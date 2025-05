Secuestran a líder indígena en Junín: Fiscalía abre investigación por extraña desaparición en Chanchamayo

Desconocidos interceptaron a Jaime Abel Cruz, jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki, cuando regresaba a su comunidad en motocicleta. Foto: Composición Infobae Perú

El viernes 30 de mayo, desconocidos interceptaron a Jaime Abel Cruz, jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki, cuando regresaba a su comunidad en motocicleta. El líder indígena fue reportado como desaparecido horas después por representantes de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Cenconsec).

Según informaron las organizaciones indígenas, Cruz asistió a una reunión en un centro de salud del distrito de Perené, en la provincia de Chanchamayo. Tras salir del lugar, se perdió todo contacto con él. Su familia alertó a la Policía Nacional y la denuncia ya está en manos de la Fiscalía.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) solicitó intervención inmediata de las autoridades y advirtió que la vida del dirigente está en riesgo. El caso también fue notificado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Secuestro ocurrió tras reunión en Chanchamayo

El hecho ocurrió la tarde del viernes, luego de que el jefe de Alto Yurinaki saliera de una reunión convocada por CECONSEC, donde participaron líderes de otras comunidades nativas de Perené. Jaime Abel tomó su motocicleta para regresar a su comunidad, pero no llegó a destino.

Desaparece líder yanesha en la selva central. Foto: AIDESEP

De acuerdo con Aidesep, antes de que se perdiera su rastro, el líder envió mensajes de voz a personas cercanas para advertir que estaba en peligro. También indicó que alguien intentaba quitarle el celular. Poco después, desde su propio número telefónico, se enviaron mensajes con amenazas, lo que hizo suponer que el aparato ya estaba en manos de sus captores.

Hasta el momento, las autoridades y representantes indígenas no han confirmado cuál sería el motivo detrás del secuestro. No obstante, familiares y líderes comunales señalan que podrían estar relacionados con conflictos territoriales o disputas internas no resueltas.

“Ya hicimos las coordinaciones para la búsqueda; en estos momentos están formalizando la denuncia y tomando declaraciones, pero necesitamos apoyo para que la Policía y las autoridades actúen de inmediato”, declaró Teddy Sinacay, presidente de CECONSEC.

Secuestradores exigen S/30 mil por la vida del líder yanesha

El diario Correo informó que la esposa de Jaime Abel Cruz recibió un mensaje de texto desde el celular del dirigente. En este mensaje, los presuntos secuestradores exigieron el pago de S/30.000 para dejarlo en libertad. Si el monto no se entrega, advirtieron que podrían atentar contra su vida.

Imagen referencial de llamadas a familia de líder secuestrado. crédito Colprensa

De acuerdo con el mismo medio, Jaime Abel ya habría recibido amenazas anteriormente. Aunque no se precisó el origen de dichas advertencias, se presume que estarían vinculadas a conflictos por tierras o desacuerdos comunitarios. Mientras tanto, comunidades vecinas han iniciado acciones de búsqueda por cuenta propia.

Fiscalía inicia investigación para ubicar a líder yanesha

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Mixta Penal de Pichanaqui abrió una investigación preliminar por el delito de secuestro en agravio de Jaime Abel Cruz. La fiscal provincial Patricia Toribio Rivera dispuso el inicio de diligencias para identificar a los responsables y dar con el paradero del dirigente indígena.

Como parte de la investigación, se ordenó al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sangani realizar acciones de inteligencia en el área donde desapareció. También se dispuso la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del establecimiento de salud donde Jaime Abel fue visto por última vez.

Fiscalía inicia investigación por desaparición de líder indígena. Foto: Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

El Ministerio Público indicó que se realizarán otras diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, el paradero del jefe de la comunidad Alto Yurinaki continúa siendo desconocido. Las autoridades mantienen activo el protocolo de búsqueda y exhortan a la población a colaborar con cualquier información relevante.

Defensoría pide acciones inmediatas

La Defensoría del Pueblo solicitó acciones inmediatas al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio Público tras conocer la desaparición de Jaime Abel Cruz. La entidad instó a las autoridades a esclarecer los hechos y garantizar la vida e integridad del dirigente indígena.

Además, la institución informó que se mantendrá vigilante al desarrollo del caso y reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Mediante sus canales oficiales, pidió una respuesta rápida y coordinada frente a la denuncia del secuestro.