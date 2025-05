Autoridades activaron protocolos de emergencia y se mantienen alertas ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos severos. (rede sociales)

Un viento brusco y agresivo sorprendió a los habitantes de Puerto Varas, en Chile, este domingo por la tarde. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a difundirse por redes sociales, mostraban techos levantados, postes eléctricos vencidos y personas aferradas a rejas para evitar ser arrastradas por la fuerza del aire. A las 15:30 horas, hora local en Chile —14:30 en Perú—, el fenómeno se volvió innegable: un tornado impactaba la zona céntrica de la ciudad, en plena Región de Los Lagos.

En cuestión de minutos, estructuras comerciales, viviendas y el tendido eléctrico quedaron severamente afectados. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que 15.888 clientes permanecían sin energía en la región de Los Lagos, 10.292 de ellos solo en Puerto Varas. Las autoridades activaron comités de emergencia para coordinar la asistencia a los damnificados.

Mientras el sur del país vecino enfrenta un sistema frontal de lluvias y ráfagas inusuales, la población intentaba refugiarse sin entender del todo lo que ocurría. La escena no era habitual para la comuna, donde no se tiene registro frecuente de eventos de este tipo. Puerto Varas, conocida por su paisaje tranquilo, enfrentó un quiebre abrupto en su rutina dominical, con decenas de estructuras afectadas y más de 10 mil personas sin electricidad.

Según cifras oficiales, entre 2014 y el primer semestre de 2024, se solicitaron 2.835 residencias temporales por extranjeros en esta ciudad. De ellas, aproximadamente 79 corresponden a personas de nacionalidad peruana. Hasta el momento, no se reportan compatriotas peruanos entre los heridos ni afectados graves.

Un fenómeno inusual que provocó alarma

Tornado en Chile deja sin hogar a decenas de personas: alcalde de Puerto Varas reporta graves daños en la ciudad

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que el evento ocurrido en Puerto Varas fue efectivamente un tornado. La clasificación preliminar fue EF-1, con ráfagas de viento capaces de levantar techos y mover objetos pesados. Según informó el organismo, el fenómeno se produjo en medio de un sistema climático severo que afecta a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

“El tornado ocurrió a las 15:30 hrs. y afectó al sector céntrico de Puerto Varas, en la región de Los Lagos”, indicó la entidad meteorológica en un comunicado difundido horas después del suceso. A esa misma hora, se emitió una alarma meteorológica que advertía sobre el potencial desarrollo de más tornados o trombas marinas en la zona sur del país.

La alerta advierte sobre “fenómenos meteorológicos de alta severidad, con un muy alto potencial de causar daños materiales y poner en riesgo la vida de las personas”. El llamado de las autoridades fue claro: permanecer atentos a los comunicados oficiales y estar listos para tomar medidas extraordinarias ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Alejandro Bernales, diputado por Puerto Montt, publicó un video de zonas afectadas y expresó: “Paso de tornado en Puerto Varas deja graves situaciones en el centro de la ciudad. A esta hora se evalúan los daños generados por este fenómeno climático. Favor tomar todas las medidas de precaución”.

“Son muchas las viviendas afectadas”

El fenómeno, clasificado como EF-1, sorprendió a los vecinos este domingo por la tarde, dejando techos arrancados, postes caídos y decenas de estructuras dañadas. (redes sociales)

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, entregó declaraciones poco después del evento. En contacto con Mega Noticias, relató el estado de emergencia que enfrenta la comuna. “No habíamos vivido algo así en nuestra comuna. Estamos con muchas afectaciones en viviendas, edificios, tendidos eléctricos”, indicó. También afirmó que no hay víctimas mortales, aunque sí algunos lesionados: “No hemos constatado ninguna persona fallecida. Sí, hemos levantado algunos heridos que se están derivando a nuestro equipo de emergencia de salud. Cerca de cinco personas afectadas”, señaló.

Respecto al estado de salud de los heridos, añadió que “no hay ningún herido de gravedad. Tuvimos algunas personas que sufrieron descompensaciones. Por lo tanto, eso es positivo dentro de todo el balance”.

La trayectoria del tornado atravesó zonas densamente pobladas. “Cruzó por toda la zona céntrica y algunos sectores residenciales de la ciudad, y eso es algo que jamás habíamos visto, por lo menos aquí en el sur de Chile, con esta magnitud”, explicó el alcalde. Las techumbres volaron y se esparcieron por calles y cables eléctricos. “Ahora estamos acá en el centro y hay cubiertas y techos de casas en el tendido eléctrico, en todas partes”, afirmó.

Corte total de electricidad y zonas sin acceso

Tornado en Chile deja sin hogar a decenas de personas: alcalde de Puerto Varas reporta graves daños en la ciudad. (Composición: Infobae / redes sociales)

La situación en cuanto a infraestructura básica sigue comprometida. “En este minuto el suministro eléctrico está cortado en la ciudad, hay afectaciones en el tendido eléctrico en distintas partes, por lo tanto, estimamos que su reposición no va a ser rápida”, advirtió el burgomaestre. Empresas eléctricas ya trabajan en el lugar, pero varios postes han sufrido daños severos, lo que complica la pronta recuperación del servicio. También alertó sobre los semáforos inactivos: “Hoy la ciudad no cuenta con electricidad, los semáforos están cortados. Carabineros está colaborando en los puntos más álgidos para evitar accidentes”.

El municipio dispuso un albergue para los afectados. “Hemos activado también un albergue en el gimnasio fiscal, en caso de que alguna familia no pueda pasar la noche en su hogar”, anunció. Este espacio está ubicado en Ramón Ricardo Rosas 965, esquina con San Francisco, en el centro de Puerto Varas. El llamado del alcalde fue claro: “Que evitemos salir de nuestro hogar en caso de que no lo necesitemos, porque copuchentos en este minuto no nos ayudan en nada”.

Alerta por nuevas tormentas

El fenómeno, clasificado como EF-1, sorprendió a los vecinos este domingo por la tarde, dejando techos arrancados, postes caídos y decenas de estructuras dañadas. (Composición: Infobae / redes sociales)

Aunque el tornado fue un evento aislado, las condiciones climáticas en la zona no permiten bajar la guardia. La Dirección Meteorológica mantuvo activa la alarma por tormentas durante el resto del día. Las autoridades locales se mantuvieron en alerta, en coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia y otras instituciones.

Una de las preocupaciones más urgentes es el estado de quienes perdieron el techo de sus viviendas. Gárate remarcó: “Hay muchas familias que se quedaron sin techo, por lo tanto, estamos abocados a poder llegar a ellos para así evitar que tengan que pasar la noche en sus hogares frente a algún tipo de lluvia”. Aunque el clima había mejorado momentáneamente después del tornado, el temor a nuevas precipitaciones persistía. “No está lloviendo. Es una situación muy extraña, ahora se despejó. Pero es como la calma después de la tormenta”.