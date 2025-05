“Mario Cabani operó a Dina Boluarte gratis porque era un prestigio personal intervenirla”, aseguró Juan Carlos Portugal

Según el abogado de Dina Boluarte, el cirujano se ofreció a operar gratis. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En medio de la nueva denuncia constitucional presentada en contra de Dina Boluarte, relacionada con la intervención estética a la que se sometió, su abogado aseguró que el médico Mario Cabani la operó sin cobrarle. Juan Carlos Portugal, a cargo de la defensa de la jefa de Estado, explicó que fue el cirujano encargado quien ofreció sus servicios sin costo alguno, motivado por el prestigio personal e institucional que representaba intervenir quirúrgicamente a la máxima autoridad del país.

En una conferencia de prensa, manifestó que “hay una incoherencia y una ilogicidad en la versión del doctor Cabani”, al solicitar un pedido de pago cuando fue él quien manifestó su intención de hacerlo gratuitamente. “Mario Cabani le señaló a la presidenta: ‘Presidenta, no me ofenda. Para mí es un prestigio tanto personal como institucional que mi clínica la intervenga, no tiene por qué asumir ningún costo’ y le contó la historia bastante triste de un convenio que había generado, al que lastimosamente ha renunciado, en el que intervenía de manera gratuita a múltiples mujeres que han sufrido consecuencias violentas por parte de diversas personas y que han generado un desfiguramiento en el rostro. En consecuencia, le manifestó su absoluto compromiso de que ese acto iba a ser de manera gratuita”, destacó.

La disputa surgió tras declaraciones atribuidas al cirujano, donde se sugiere que insistió en recibir pagos tras la operación. “El doctor Cabani manifestó que si no se le pagaba para el 7 de julio exigiría el dinero, pero esto resulta ilógico. La intervención fue el 29 de junio de 2023, y no hubo demandas económicas ni al día siguiente ni en los meses siguientes”, subrayó Portugal. “El pedido de pago apareció recién después de casi 500 días. Eso no tiene lógica si realmente hubo un acuerdo económico”, agregó.

La polémica se agravó con la difusión de correos electrónicos por algunos medios de comunicación, que insinuaban una posible coordinación para el pago de la cirugía. Portugal, no obstante, negó categóricamente cualquier implicación directa de la presidenta Boluarte en estos intercambios. “Los correos no tienen a la presidenta como remitente ni destinataria, de modo que no se le puede atribuir responsabilidad alguna. Si hay correos, quienes los firmaron o redactaron deben responder por ellos. No existe comunicación directa entre Cabani y Boluarte”, puntualizó.

Mario Cabani pone en aprietos a Dina Boluarte, quien habría mentido a la Fiscalía. Foto: composición Infobae

Además, el abogado desmintió que Patricia Muriano, asesora de la presidenta, hubiera comunicado que Boluarte no podía pagar la operación debido a una falta de recursos financieros. “Eso es falso. La presidenta siempre ha contado con ahorros y nunca ha estado en una posición financiera precaria”, aseguró Portugal, rechazando cualquier insinuación de dificultades económicas por parte de Boluarte.

“Es preocupante que, después de tanto tiempo, estas acusaciones salgan a la luz sin fundamentos claros. Algunos medios ya están dudando de la consistencia de las declaraciones del doctor”, comentó.

Carta notarial a Mario Cabani

En la misma conferencia, el letrado confirmó el envío de una carta notarial al especialista e indicó que habría infringido la autorización otorgada por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria al declarar a medios de comunicación. “Se autorizó estrictamente que Mario Cabani y el cuerpo médico que intervino a la presidenta declare en un foro, el Ministerio Público, y ante una autoridad, la fiscal de la Nación. No que a sus anchas empiece a difundir el acto médico de la presidenta en los medios de comunicación y en el Congreso", mencionó.

“Lo único que hemos manifestado a través de la carta es: ‘Cuidado, Mario Cabani, la autorización (del levantamiento del secreto) médica es para que declares ante la fiscal y, además, ya declaraste’”. Podemos disentir de la resolución, pero la respetamos. ‘Así que te hacemos recordar que esa autorización no es para que vayas a declarar a tus anchas ante la Comisión de Fiscalización o ante los medios‘“, dio a conocer.