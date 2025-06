Barrio Fino: seis finalistas compiten por ser la quinta voz de la reconocida orquesta de salsa y timba

Solo seis finalistas siguen en carrera para ser parte de la popular agrupación de salsa y timba. (Cortesía para Infobae de Barrio Fino)

Después de semanas de competencia entre más de 400 jóvenes talentos, solo seis finalistas siguen en carrera para convertirse en la quinta voz de la orquesta peruana de salsa y timba Barrio Fino. La gran final será este lunes 2 de junio, en una esperada transmisión del programa Mande Quien Mande.

El concurso, que ha sido televisado diariamente por América TV a la 1:40 p.m., convocó a cientos de aspirantes desde su inicio. A lo largo de las semanas, han sido evaluados por un jurado de alto nivel encabezado por la cantante cubana Tania Pantoja y artistas invitados como Manolito de Manolito y su Trabuco y Michel Maza, exintegrante de La Charanga Habanera.

Los seis finalistas que se disputan el sueño de integrar Barrio Fino son: Miguel Hernández, Xavier Ayllón, Marcelo Guzmán, Sergio Obispo, Paulo Muñoz y José Miguel. Aunque todos han demostrado gran nivel, solo tres de ellos ofrecieron declaraciones exclusivas para Infobae.

Miguel Hernández: “Es mi orquesta favorita, es mi sueño”

Desde La Perla, Callao, Miguel Hernández recuerda el momento exacto en que decidió postular. Fue gracias a una publicación en redes sociales... y al empujón de su novia.

“Ella misma me dijo: ‘tenemos que ir, porque tú la haces’. Fuimos al casting como parte de nuestro aniversario, y clasificamos. Estar entre los seis me hace sentir feliz y emocionado, porque es mi orquesta favorita, es uno de mis sueños”, contó.

Hernández cree que su voz aporta un matiz romántico a la agrupación, algo que puede complementar perfectamente la energía de Barrio Fino.

“Soy medio romanticón al cantar. Me gustaría que la gente se identifique con ese estilo también. Sueño con aprender de cada integrante y llevar la música peruana por el mundo”, dijo. “Agradezco a los que me apoyan desde el principio. A ellos nunca hay que olvidarlos”.

Sergio Obispo: “Mi estilo es salsa dura y eso puedo aportar”

Sergio Obispo vive esta etapa con emoción y ansiedad, consciente de que se juega una gran oportunidad en su vida artística.

“Me hace distinto mi pasión y dedicación. Todos los días busco mejorar. Aporto energía, emoción, salsa dura. Mi sueño es que muchas más personas escuchen mi voz y que con Barrio Fino puedan sentirse felices y conectadas”, declaró.

Paulo Muñoz: “Canto con nervios, pero con muchas ganas”

Paulo Muñoz confiesa que, durante años, el miedo a cantar en público lo detuvo. Pero este concurso marcó un punto de inflexión. “Hay gente que me conoce desde el colegio y siempre me decía que cante. Yo no podía. Pero con una orquesta de mi barrio empecé a soltarme. Aún tengo nervios, pero estoy feliz”, comentó.

Sobre lo que lo diferencia, afirma que “todos los chicos son talentosos. Lo mío es el compromiso, la lealtad. Quiero que Barrio Fino sea aún más conocida. Mi voz melódica puede aportar un estilo más romántico. Y agradezco de corazón a quienes me apoyan en este proceso”.

La gran final: este lunes 2 de junio

Solo uno será elegido como la quinta voz oficial de Barrio Fino, pero los seis finalistas ya han ganado algo mayor: el respeto del público y el reconocimiento de artistas de primer nivel. El desenlace se sabrá en vivo este lunes, cuando uno de ellos cumpla su sueño y suba oficialmente al escenario con la orquesta.