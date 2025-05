Retiro ONP 2025: Presentan proyecto para desembolo de S/10.700 y aumento de pensión máxima

El monto máximo a retirar no podrá exceder el total efectivamente aportado y registrado por el afiliado

El solicitante no debe estar percibiendo pensión ni haber iniciado trámite vigente para acceder a la misma en el SNP u otro régimen previsional. Pero esta restricción no aplica a aquellas personas cuyo trámite de pensión haya sido denegado expresamente por no haber cumplido con el número mínimo de aportes requeridos