LAP habían emitido un comunicado oficial hasta el cierre de esta nota. Más temprano, la Gerente de Comunicaciones de LAP declaró más temprano que las demoras en algunos de los vuelos no se debían a la falta de combustible, sino a complicaciones logísticas en su distribución. “Tenemos combustible, pero el inconveniente radica en la correcta distribución del mismo hacia las aeronaves”, explicó.

La vocera también mencionó que LAP se encuentra en coordinaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para implementar mecanismos que permitan agilizar el abastecimiento en pista. “Estamos en reuniones para que se permita el acceso de cierto tipo de transporte que facilite el proceso. Son problemas que surgen en una operación real y que estamos tratando de solucionar lo más pronto posible”, precisó.

Sin embargo, estas declaraciones no resultan suficientes para los cientos de usuarios que han visto afectadas sus agendas personales, laborales y familiares. Familias enteras que viajaban por vacaciones y personas que retornaban a sus regiones para trabajar se han quedado en medio de la incertidumbre y sin respuestas claras.

Los usuarios siguen a la espera de una respuesta sobre la cancelación de sus vuelos y la respectiva indemnización por este cambio drástico en el horario de sus pasajes, ya que a algunos se les ha manifestado que sus viajes han sido reprogramados para el día de mañana, martes 3 de junio.