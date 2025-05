Talento peruano en la era Trump

Donald Trump - EEUU Foto: REUTERS

La decisión de emigrar, en el caso de profesionales calificados, ha dejado de ser un acto individual o excepcional. Cada vez más, responde a una lectura crítica del país de origen y de las posibilidades que ofrece el mundo. En América Latina —y Perú no es la excepción— este dilema se vuelve frecuente entre quienes, tras años de formación y trayectorias destacadas, se enfrentan a un mercado laboral que no siempre reconoce ni aprovecha su potencial.

Las cifras ayudan a entender esta dinámica. Según el INEI, al primer trimestre de 2024, el 70.1 % de la población en edad de trabajar participa activamente en el mercado laboral. No obstante, cerca de siete de cada diez lo hacen en condiciones de informalidad. Esta realidad alcanza también a profesionales universitarios, que, pese a sus credenciales, enfrentan subempleo, bajos ingresos y escasas oportunidades de inserción productiva. No se trata de un problema coyuntural, sino de un desajuste persistente entre la oferta de talento y la capacidad del mercado para absorberlo.

En las últimas décadas, Perú ha ampliado y diversificado su oferta educativa en áreas clave como ingeniería, ciencias ambientales y tecnologías de la información. Universidades públicas y privadas han fortalecido sus programas técnicos y de posgrado, formando cada año a miles de egresados con perfiles orientados a la transformación digital y la sostenibilidad. No obstante, la escasa articulación entre el sistema educativo, el aparato productivo y los ecosistemas de innovación ha generado un desfase estructural cada vez más evidente.

En este contexto, mirar al exterior no implica una renuncia, sino una búsqueda de coherencia profesional. Lejos de las lecturas catastrofistas del presente, uno de los destinos que hoy ofrece oportunidades concretas es Estados Unidos. Con el retorno de Donald Trump a la presidencia, se ha consolidado una agenda económica centrada en la innovación tecnológica, la autosuficiencia energética y la reindustrialización. En consonancia con estos objetivos, ha cobrado nuevo impulso el interés por atraer talento con trayectoria comprobada y capacidad de aportar en sectores estratégicos, a través de programas migratorios basados en empleo, como las visas EB1 y EB2 por interés nacional.

Este enfoque no es solo retórico. En 2023, EE. UU. destinó más de 200 mil millones de dólares a infraestructura tecnológica —desde centros de datos e inteligencia artificial hasta redes energéticas inteligentes y computación cuántica—. Son inversiones que requieren perfiles técnicos, científicos y ejecutivos que escasean a nivel local. En consecuencia, los mecanismos migratorios orientados a captar profesionales calificados no solo se mantienen vigentes, sino que han cobrado renovada importancia.

Como en toda la región, en Perú hay talento suficiente que responde a esta demanda, con profesionales de formación sólida, logros verificables y visión de futuro. Lo que con frecuencia falta es un entorno que les permita desplegar todo su potencial. Por ello, integrarse a economías que reconocen el mérito y ofrecen estructuras para potenciarlo no constituye una fuga, sino una estrategia legítima de desarrollo personal y familiar.

Los datos también respaldan esa opción. El PIB latino en EE. UU. superó los 3.7 billones de dólares en 2022, con un crecimiento del 63 % desde 2010. Cada vez más, los profesionales hispanos contribuyen en sectores clave, generando impacto tangible.

Emigrar no es una decisión sencilla. Supone redefinir vínculos, asumir riesgos y replantear horizontes. Cuando las capacidades no encuentran espacio para desplegarse, explorar entornos donde sí sean valoradas se vuelve, al menos, un paso necesario. No como un escape, sino como una elección consciente, viable y sostenible.