Alias ‘Chino’ mató a hincha de Universitario a puñaladas, huyó a Huánuco y confesó crimen, pero fiscal no pidió prisión preventiva

Canciller asegura que alertas de países que piden a sus ciudadanos no viajar a Perú “son preventivas y no afectan al turismo” Pese a que el ministro reconoció que hay zonas en el país que son peligrosas y que, actualmente, atravesamos una grave crisis de seguridad, la alerta emitida por Estados Unidos no es una prohibición de visitar Perú