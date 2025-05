Carlos Morales rompe su silencio y le contesta a Jessica Newton por disputa de propiedad: “Ella puede decir lo que quiera”

La controversia entre la ex reina de belleza y el empresario suma un nuevo capítulo, con declaraciones cruzadas y versiones opuestas sobre la propiedad de una vivienda que ambos reclaman (Willax TV)

En el más reciente capítulo de la controversia entre Jessica Newton y Carlos Morales, el empresario y candidato presidencial ha salido al frente para responder a las graves declaraciones que lo señalan como responsable de quedarse con una propiedad que, según Newton, le pertenece.

Las afirmaciones de la ex reina de belleza fueron contundentes, pero Morales no tardó en replicar con un mensaje escueto y categórico. La tensión entre ambos crece en medio de versiones enfrentadas y sin señales de un posible alto al fuego. El conflicto, que mezcla asuntos personales y legales, ha capturado la atención del público y se instala en el centro del debate mediático.

El reclamo inesperado sacude las redes

“Que me devuelva mi casa”, dijo Jessica Newton, desatando un escándalo que cruzó lo sentimental y lo legal. Miles reaccionaron, pero ningún documento fue mostrado. (Willax TV)

La polémica estalló cuando Jessica Newton, reconocida organizadora de certámenes de belleza, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo a su expareja. En su publicación, Newton no escatimó en palabras: denunció que Morales mantenía en su poder una casa que, según ella, le pertenece legítimamente. Las redes estallaron con mensajes de apoyo, críticas y especulaciones. “Quiero que me la devuelva, no me corresponde quedarme callada”, expresó, encendiendo el debate.

Las imágenes difundidas por Willax mostraban a la empresaria molesta y determinada a recuperar el bien en disputa. Sin embargo, los detalles sobre la supuesta relación contractual entre ambos no fueron esclarecidos.

Newton no presentó documentos ni pruebas concretas, aunque insistió en que está preparada para llevar el asunto hasta las últimas consecuencias. El mensaje fue replicado por miles de usuarios, que no tardaron en tomar posición a favor o en contra.

Carlos Morales responde sin rodeos

Lejos de entrar en el fuego cruzado, Morales cortó la discusión: “Ella puede decir lo que quiera”. La tensión se mantiene y un proceso legal no está descartado por su defensa. (Internet)

Horas después de la publicación de Newton, Carlos Morales decidió ofrecer una breve pero contundente respuesta. Consultado por la prensa, el empresario no mostró signos de incomodidad y se limitó a señalar: “Ella puede decir lo que quiera”.

Con esta declaración, evitó entrar en una discusión pública y optó por cerrar el tema ante los medios. No ofreció mayores explicaciones ni mostró documentos que refutaran los dichos de Newton, aunque dejó entrever que su posición es firme.

Fuentes cercanas a Morales indicaron que el empresario se encuentra tranquilo y no considera pertinente dar más declaraciones sobre su vida privada. Según estas versiones, Morales estaría evaluando junto con su equipo legal si corresponde una respuesta judicial ante lo que considera una acusación sin fundamentos. Por ahora, prefiere mantenerse al margen de un escándalo que, asegura, solo busca dañar su imagen pública.

El peso de un apellido

El conflicto actual tiene raíces en un vínculo sentimental y proyectos comunes. Sin papeles claros, la disputa por la casa podría tornarse en un extenso proceso judicial. (Willax TV)

Detrás de una decisión legal aparentemente simple se esconde una historia tejida de afectos, ausencia y reconocimiento emocional. Los hijos de Jessica Newton optaron por dejar de llevar el apellido Morales al alcanzar la mayoría de edad, y en su lugar adoptaron el de Fernando Sánchez de Lamadrid, el hombre que, aunque no fue su padre biológico, sí cumplió ese rol en sus vidas desde la infancia.

Según explicó la propia Newton, el cambio no respondió a presiones ni estrategias familiares, sino a una decisión personal de cada uno de sus tres hijos. Fernando no solo los acompañó en sus etapas cruciales, sino que también fue su sostén cotidiano y emocional, ganándose un lugar que fue más allá de la consanguinidad. Para ellos, el apellido que decidieron llevar es un acto de gratitud y reconocimiento.

Carlos Morales, el padre biológico, no ocultó su pesar. En recientes declaraciones expresó su tristeza, asegurando que las distancias legales y problemas personales lo mantuvieron alejado durante años, situación que habría dificultado el vínculo con sus hijos.

Port su parte, Jessica Newton ha reiterado que nunca interfirió en la decisión. Asegura que el cambio surgió del cariño que sus hijos construyeron con quien consideran su verdadera figura paterna.

