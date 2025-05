Carlos Vílchez le responde a ‘La Pánfila’ luego que se revelara que tuvieron un vínculo cercano: “He sido mujeriejo”. | América Espectáculos.

Carlos Vílchez se pronunció tras las declaraciones de María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, quien en una reciente entrevista con el diario Trome reveló que hace algunos años mantuvo “saliditas” con el reconocido actor cómico. Incluso bromeó sobre su experiencia en “la sartén”, el popular auto que el comediante utilizaba por aquel entonces.

La confesión no pasó desapercibida y, como era de esperarse, generó curiosidad entre los seguidores del artista. En ese contexto, un reportero de ‘América Espectáculos’ abordó al también conductor de TV para conocer su versión de los hechos. Fiel a su estilo reservado, el presentador de ‘Mande quien mande’ evitó profundizar en detalles, pero dejó claro que no le molesta que hablen de su pasado.

“No puedo opinar nada de algo que ya pasó hace muchísimos años y algo que en realidad... yo no tomo interés nunca cuando hablan de mí. Si la persona quiere hablar de mí, yo no me hago paltas, pero yo no hablo de los demás porque siempre me he considerado un caballero y lo seré hasta el día que me muera”, expresó con firmeza.

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a confirmar la relación mencionada por ‘La Pánfila’, Carlos Vílchez no negó la experiencia y aceptó que pudo haber existido un vínculo afectivo. “¿Lo dijo ella?... Dijo que tuvimos un vínculo, si lo dijo debe ser real, un vínculo y algo bonito sí... porque yo paso bien, siempre he sido respetuoso y también me he considerado un caballero”, afirmó, reiterando su postura de discreción.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para aclarar algunos rumores sobre su vida sentimental. Si bien reconoció que en el pasado fue mujeriego, aseguró que jamás ha sido infiel y que actualmente se encuentra en una relación estable y feliz.

“Yo nunca he sido infiel, he sido mujeriego, pero nunca he engañado a nadie y menos a alguien a quien amo hoy por hoy. Melva es el amor de mi vida y estoy enamorado, vivo feliz con mi familia, mis hijos, Melva y nada más, es lo único que me importa hoy por hoy”, concluyó con seguridad.

‘La Pánfila’ habló sobre sus fans

María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, se encuentra disfrutando de su soltería sin prisas por iniciar una nueva relación sentimental. La actriz cómica, fiel a su estilo desenfadado, confesó entre risas que su vida amorosa está en pausa, principalmente porque no se toma el tiempo para conocer a alguien nuevo. “No me doy el tiempo para conocer a alguien y no creo que por telepatía aparezca un galán”, comentó con humor, asegurando que tampoco sale mucho ni amplía su círculo social.

Ante esta situación, Santana bromeó con la idea de organizar un “casting” para encontrar pareja, ya que, según ella, si no toma medidas, podría terminar quedándose soltera de forma definitiva. “Creo que mejor debería hacer un casting o si no me quedaré solterona”, dijo entre risas, dejando ver que su buen humor se mantiene incluso cuando habla de temas personales como el amor.

Pese a estar sola, la popular comediante reveló que no le faltan admiradores. De hecho, comentó que algunos fans la consienten desde la distancia. “Un fan me envió un giro desde Estados Unidos para mi cumpleaños”, relató divertida. Sin embargo, aclaró que no mantiene contacto cercano con ellos, ya que no los conoce en persona. “Solo son fans”, dijo con picardía, dejando entrever que, aunque el cariño no le falta, aún no encuentra al candidato ideal.