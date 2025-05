Pamela López no descarta que sus hijos conozcan a Pamela Franco: “Tendríamos que llevar terapia”

Pamela López no descarta que sus hijos conozcan a Pamela Franco, pero pone una condición. (Foto: Captura de TV)

Pamela López volvió a generar titulares tras mostrarse incómoda ante la posibilidad de que sus tres hijos, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva, establezcan un vínculo con Pamela Franco, actual pareja del deportista. La influencer no ocultó su malestar cuando fue consultada al respecto en el programa ‘Amor y Fuego’, donde arremetió duramente contra la cantante.

“Esa señora entró por la puerta falsa, esa señora se metió en mi matrimonio. Junto al padre de mis hijos, los dos cometieron infidelidad. Hicieron daño a mis hijos cuando ellos más necesitaban de él porque la separación hubiera sido de otra manera”, expresó visiblemente afectada.

Pamela López recalcó que el daño no fue solo hacia ella, sino especialmente hacia los menores, quienes habrían sido los más afectados emocionalmente por la ruptura de la familia.

Pamela López descarta que Pamela Franco conozca a sus hijos, aunque ella sí presentó a su nueva pareja: “No lo acepto”

Sin embargo, pese a su indignación, la empresaria no descartó completamente que sus hijos puedan convivir con Pamela Franco en algún momento, aunque aclaró que esto requeriría un proceso previo. “Cuando yo estaba mal emocionalmente, ellos tenían acceso a redes. Si esa relación prospera, tendríamos que llevar una terapia en familia para que mis hijos sanen. Ellos saben que él los abandonó”, explicó, dejando en claro que cualquier acercamiento tendría que realizarse con sensibilidad y bajo acompañamiento profesional.

Pamela López también defendió su propia situación sentimental y señaló que sus hijos ya han compartido tiempo con su actual pareja, Paul Michael. No obstante, subrayó que ha manejado el tema con cautela, sin imponer la figura de una nueva pareja en la vida de sus hijos. “Yo no lo he presentado como mi pareja, sino como mi amigo. Ellos lo conocen como tal”, aclaró.

Finalmente, dejó entrever que la relación con Paul Michael se basa en el respeto y la amistad, lo cual le da tranquilidad. “Si lo nuestro no llega a funcionar, nosotros vamos a seguir siendo amigos”, sentenció, dejando claro que, a diferencia de lo que vivió con Cueva, su prioridad actual es proteger el bienestar emocional de sus hijos y mantener la armonía familiar.

Pamela Franco celebra el éxito de su canción con Christian Cueva.

Christian Cueva no demandará a Pamela López

El nombre de Christian Cueva volvió a captar la atención pública tras la inauguración del evento nocturno ‘La Cueva de Kitty Pam’, organizado por su expareja Pamela López. El nombre del local llamó la atención por su aparente alusión directa al apellido del futbolista, lo que generó opiniones divididas en redes sociales y en los programas de espectáculos. Pese a la controversia, no se ha generado una disputa legal entre ambos.

Ante las especulaciones sobre una posible reacción negativa por parte de Christian Cueva, su amigo cercano y empresario gastronómico, Luis Sánchez Aranda (conocido como “Lucho Barrunto”) aclaró la situación en una entrevista con el programa América Hoy. Según comentó, el jugador de Cienciano no se ha mostrado molesto ni planea tomar medidas por el uso de su apellido en el nombre del evento nocturno.

“El marketing es bueno, Cueva vende. Y si a ella le viene bien con ‘La Cueva de Kitty Pam’, que le vaya bien. Que vayan todos para allá. Bien por ella, que Dios le ayude bastante”, expresó el dueño del restaurante Mi Barrunto. Con estas palabras, Lucho dejó en claro que el futbolista no tiene problemas con el nombre del emprendimiento de su ex, incluso destacando que lo importante es el bienestar de los hijos que ambos comparten.