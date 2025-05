“El que no llora, no mama”: Rafael López Aliaga exige a la ATU que el Corredor Rojo llegue hasta Manchay

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. (Foto: Infobae Perú / Andina / Composición)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este viernes 30 de mayo que solicitará formalmente a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la extensión de la ruta del Corredor Rojo hasta Manchay, una zona ubicada entre los distritos de Pachacámac y Cieneguilla. Según el burgomaestre, esta medida busca mejorar el acceso al transporte público en una zona densamente poblada que actualmente depende de servicios informales.

Durante su intervención, López Aliaga sostuvo que insistirá con este pedido hasta obtener respuesta. “Si no hace caso vamos hasta la puerta de la ATU, aquí el que no llora, no mama. Es que no le cuesta nada a la ATU hacer que el corredor pase por acá”, declaró ante los vecinos reunidos para la ceremonia, según pudo recoger RPP Noticias.

“Ya no hay ninguna excusa para que se le dé calidad de vida a la gente”, añadió, en referencia a las condiciones de transporte y conectividad de la zona.

Inauguración de la avenida Mario Vargas Llosa

El anuncio se dio en el marco de la inauguración de más de dos kilómetros de pavimentación de la avenida Mario Vargas Llosa, una vía que conecta directamente los distritos de Pachacámac y Cieneguilla. La obra ha requerido una inversión de más de 10 millones de soles, según cifras oficiales de la Municipalidad de Lima.

Los trabajos incluyeron la construcción de veredas de concreto, rampas de accesibilidad, sardineles, más de 9 000 metros cuadrados de áreas verdes y el sembrado de 355 árboles. La nueva avenida se perfila como un eje clave para mejorar la transitabilidad entre ambos distritos, así como un paso previo para justificar la llegada del Corredor Rojo.

Como se sabe, actualmente, el Corredor Rojo circula entre los distritos de San Miguel, La Victoria y San Juan de Lurigancho. La propuesta de López Aliaga implica una extensión considerable hacia la zona este de la capital, donde Manchay concentra una población significativa que depende del transporte público.

Hasta el momento, la ATU no ha emitido pronunciamiento sobre esta solicitud. Según las competencias actuales, cualquier modificación de rutas debe pasar por estudios técnicos y evaluación de viabilidad operativa.

Plan de Seguridad Ciudadana

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.

En paralelo al anuncio de transporte, el alcalde de Lima presentó este jueves un Plan Inmediato de Seguridad Ciudadana, con el que busca hacer frente al crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado en el país.

La propuesta incluye nueve medidas que, según López Aliaga, deben ser asumidas por el Gobierno central. A través de sus redes sociales, precisó que su pedido lo realiza en calidad de “ciudadano peruano”, y exhortó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a ejecutarlas con cargo al nuevo Crédito Suplementario, el cual, afirmó, “deberá ser exclusivo para la seguridad ciudadana”.

Entre las principales medidas, el alcalde propuso que los delincuentes de alta peligrosidad sean trasladados a los Centros de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), como los existentes en El Salvador. Esta prisión de máxima seguridad ha sido presentada como un modelo de encierro extremo y control total del entorno penitenciario.

Otra de las medidas más comentadas del plan incluye que el orden interno pase a manos del Ejército del Perú, desplazando así a la Policía Nacional en esa función.

Asimismo, el plan plantea una “reforma total” del Poder Judicial y del Ministerio Público, aunque no se especificaron los mecanismos para ello. El documento completo con las nueve medidas aún no ha sido difundido de forma oficial por la Municipalidad de Lima, pero el alcalde adelantó que continuará promoviendo su ejecución con respaldo político y social.

El pedido sobre el Corredor Rojo marca un nuevo episodio de fricción entre la Municipalidad de Lima y la ATU, entidad encargada de regular y fiscalizar el transporte urbano en Lima Metropolitana y Callao.