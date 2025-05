Christian Domínguez reveló su deseo de abandonar la farándula y dedicarse a lo que estudió: “Dejaría la fama”

El cantante peruano reveló que preferiría una existencia alejada del espectáculo, mostrando arrepentimiento por no ejercer la profesión que estudió y exponiendo su lado más humano y reflexivo (Video: Habla Good)

En una declaración que dejó perplejos a sus seguidores y al mundo del entretenimiento, Christian Domínguez, rostro habitual de la farándula peruana, expresó su deseo de haber seguido una ruta completamente distinta en su vida.

Tras décadas entre escenarios, cámaras y titulares, el artista confesó que cambiaría la popularidad por una carrera alejada del bullicio mediático. Su testimonio llamó la atención, no solo por lo sorpresivo, sino por el tono melancólico con el que compartió su anhelo de haber seguido su formación académica. El hombre que muchos conocen por sus escándalos, hoy revela una faceta más íntima y reflexiva.

“Si pudiera, no estaría aquí”: el peso invisible de la fama

Con sinceridad inesperada, Domínguez dijo que no encaja en la farándula y que su verdadera pasión siempre fue otra, añorando una existencia más pausada y libre del escrutinio constante. (Habla Good)

El testimonio de Domínguez fue más que una confesión: fue un lamento contenido por años. En un programa en vivo, reveló que siente que su lugar no está en el espectáculo. “Esto no era para mí”, dijo, con la mirada baja, en el podcast ‘Habla Good’. La frase pareció resonar con muchos que también han sentido que tomaron un desvío en la vida.

Formado en administración de empresas, el artista confesó que su verdadera vocación jamás tuvo que ver con la fama. “Mi vida habría sido distinta, más tranquila. No tan juzgada”, añadió.

El cantante ha sido constantemente objeto de atención mediática por sus relaciones amorosas, rupturas públicas y controversias personales. Pero esta vez su mensaje no giró en torno a ninguna polémica. Fue, más bien, una súplica a destiempo: la necesidad de imaginar otra vida, lejos de los reflectores, con los pies en la tierra y sin las presiones de una vida pública.

Entre escándalos y cámaras: una vida que no fue elegida del todo

El artista habló sobre cómo la presión mediática transformó su figura, señalando que su verdadero ser queda eclipsado por el espectáculo, un mundo que acepta por necesidad y no por elección. (Habla Good)

Desde su irrupción en la música con la agrupación Hermanos Yaipén y su posterior paso por La Gran Orquesta Internacional, Domínguez ha estado bajo el ojo de la prensa. Pero su rostro se volvió más frecuente en portadas por temas ajenos a su arte. Él mismo reconoce que su figura ha sido distorsionada por el espectáculo. “A veces me veo en los titulares y no me reconozco. No soy solo eso”, dijo.

En ese mismo espacio televisivo donde compartió su pesar, también se refirió a la presión constante que implica vivir siendo observado. “Uno ya no se pertenece. Todo se convierte en contenido, en carne para los noticieros de la farándula”, afirmó. Su relación con la popularidad ha sido ambivalente. La necesita para sostener su carrera, pero también la rechaza porque le arrebata privacidad, voz, incluso la posibilidad de ser simplemente un ciudadano más.

“Me salgo de los derechos humanos”

Domínguez sorprendió con una declaración polémica al expresar su respaldo incondicional a Phillip Butters, generando debate sobre sus posturas y la sinceridad con la que enfrenta la opinión pública. (Andina)

Más allá de su desencanto con el mundo artístico, Domínguez también generó polémica al declarar su simpatía por el conductor Phillip Butters. En un contexto en el que se le consultó sobre su preferencia electoral, el cantante respondió que no dudaba en apoyar al también periodista. “Votaría por Butters sin pensarlo. Me salgo de los derechos humanos si es necesario”, afirmó, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Esta faceta política, desconocida para gran parte del público, mostró a un Christian Domínguez más directo, dispuesto a decir lo que piensa, sin medir del todo el impacto de sus afirmaciones. En el fondo, otra forma de mostrar su cansancio con lo políticamente correcto que impone el showbiz.

Una carrera marcada por el ruido ajeno

A sus 41 años, Domínguez confesó que su imagen pública ha sido moldeada más por controversias que por sus méritos artísticos, deseando que se reconozca su esencia más allá del espectáculo. (Facebook: Christian Domínguez)

La vida pública de Domínguez ha sido un constante vaivén entre el éxito y la controversia. Su paso por agrupaciones musicales, su incursión en telenovelas y su rol como presentador de programas de entretenimiento lo mantuvieron vigente en el medio, pero rara vez por razones que tuvieran que ver con su talento artístico. “Me encasillaron en un personaje que nunca quise ser”, comentó en uno de sus momentos más reveladores.

Aunque muchos lo reconocen por sus pasos de baile o su voz, él mismo admite que el ruido mediático le robó oportunidades. “La gente no ve mi esfuerzo ni lo que estudié. Solo ven el show”, lamentó. A sus 41 años, Domínguez parece mirar con nostalgia una versión de sí mismo que quedó al margen, eclipsada por las luces del espectáculo. Un hombre atrapado entre la fama y el deseo de haber sido otro. Sin máscaras. Sin guiones. Solo él.