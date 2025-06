Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Reunión de emergencia entre LAP, DGAC, aerolíneas y otras autoridades ante fallas operativas

LAP, DGAC y aerolíneas sostienen reuniones clave para garantizar la operatividad del nuevo aeropuerto y la seguridad de los pasajeros. | Canal N

Ante los problemas reportados tras el inicio oficial de las operaciones en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se convocó a una reunión de urgencia con todos los sectores involucrados.

A través de sus redes sociales, Lima Airport Partners (LAP) informó que sus representantes, junto con personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aerolíneas y otras autoridades, llevaron a cabo un encuentro para abordar, entre otros inconvenientes, el problema del abastecimiento de combustible en el nuevo terminal.

Según indicó la empresa concesionaria del aeropuerto, se espera implementar soluciones este mismo lunes 2 de junio, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad de los pasajeros, ante la cancelación de una decena de vuelos nacionales.

“Continuamos trabajando, en conjunto con las autoridades y la comunidad aeroportuaria, para dar una pronta solución, segura y eficiente a la operación de la gestión de combustible en el nuevo Jorge Chávez”, se lee en su publicación en su cuenta oficial de X, plataforma antes conocida como Twitter.

Las autoridades involucradas en el correcto funcionamiento de la nueva terminal esperan implementar soluciones este mismo lunes 2 de junio, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad de los pasajeros. (Foto: LAP)

En ese contexto, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) emitió un pronunciamiento en el que detalla su balance sobre el primer día de funcionamiento de la nueva infraestructura.

Si bien destacaron los esfuerzos realizados por todos los actores de la comunidad aeronáutica para reforzar protocolos y ofrecer una experiencia alineada con el nuevo estándar del aeropuerto, señalaron que aún persisten dificultades críticas.

“Es importante no dejar de lado que se necesita trabajar en la agilidad de los procesos migratorios y los controles de seguridad, que se están viendo saturados en los momentos de mayor afluencia”, precisó AETAI, alertando que estas demoras afectan directamente los tiempos disponibles que tienen los pasajeros para completar los trámites previos al embarque.

La asociación también manifestó su especial preocupación por la distribución del combustible, un servicio que, en sus palabras, “debería ser suministrado de forma eficiente y dinámica”, pero que en la jornada inaugural se vio sobrepasado, generando retrasos significativos de hasta 3 horas y cancelaciones de vuelos.

Ante este panorama, las aerolíneas han solicitado a la administración del aeropuerto tomar medidas urgentes para optimizar los procesos operativos y asegurar que la nueva terminal cumpla con los niveles de eficiencia y calidad prometidos.

AETAI reiteró su disposición para colaborar activamente en la implementación de soluciones y sostuvo que el aporte del nuevo Jorge Chávez al país será fundamental siempre que se logre estabilizar su funcionamiento en el corto plazo.

Caos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez por la cancelación de vuelos | Canal N

Caos en el nuevo Jorge Chávez

Desde tempranas horas de este lunes 2, se reportaron cancelaciones y retrasos en vuelos nacionales, afectando a numerosos viajeros, muchos de ellos con conexiones internacionales.

Uno de los casos más destacados fue el del vuelo 2258 con destino a Cajamarca, programado para las 7:00 a.m. Los pasajeros permanecieron dentro del avión por más de cuatro horas antes de ser informados de la cancelación del vuelo.

Inicialmente, se atribuyó la causa a la falta de combustible; sin embargo, posteriormente se indicó que el piloto no podía continuar debido a que había llegado de un vuelo internacional de larga duración y debía cumplir con el protocolo de descanso.

La situación se repitió con otros vuelos nacionales, incluyendo una conexión a Trujillo que debía partir a las 10:30 a.m. y fue cancelada repentinamente.

Los usuarios denunciaron que no recibieron ninguna notificación oficial hasta el momento de embarque. A las 13:06 horas, ya se reportaban al menos tres vuelos cancelados, todos sin una comunicación efectiva por parte de las aerolíneas ni de Lima Airport Partners.

Una pasajera que llegó desde España y tenía conexión inmediata a Trujillo expresó su frustración: “Compré el vuelo con escala en Lima justo para no quedarme aquí. Ahora me cancelaron el vuelo y no me ofrecen ninguna solución. No tengo dónde quedarme, mi familia me espera en Trujillo. Quiero que me paguen la estadía o me den un nuevo vuelo hoy. No vine desde tan lejos para quedarme varada sin ayuda”.