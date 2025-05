Pamela López defiende su romance con Paul Michael: “Si no funciona, seguiremos siendo amigos”. Video: Amor y Fuego / Willax TV

Lejos de los escándalos y con una postura cada vez más firme, Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, ha decidido hablar con transparencia sobre su vínculo con el cantante Paul Michael, exintegrante de Combinación de la Habana.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, la empresaria trujillana defendió su nueva relación y explicó cómo está llevando este proceso en medio de la exposición mediática.

“Yo no lo he presentado como mi pareja, sino como mi amigo. Ellos (sus hijos) lo conocen como tal”, afirmó Pamela refiriéndose a la relación que el joven artista ya mantiene con su entorno familiar.

Para la influencer, lo más importante es llevar las cosas con calma y honestidad, sobre todo cuando hay niños de por medio.

Una relación sin presiones y con respeto: “Él me da paz”

Pamela no dudó en elogiar a Paul Michael, a quien describe como alguien que le transmite “mucha tranquilidad”, una cualidad que valora enormemente tras vivir una etapa de inestabilidad personal.

Pamela López responde a indirectas de Christian Cueva en entrevista con Jefferson Farfán. Amor y Fuego

Asegura que, incluso si la relación no prospera, el vínculo entre ambos seguirá siendo de amistad. “Si lo nuestro no llega a funcionar, nosotros vamos a seguir siendo amigos”, expresó convencida.

¿Está enamorada Pamela López?

La empresaria también se animó a responder una de las preguntas que más le hacen en redes sociales: ¿Está enamorada de Paul Michael? Durante un live en su cuenta de TikTok, Pamela fue escueta pero directa.

“Lo que se ve, no se pregunta”, dijo sonriendo, dejando que las imágenes y su actitud hablen por ella. En ese mismo espacio, confesó sentirse feliz, enfocada en disfrutar el presente y descubriendo poco a poco a su nuevo compañero.

Por su parte, Paul Michael también se pronunció y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por los comentarios negativos: “Estamos tranquilos y felices. No hagan caso a los malos comentarios”, dijo el salsero, asegurando que prefiere mantenerse al margen de los programas de espectáculos porque “tergiversan todo”.

Pamela y Paul confirman romance con su primera foto juntos

Aunque han sido captados en varias ocasiones, Pamela López y Paul Michael oficializaron su romance en redes sociales, compartiendo su primera fotografía juntos en Instagram. En la imagen, ambos lucen relajados y sonrientes. Él la abraza, y ella se recuesta cómodamente sobre su hombro. La frase que acompañó la publicación fue clara.

Pamela López y Paul Michael confirman romance con su primera foto juntos.

“Me encantas, Kittypam”, escribió el cantante, mientras Pamela no dudó en compartir la imagen en sus propias historias.

Desde entonces, los intercambios públicos entre ambos no han parado. Comentarios cariñosos, emojis de corazones y mensajes como “Cosita linda, cosita bien hecha” dejan en evidencia una relación que, aunque aún en construcción, está llena de complicidad y admiración mutua.

Pamela López ha dejado claro que está viviendo una nueva etapa en su vida, una donde la felicidad no se mide por etiquetas, sino por lo que se siente. Pese a seguir legalmente casada con Christian Cueva, ha expresado en anteriores entrevistas que no contempla un matrimonio con Paul Michael en el futuro cercano, al menos mientras su situación legal no se resuelva.

Pamela López abre su discoteca y Paul Michael es parte de su equipo

Pamela López, conocida por su relación con el futbolista Christian Cueva, ha lanzado su negocio bajo el nombre de ‘La Cueva de Kittypam’, un título que muchos interpretan como una referencia directa al apellido de su ex pareja.

La inauguración de la discoteca, que se llevará a cabo el 24 de mayo en el local Lift, fue anunciada por López a través de su cuenta de Instagram. En sus publicaciones, la influencer, expresó su entusiasmo por el proyecto y prometió una experiencia única en la vida nocturna limeña.

Pamela López abre su discoteca con alusión a Christian Cueva y genera polémica por convivencia de sus hijos con Paul Michael. Video: Amor y Fuego.

En sus historias de TikTok, López compartió detalles sobre los preparativos, mencionando que se encontraba trabajando con su equipo para ultimar los detalles del evento.

El nombre del establecimiento, que combina el apellido de Cueva con el apodo de López, ha sido visto como un guiño a su relación pasada. Además, la participación del salsero Paul Michael en la organización del evento ha añadido un nuevo nivel de interés.

En paralelo a su debut como empresaria, López ha compartido en redes sociales momentos de cercanía con Paul Michael, quien ha comenzado a interactuar de manera natural con los hijos de Pamela y Christian.

En un video publicado en Instagram, se observa al cantante jugando con los niños en la casa de López, lo que ha generado comentarios sobre la naturaleza de su relación. Estas imágenes surgieron poco después de que Christian Cueva, en una entrevista con Jefferson Farfán, expresara su deseo de bienestar emocional para su familia, mencionando: “Le pido a Dios que sane a Pamela y a mis hijos”.