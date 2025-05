Tornado en Chile: ¿Perú podría registrar vientos de 178 kilómetros por hora? Senamhi responde

Senamhi explica sobre intensos vientos registrados en Chile | Canal N

El sur de Chile vivió momentos de angustia la tarde del domingo 25 de mayo, cuando se desató un feroz tornado que produjo vientos con velocidades de hasta 178 kilómetros por hora (km/h), lo que obligó a numerosos transeúntes a aferrarse a rejas y postes para no ser arrastrados. El hecho ya despertó la curiosidad de un sector de la población peruana que ya se pregunta si acá este fenómeno se puede repetir.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya se refirió al tema para descartar que una situación atmosférica de similares características pueda presentarse sobre el territorio nacional.

“En Chile es un caso muy aparte. Ellos tienen vientos un poco más fuertes y se logran desarrollar ciertos eventos meteorológicos... Para su región es normal que sí tengan esos vientos fuertes, pero para nosotros no, es muy díficil”, aclaró Erick Rojas, especialista del Senamhi, a Canal N.

El experto brindó estas declaraciones mientras explicaba sobre el aviso meteorológico vigente n.° 171, justamente sobre el incremento de viento en la costa peruana, donde se proyecta velocidades de hasta 34 km/h desde hoy hasta la noche del miércoles 28 de mayo.

“Hay que recalcar que tenemos un incremento de la velocidad del viento y eso también ayuda a que la sensación de frío se sienta más. Para los próximos días también se espera cielo cubierto, niebla y neblina en las primeras horas de la mañana. Esto, basicamente, para lo que respecta a Lima Oeste: Callao, San Miguel, Miraflores, Barranco”, detalló.

Según el aviso del Senamhi, el incremento de viento en la costa podría generar el levantamiento de polvo o arena y la reducción de la visibilidad horizontal, por lo que aconsejó a los conductores tener cuidado en las carreteras de la zonas posiblemente comprometidas.

Senamhi pronostica fuertes vientos en la costa peruana.

“Chile es un país de tornados”

De acuerdo a Sergio González, ingeniero ambiental de la Universidad de Valparaíso y Master en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile, lo ocurrido en la comuna de Puertas Varas “no es raro” ni inusual, pues en el vecino país es “normal” la presencia de tornados, aunque ciertamente “poco frecuentes”.

“Chile es un país de tornados. No hay nada raro en que ocurra uno.Sucede que solo hasta hace unos pocos años atrás algunos científicos y aficionados comenzaron a realizar un inventario de los tornados en Chile y una de las conclusiones fue que los tornados nos han acompañado siempre“, indicó a BioBioChile.

Agregó: “Hay indicios de tornados que ocurrieron cientos de años atrás. Por supuesto, no ocurren tornados todos los días y en función de eso uno podría decir que son poco frecuentes. No obstante, la verdad es que raros no son”.

Además, González aclaró que “la ocurrencia de tornados no tiene que ver con el cambio climático. Hay registros de tornados en Chile cuando no había empezado el cambio climático. Ocurren tornados porque se dan las condiciones atmosféricas para que ocurran (inestabilidad atmosférica y cizalladura del viento)“.

Precisó, en otro momento, que no es posible determinar si es que ahora son más frecuentes que en el pasado. “Es una pregunta que no podemos contestar porque seguramente el conteo que se ha realizado está incompleto. Es difícil detectar la ocurrencia de un tornado en el pasado. Es necesario que hubiese testigos de esos eventos y revisar sus relatos”, dijo.

“Hay que estar siempre preparados apara estos fenómenos, pues todos los años entre mayo y junio se dan las condiciones meteorológicas para que ocurran”, acotó.

Por su parte, el Senamhi ya aclaró que este tipo de manifestaciones atmosféricas son casi imposibles sobre territorio peruano. Lo que sí se puede registrar es un incremento considerable de la velocidad del viento, pero, por lo general, no superior a los 50 km/h.