Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: quejas, demoras, tráfico y cobros de hasta 100 soles de taxis para salir del terminal aéreo

Largas colas en el control de embarque y recojo de maletas del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Canal N

Desde el inicio de operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los usuarios han reportado una serie de inconvenientes que han generado malestar generalizado. Demoras en la entrega de equipajes, largas filas de vehículos en los accesos y tarifas elevadas en los servicios de taxi son algunos de los principales reclamos.

Una de las situaciones más repetidas en los últimos días ha sido la espera prolongada para recoger las maletas. Algunos pasajeros aseguran haber esperado más de una hora, lo que generó molestias entre viajeros nacionales y extranjeros que esperaban una experiencia más eficiente en el renovado terminal.

El caos también se refleja en las vías de ingreso. En avenidas como Morales Duárez y Faucett, el tráfico es intenso desde tempranas horas. Conductores reportaron demoras de hasta 30 minutos en tramos que antes se recorrían en poco tiempo. Las autoridades vienen monitoreando estas vías para recalibrar los semáforos y mejorar el flujo vehicular.

Más tráfico y caos en la avenida Faucett y Morales Duárez, cerca al acceso del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

A esto se suma el descontento por los altos precios de los taxis. Solo dos empresas, Uber y Cabify, operan oficialmente dentro del terminal, y las tarifas han alcanzado hasta S/90 por tramos cortos como hacia Pueblo Libre, e incluso S/100 hasta San Juan de Miraflores. Aunque existe la opción del AeroDirecto como alternativa más económica, muchos pasajeros desconocen su funcionamiento debido a la escasa señalización.

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, que prometía modernizar la experiencia aeroportuaria en el país, enfrenta así un inicio marcado por la desorganización, mientras los usuarios exigen mejoras inmediatas para garantizar un servicio eficiente y accesible.

Tráfico intenso en las avenidas Faucett, Morales Duárez y Santa Rosa

El acceso al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa generando quejas por parte de los conductores debido al intenso tráfico en las principales avenidas que conectan con la infraestructura recién inaugurada. Las largas filas de vehículos se extienden desde la avenida Faucett, afectando a quienes se dirigen al aeropuerto y provocando retrasos de hasta 30 minutos en un tramo que antes se recorría con mayor fluidez.

“Estamos saliendo más temprano, pero el tráfico es muy fuerte. No avanza”, señaló un conductor mientras esperaba en medio de una extensa fila de autos. Otro usuario que transitaba por la avenida Morales Duárez indicó que estuvo detenido al menos 20 minutos en la misma intersección. “Desde el semáforo anterior ya estamos esperando más de 15 minutos para cruzar”, comentó.

Gran congestión vehicular en la avenida Morales Duárez y Faucett para ingresar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Canal N

Incluso unidades policiales quedaron atrapadas en la congestión. Antes, los conductores podían tomar un giro libre a la derecha o ingresar rápidamente por la vía auxiliar, lo que permitía un acceso más dinámico al terminal aéreo. Sin embargo, con la nueva infraestructura, las rutas han cambiado y, según los testimonios, no han sido optimizadas para soportar el flujo actual de vehículos.

La situación ha generado incomodidad entre pasajeros que buscan llegar puntuales a sus vuelos y trabajadores que ingresan al aeropuerto.

Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Mejorarán tiempos de espera en avenidas de acceso al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

Ante el incremento del flujo vehicular en los accesos al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las autoridades han comenzado a monitorear y recalibrar los semáforos en las avenidas Morales Duárez y Faucett, dos de las principales rutas de ingreso y salida del aeropuerto.

En un operativo conjunto, equipos de la Sutran, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la central de Seguridad Ciudadana del Callao se encuentran evaluando en tiempo real el comportamiento del tránsito. El objetivo es ajustar los tiempos de los semáforos para agilizar la circulación, especialmente en Morales Duárez, una vía que ha quedado rezagada frente al tráfico intenso que ahora soporta.

Municipalidad del Callao recalculará los semáforos hacia el ingreso del Aeropuerto Jorge Chávez | Canal N

“Estamos midiendo el tránsito para recalcular los semáforos y mejorar el flujo vehicular. El ingreso y salida de autos al aeropuerto ha sido masivo desde el primer día de operaciones”, indicaron las autoridades.

Además, se anunció la próxima construcción de un puente sobre Morales Duárez, obra que, según el compromiso del ministro Sandoval y el alcalde Pedro Spadaro, comenzaría en 30 días y estaría operativa en tres meses. También se prevé intervenir las avenidas Argentina y Venezuela para garantizar una mejor conectividad vial en el Callao.

Taxis cobran entre 80 y 100 soles desde el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

Los pasajeros no solo reportan demoras en la entrega de equipajes, sino también cobros elevados por el servicio de taxi, lo que ha generado molestia e incomodidad entre quienes arriban a la capital.

Una usuaria que se dirigía a San Juan de Miraflores contó que tuvo que pagar S/100 por un trayecto que normalmente cuesta entre S/35 y S/50 si se toma desde fuera del aeropuerto. “No me quedó otra. Estoy con maletas, cansada del viaje, y ellos lo saben. Se aprovechan”, comentó. En otro caso, una carrera hacia Pueblo Libre, apenas a unos kilómetros del aeropuerto, estaba valorizada entre S/85 y S/90.

Actualmente, solo dos empresas están autorizadas para ofrecer el servicio de taxi dentro del nuevo aeropuerto: Uber y Cabify. Ambas cuentan con un punto exclusivo para solicitudes en el primer nivel del terminal. Esto ha generado que los precios se eleven por la demanda de los viajeros, quienes se ven limitados en otras alternativas de transporte.

Taxis cobran entre 80 y 100 soles desde el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez | Canal N

“No hay forma de pedir taxi afuera si no te vas hasta otra zona del aeropuerto. Y si estás llegando del extranjero o con familia, nadie quiere caminar tanto con maletas. Te ves obligado a aceptar esos precios”, reclamó un pasajero proveniente de Cusco.

Ante este panorama, una de las pocas alternativas que tienen los pasajeros es trasladarse hasta el segundo piso del terminal, donde se ubica la conexión con el servicio de AeroDirecto. Este sistema ofrece rutas hacia puntos estratégicos de Lima y representa una opción más económica, aunque no siempre cómoda para quienes viajan con equipaje voluminoso o niños.

“Esto no debería pasar en un aeropuerto nuevo. Uno espera mejoras, no que te cobren el triple por todo. Es un mal inicio”, concluyó una joven que se dirigía a Jesús María y no quiso identificarse.

Largas colas en las salas de embarque y demoras en entrega de maletas

De otro lado, una pasajera, visiblemente cansada por el vuelo a Lima, relató que tuvo que esperar más de una hora para recibir su maleta. “Estuve más de una hora esperando que me entreguen la maleta. Y encima de eso, cuando quiero pedir un taxi, me dicen que cuesta casi 90 soles solo hasta Pueblo Libre. Es un abuso”, dijo.

Este tipo de situaciones no son aisladas. Según se pudo corroborar en el lugar, los pasajeros reportan tiempos de espera de entre una hora y una hora y media para recuperar sus pertenencias.