Erick Elera revela el verdadero motivo de la salida de Mónica Sánchez de ‘Al Fondo Hay Sitio’:“Ya es de Latina”

Erick Elera revela el verdadero motivo de la salida de Mónica Sánchez de ‘Al Fondo Hay Sitio’. TikTok.

Los rumores cada vez más son más fuertes que luego de que varios actores que dejaron ’Al Fondo Hay Sitio’ estarían alistando su gran ingreso a Latina, canal que ahora tiene como figura clave a Eric Jurgensen, el exgerente de América TV.

Esta vez, Erick Elera, quien interpreta a ‘Joel’ en la ficción, sorprendió al confirmar que su “madre” en la pantalla chica, Mónica Sánchez, no solo abandonó el proyecto por temas personales, sino que ahora forma parte oficialmente del canal Latina.

¿Mónica Sánchez se muda a Latina?

Los rumores sobre una posible migración de figuras de América Televisión a Latina han cobrado fuerza en las últimas semanas. Nombres como Magdyel Ugaz, Mayra Goñi y otros actores han sido vinculados a una nueva ficción que estaría siendo desarrollada bajo la gerencia de Eric Jurgensen, exgerente general de América TV y actual ejecutivo de Latina.

A estos trascendidos, se suma ahora la declaración de Erick Elera, quien no dudó en confirmar la salida definitiva de Mónica Sánchez de AFHS y su incorporación a la competencia.

“¿La ‘Charo’? Me he enterado y creo que ya se sabe... mi madre se ha ido a otro canal. Yo le deseo todo lo mejor”, señaló el actor durante una transmisión en redes sociales.

Y agregó con entusiasmo: “Bienvenida la competencia, eso es hermoso. Mónica Sánchez ya es de Latina”.

Erick Elera revela el verdadero motivo de la salida de Mónica Sánchez de ‘Al Fondo Hay Sitio’. IG.

El adiós de ‘Charito’ tras más de una década

La actriz Mónica Sánchez dio vida a ‘Charito’ durante más de 10 años, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de Al Fondo Hay Sitio. Su salida fue representada en la trama con un viaje a Canadá, donde se reencontraría con su hija Grace, su yerno Nicolás y sus nietos. Este episodio fue emitido el 24 de junio de 2024 y marcó la despedida de su personaje.

Sin embargo, detrás de la decisión hubo motivos personales más profundos. En entrevistas previas, Sánchez habló abiertamente sobre el desgaste físico y emocional que le generó su trabajo en la serie.

“Desde que pasamos a Pachacamac, entramos a las 7 de la mañana. Yo manejo todos los días, desde mi casa es una hora, hora y veinte minutos. Tenía que levantarme a las 5 y salir a las 6”, relató.

El ritmo de grabaciones, que se extendía hasta entrada la tarde, impactó su salud. “Mi memoria empezó a fallar, mi concentración fue menor, difusa. Fui a un neurólogo, mi cuerpo me estaba diciendo que no podía más. Era una señal que tenía que cambiar mi sistema de vida, y el médico me lo corroboró”, confesó la actriz.

Mónica Sánchez

El mensaje de Mónica: salud y renacer personal

Mónica Sánchez compartió en redes sociales un mensaje que fue interpretado como una despedida espiritual y emocional del personaje que la acompañó por tantos años. “Si vivimos como respiramos, tomando y soltando, no podremos equivocarnos. Que el goce de estar vivas nos acompañe siempre y el fuego que llevamos en el alma haga cada día más certera nuestra intuición”, escribió en una de sus publicaciones.

Su salida se presenta como una combinación de necesidad de descanso, reconexión personal y nuevos proyectos. Ahora, con su ingreso a Latina confirmado por su excompañero de elenco, queda en evidencia que la actriz busca explorar otras facetas profesionales en un nuevo espacio televisivo.

¿Una nueva ficción en camino?

Las señales parecen apuntar a que Latina prepara una ambiciosa producción con actores emblemáticos de AFHS. Bajo el liderazgo de Eric Jurgensen, se especula que el canal busca posicionarse con fuerza en el horario estelar y competir directamente con su antigua casa televisiva.

La partida de Mónica Sánchez no es la única: también se han observado salidas progresivas de otros rostros importantes de la ficción de América TV tales como Magdyel Ugaz y Adolfo Chuiman. Además de Andrés Wiesse, Mayra Couto, Nataniel Sánchez que no participaron del regreso de ‘AFHS’ por diversos motivos. Lo que hace pensar que más de uno podría sumarse a este nuevo proyecto.

Magdyel Ugaz le dijo adiós a Al Fondo Hay Sitio y emprende un nuevo proyecto. Composición Infobae Perú / América TV / IG