Anthony Lastra desmiente al Ejecutivo y asegura que Dina Boluarte prometió creación de capellanía no católica

Anthony Lastra junto a Dina Boluarte y Eduardo Arana.

Anthony Lastra, pastor evangélico vinculado a la mandataria Dina Boluarte, enfrenta al Ejecutivo con documentos que contradicen la versión oficial sobre la creación de una capellanía religiosa no católica en Palacio de Gobierno. En declaraciones a Punto Final, el joven de 26 años no solo develó que brindó consejería espiritual para la presidenta y algunos ministros, sino que se comprometieron a impulsar el proyecto a su favor.

Pese a que el Ministerio de Justicia (MinjusDH) emitió un comunicado negando cualquier vínculo o influencia entre el pastor y el Ejecutivo, donde además insistieron en que no existe ninguna gestión en curso para instaurar una capellanía evangélica en la sede presidencial, el guía de Pedro Castillo brindó la entrevista con documentos en mano.

“A mí me da mucha tristeza la declaración. A mí me da mucha tristeza la declaración del ministro de Justicia que prácticamente da a entender que nosotros solo hemos tenido un diálogo, pero que el gobierno no ha hecho nada. […] Aquí yo tengo un documento que es del Ministerio de Justicia sobre el proyecto legal del Decreto Supremo de la creación de la capellanía religiosa presentado por la Iglesia Evangélica del Perú, aquí ustedes pueden ver toda la fundamentación incluso hasta la base legal, competencia, análisis, descripción del proyecto", expresó.

El pastor evangélico Anthony Lastra y la presidenta Dina Boluarte, quien se declara abiertamente una mujer católica.

Al respecto, Lastra destacó que el informe técnico legal de la cartera, firmado por el director de Asuntos Interconfesionales, recomienda remitir el proyecto de decreto supremo y la opinión técnica correspondiente al despacho presidencial y al Ministerio de Defensa, para su evaluación conforme a sus competencias legales. “Este documento se lo entregamos en sus manos a la presidenta de la República el mismo día que nos tomamos la foto junto con el entonces ministro Eduardo Arana, aquí está fundamentado por los abogados de la iglesia. Es más, la misma presidenta se comprometió ese día delante de los pastores que estaban en la mesa”, aseguró.

Según Lastra, la gestión no solo quedó en papeles, sino que la mandataria expresó su respaldo verbalmente. El pastor mencionó que no solo dijo que “si los católicos tienen su capellanía, es justo que los evangélicos también la tengan en Palacio”, sino “que se siente más cómoda con los evangélicos que con los católicos”.

“Esa reunión fue grabada por Palacio de Gobierno. Que muestren ese video y nos desmientan a nosotros. Ella dijo que sí va la capellanía evangélica en Palacio, que me desmienta la señora presidenta si ella no dijo eso. Dijo delante de todos los pastores que cuando va a las iglesias católicas lo único que hacen es meterle palo y chancarla, pero cuando viene a las iglesias evangélicas, ella siente paz y tranquilidad. Y más identificada se siente con la comunidad evangélica. Por eso, nos extraña ahora esa indiferencia”, agregó.

¿Por qué el Ejecutivo habría retrocedido?

El Ministerio de Justicia, bajo la entonces gestión de Eduardo Arana, elaboró un informe técnico legal concluyendo que el proyecto “resulta compatible con las leyes vigentes y con pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de libertad religiosa”. Sin embargo, el hecho que habría motivado el cambio de postura sería precisamente el histórico anuncio de que el sucesor de Francisco I era peruano.

“Creemos que existe una influencia y ella quiere quedar bien con el nuevo Papa y tiene todo su derecho porque es su fe, pero ante todo prima la palabra. Una autoridad tiene que tener palabra. Si ella nos hubiera dicho desde un inicio que no era posible esto, ‘no se puede pastor’, nosotros hubiéramos respetado su posición. Pero ella dijo que sí era posible, y aquí están viendo documentos que el mismo despacho presidencial, el Ministerio de Justicia la estaba dando trámite a nuestra solicitud para salir a nuestro favor”, sostuvo.

En esa línea, consideró que el gobierno vio una oportunidad para fortalecer su imagen junto al papa León XIV debido a su DNI peruano. “Desde el Estado lo han visto como una oportunidad de colgarse de esa situación para levantar su imagen. Lo están viendo como una estrategia”, expresó.

Dina Boluarte invitó al papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia del Perú)

Tal es la contradicción, que Anthony Lastra recuerda que el 8 de mayo, mientras el mundo veía la fumata blanca, él se encontraba en Palacio de Gobierno predicando a funcionarios, policías y militares. Insiste en que existen evidencias de los avances administrativos y de la voluntad expresada por Boluarte ante la comunidad evangélica, a la que ahora, afirma, el gobierno le ha dado la espalda.

“La presidenta se comprometió delante de todos los pastores. Incluso le pidió al ministro de Justicia que le dé celeridad. Si ella no cumple con su palabra y no firma el decreto, una vez más le habrá mentido al país”, concluyó Lastra.