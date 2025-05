Karla Tarazona regresa a Perú, desmiente pedida de mano de Christian Domínguez y niega planes de compromiso: “Todavía está a prueba”. Video: Amor y Fuego.

La celebración de cumpleaños número 42 de Karla Tarazona no solo generó reacciones por su paso por las playas de México o por las románticas publicaciones junto a Christian Domínguez, padre de uno de sus hijos, sino por una escena que desató una ola de especulaciones: el cantante de cumbia se arrodilló frente a ella con un ramo de flores, gesto que para muchos significaba una nueva propuesta de matrimonio.

Las imágenes difundidas rápidamente por redes sociales y programas de espectáculos, entre ellos ‘Magaly TV La Firme’, presentaron la escena como una pedida de mano real. Sin embargo, al regresar al país, Karla y Christian pusieron los puntos sobre las íes.

“Todavía está a prueba el ‘niño’. Diez años para el perdón, imagínate para el compromiso”, dijo entre risas la conductora, sorprendiendo con una frase que, aunque en tono de broma, dejó entrever que aún no está lista para dar un paso más en la relación.

Por su parte, Christian no dudó en defenderse. “¿Diez años más me estás diciendo? Todo depende de ti, yo ya le he puesto las cartas sobre la mesa. Es su decisión también”, afirmó.

Aunque ambos se mostraron muy afectuosos durante una aparición pública en la inauguración del restaurante del exfutbolista Germán Alemanno, la idea del matrimonio parece estar, por ahora, en pausa.

Christian Domínguez le pide matrimonio a Karla Tarazona en su viaje a México

Críticas a Magaly Medina: “Venden humo” y desmienten pedida de mano

El revuelo mediático que causó la supuesta propuesta matrimonial no tardó en llegar al programa de Magaly Medina. La ‘urraca’ no dejó pasar el momento y presentó imágenes de lo ocurrido, generando aún más ruido en redes.

Sin embargo, Karla Tarazona y Christian Domínguez se mostraron sorprendidos y molestos con la manera en que el programa promocionó la escena.

Según contó el propio cantante de cumbia, los reporteros del espacio sabían perfectamente que todo había sido una broma. “Ellos mismos fueron al programa a preguntar y les dijimos que era broma. Sí les hemos dicho que yo te pediría (la mano) a futuro, pero pedida que no grabaríamos”, dijo el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’.

La situación generó tal revuelo, que incluso amigos y familiares comenzaron a llamar a la pareja, molestos por no haber sido incluidos en una supuesta lista de invitados. “Hemos causado conmoción por una pedida de mano que no hay. Nos han llamado de todos lados”, confesó Karla con cierto asombro.

La conductora de ‘Préndete’ también reaccionó con ironía y contundencia a través de las redes sociales. “¿Cuál pedida de mano? Venden humo. Fue una broma”, escribió como respuesta a una historia de Instarándula, dejando claro que no existe ningún compromiso oficial por ahora.

Karla Tarazona y Christian Domínguez desmienten a Magaly Medina. Video: Instarándula.

Samuel Suárez, creador de Instarándula, no tardó de responderle a la conversación y lanzó una respuesta en tono de burla: “¿Entonces no hay amarre? Yo que ya estaba alistando el terno para el matriqui”.

Romance, reconciliación y futuro incierto

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha estado marcada por altibajos, separaciones y reconciliaciones. Tras el escándalo que protagonizó el cantante por su infidelidad a Pamela Franco a finales del 2023, ambos se reencontraron en medio del escándalo mediático y, poco a poco, reconstruyeron su vínculo.

Pese al escándalo, Karla optó por darle otra oportunidad al padre de su hijo y han retomado su vínculo con nuevas reglas y, aparentemente, más madurez. En ese contexto, celebraron juntos el cumpleaños de Karla con un viaje romántico y numerosas publicaciones que reflejaban complicidad y afecto.

Christian Domínguez le pide matrimonio a Karla Tarazona: ¿Quieres casarte conmigo, mi amor?. ATV: 'Magaly TV La Firme'

Actualmente, viven un nuevo capítulo como pareja, con viajes, momentos en familia y tiernas dedicatorias públicas. Durante el cumpleaños de Karla, Christian le dedicó un emotivo mensaje que no pasó desapercibido: “Hoy cumples años y tengo la suerte de estar a tu lado. Te lo dicen a cada instante lo increíble que eres. Estoy orgulloso de ti y llevarte de la mano más aún, te amo”.

Karla, por su parte, se lució en redes disfrutando del mar, del sol y de su renovada etapa con Christian, aunque con una actitud más reservada cuando se trata de compromisos formales. A pesar de mostrarse feliz y enamorada, la conductora no está lista para sellar su relación con un nuevo matrimonio. Mientras tanto, la pareja sigue siendo blanco de comentarios, memes y titulares.