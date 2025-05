Leslie Shaw toma acciones legales contra autor de “Hay niveles” y asegura: “Esto lo resolveremos en tribunales”

La cantante ha decidido resolver en la justicia la controversia sobre la autoría del tema 'Hay niveles', reafirmando su confianza en su equipo legal y en la documentación que posee (ATV)

Una disputa por la propiedad intelectual de un exitoso tema musical ha desatado tensiones en el medio artístico nacional. La cantante Leslie Shaw, protagonista del sencillo “Hay niveles”, ha decidido llevar el caso a las instancias legales correspondientes tras los reclamos públicos de Carlos Rincón, quien sostiene ser el creador legítimo de la canción.

Shaw ha sido firme en su respuesta y dejó en claro que no cederá frente a acusaciones que considera infundadas. Asegura tener contratos y documentación que respaldan su versión. “Estoy tranquila, hay un equipo de abogados detrás y todo se aclarará con pruebas”, declaró en medios locales.

Leslie Shaw responde con firmeza: “Todo está documentado”

Frente a las acusaciones de plagio, Leslie Shaw descarta improvisación en su carrera y señala tener pruebas legales. “No me preocupa, esto lo resolverán los tribunales”, aseguró. (Facebook: Leslie Shaw)

En declaraciones recientes, la intérprete señaló que no se dejará intimidar por una denuncia mediática. “Yo no soy improvisada, todo está firmado y archivado”, indicó frente a las cámaras del programa Amor y Fuego. Aunque evitó dar mayores detalles del contenido contractual, Shaw aseguró que está preparada para enfrentar el proceso legal sin temor. “No me preocupo, contraté varios abogados y estoy completamente tranquila”, expresó.

La cantante también desmintió haber hecho uso indebido del tema y pidió no dejarse llevar por titulares. Desde su entorno más cercano afirman que la producción del tema fue planificada con meses de anticipación y que hubo un acuerdo inicial con todas las partes involucradas.

Carlos Rincón insiste: “Yo la escribí y tengo cómo demostrarlo”

El productor insiste en que la canción le pertenece y que fue registrada por él antes de cualquier colaboración. Asegura tener maquetas que sustentan su versión frente a la justicia. (GEC)

Por su parte, el productor musical Carlos Rincón ha mantenido su postura desde el inicio del conflicto. A través de entrevistas y publicaciones, ha reiterado que la canción fue escrita por él mucho antes de la participación de Shaw. “Leslie grabó la canción, pero no es la autora. Yo la produje, yo la registré”, dijo a RPP Noticias.

Rincón también manifestó que no está interesado en entrar en polémicas, pero sí exige justicia y respeto a su trabajo creativo. Según afirmó, tiene evidencia técnica y legal que respalda su versión, incluyendo maquetas previas a la colaboración final. Hasta el momento, su defensa legal no ha emitido un comunicado formal.

Daniela Darcourt rompe el silencio y apoya a Shaw

Daniela Darcourt expresó su respaldo a Leslie Shaw, destacando su profesionalismo. Asegura que su colega no actuaría sin tener sustento legal y la calificó como una artista precavida. (CRP)

En medio de la tensión, la salsera Daniela Darcourt ofreció su opinión y mostró su respaldo a Leslie Shaw. Durante una presentación televisiva, aseguró que conoce el profesionalismo de su colega y afirmó que “nadie se mete en algo así sin estar segura”. Darcourt subrayó que en la industria musical las colaboraciones deben estar sustentadas por documentos y que muchas veces se dan confusiones por falta de claridad en los créditos.

“No creo que Leslie se preste a algo que la pueda perjudicar. Ella sabe lo que hace”, comentó para América Espectáculos. También instó a que los artistas se asesoren bien antes de lanzar temas al mercado, sobre todo cuando hay varios involucrados en la creación de un proyecto.

Reacciones divididas en redes

Mientras algunos usuarios respaldan a Carlos Rincón como autor de “Hay niveles”, otros apoyan a Leslie Shaw por haber impulsado el tema y aseguran que tiene respaldo legal suficiente. (Facebook: Leslie Shaw)

La controversia ha generado opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos apoyan al compositor, alegando que los músicos independientes suelen ser ignorados por figuras más visibles. Otros defienden a Shaw, argumentando que la canción le pertenece por derecho tras haberla popularizado y producido con respaldo legal.

En el ámbito legal, la disputa podría alargarse si no se llega a un acuerdo extrajudicial. Especialistas en propiedad intelectual consultados por medios locales explicaron que el caso depende del registro previo de la obra, los contratos firmados y las pruebas de participación creativa. Mientras tanto, la canción continúa acumulando reproducciones, en medio de un clima tenso para ambas partes.