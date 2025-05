Feriados de junio 2025 en Perú: fechas oficiales y días no laborables, según el cronograma oficial

Feriados 2025 en Perú: fechas oficiales y días no laborables | TV Perú

A medida que se acerca junio, revisar el calendario de feriados 2025 se convierte en una prioridad para muchas personas, sobre todo las familias o trabajadores que buscan programar fechas para tomar unas merecidas vacaciones. En esta temporada, conocer con precisión las fechas de los días festivos es clave, tanto para quienes buscan aprovechar al máximo su tiempo libre como para las familias que desean coordinar actividades en conjunto.

Disponer de esta información con anticipación facilita una mejor organización, ya sea para planificar viajes, encuentros familiares o momentos de descanso.

¿Cuáles son los feriados en junio 2025?

De acuerdo con las normas en El Peruano, estos son los dos feriados en junio 2025:

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

En el Perú, cada 7 de junio se conmemora el Día de la Bandera y se rememora la Batalla de Arica de 1880, ocurrida en el contexto de la Guerra del Pacífico. Esta fecha rinde homenaje al coraje de los soldados peruanos, en especial al coronel Francisco Bolognesi, quien defendió a nuestro país. Este feriado ofrece a los peruanos una oportunidad para reflexionar sobre el significado del patriotismo y la historia nacional.

La jornada rinde homenaje al símbolo patrio y busca fomentar el respeto y amor por los emblemas nacionales - Créditos: Andina.

En esta jornada se llevan a cabo actos conmemorativos y ceremonias en diversas partes del país. Las instituciones educativas, por lo general, preparan actividades especiales en los días anteriores con el objetivo de transmitir a los estudiantes el valor de esta fecha. Asimismo, representa una ocasión para que la población se involucre en eventos patrióticos y fortalezca su sentimiento de identidad nacional.

Domingo 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

El 29 de junio se celebra una fecha especial en el calendario peruano, dedicada a la memoria de los apóstoles Pedro y Pablo. Este día, considerado feriado a nivel nacional, brinda a la población la oportunidad de tomar una pausa en sus labores habituales. En distintas zonas del país, se llevan a cabo manifestaciones culturales y ceremonias religiosas propias de la ocasión.

Por este día especial, se celebran misas en distintas ciudades del país - Créditos: Andina.

Durante esta jornada, los devotos acuden a templos y participan en recorridos solemnes para rendir homenaje a estas figuras claves de la religión. Pedro es venerado por ser el primer papa de la Iglesia, mientras que Pablo es recordado por su incansable labor evangelizadora y su papel fundamental en la difusión de la fe cristiana.

¿Habrá días no laborables en junio o fines de semana largos?

Hasta esta fecha, el gobierno de Dina Boluarte no ha decretado días no laborables para el mes de junio o algún fin de semana largo.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno establece el día no laborable, específicamente para el sector público. En cuanto al sector privado, es responsabilidad de cada empleador decidir si sus empleados trabajarán o no durante dicha jornada. En el caso de que un empleado trabaje de manera regular en un día no laborable, no implicará un pago adicional; el empleado recibirá su salario habitual sin incrementos. Las horas no trabajadas deberán ser compensadas dentro de los 10 días siguientes al día no laborable, ya sea mediante horas extras, trabajando durante los fines de semana, o tomándose en cuenta como parte de las vacaciones, conforme a lo que determine cada entidad según sus propias necesidades.

¿Cuáles son los feriados restantes?

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

¿Cuánto se paga por trabajar un día feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) estableció que quienes desempeñen funciones durante el feriado nacional del 8 de octubre tendrán derecho a una retribución equivalente al triple de su salario habitual, siempre que no se les otorgue un día libre compensatorio.

De acuerdo con las disposiciones emitidas por esta entidad vinculada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este beneficio económico se divide en tres partes:

Un monto correspondiente al día feriado, que se añade al ingreso ordinario.

Un segundo pago por la jornada cumplida, que representa una suma adicional.

Y un tercero, otorgado por prestar servicios en esa fecha específica, considerado como una bonificación extra.

Si un empleado considera que sus derechos laborales han sido afectados, tiene la opción de presentar una queja ante Sunafil.

Para hacerlo, debe acceder al sitio web (LINK) y seleccionar la sección titulada “Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada”. Alternativamente, puede ingresar directamente mediante este enlace.