“Cuidado, Mario Cabani”: Abogado de Dina Boluarte confirma que se envió carta notarial al cirujano de la presidenta

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, confirmó que se envió una carta notarial al médico Mario Cabani, quien operó el rostro de la mandataria. El objetivo del documento, afirmó, fue persuadirlo para que no declare ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las operaciones estéticas de la mandataria.

Explicó que se remitió la carta notarial porque el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, al levantar el secreto profesional, “autorizó estrictamente que Mario Cabani y el cuerpo médico que intervino a la presidenta declare en un foro, el Ministerio Público, y ante una autoridad, la fiscal de la Nación”.

“No (autorizó) que a sus anchas empiece a difundir el acto médico de la presidenta en los medios de comunicación y en el Congreso. (...) Sin embargo, días después de la autorización del (levantamiento del) acto médico, declara”, protestó el abogado Juan Carlos Portugal.

El letrado indicó que, si la defensa de la mandataria hubiera sabido que el médico cirujano iba a dar una entrevista a Cuarto Poder en la que hablaría sobre el caso de Dina Boluarte, “inmediatamente” se habría enviado la carta notarial.

“Lo único que hemos manifestado a través de la carta es: ‘Cuidado, Mario Cabani, la autorización (del levantamiento del secreto) médica es para que declares ante la fiscal y, además, ya declaraste’”. Podemos disentir de la resolución, pero la respetamos. ‘Así que te hacemos recordar que esa autorización no es para que vayas a declarar a tus anchas ante la Comisión de Fiscalización o ante los medios‘“, dio a conocer.

Mario Cabani pone en aprietos a Dina Boluarte, quien habría mentido a la Fiscalía. Foto: composición Infobae

Al ser consultado respecto a si se iniciarían acciones legales contra el cirujano en caso vuelva a declarar públicamente sobre las cirugías de la presidenta, dijo: “Si es que repite este incumplimiento de la orden judicial, por supuesto que sí”.

Operaciones fueron gratuitas, dicen

En otro punto, el abogado Juan Carlos Portugal aseguró que las cirugías al rostro de la presidenta Dina Boluarte fueron gratuitas a pedido expreso de Mario Cabani.

“Ese acto realizado por el médico Mario Cabani fue un acto médico gratuito. Fue gratuito. Mario Cabani le señaló a la presidenta: ‘Presidenta, no me ofenda, para mí es un prestigio tanto personal como institucional que mi clínica la intervenga. No tiene por qué asumir ningún costo’”, dijo.

En esa línea, Portugal negó que Cabani haya aceptado no recibir un pago por las operaciones a cambio de algún beneficio por parte de la mandataria.

También cuestionó que el médico haya exigido el pago de las cirugías más de un años después de haberlas realizado.

Presidenta es investigada por la Fiscalía peruana por presunto abandono del cargo al someterse a cirugías estéticas sin avisar al Congreso. Foto: Presidencia del Perú

Cuestiona a fiscal de la Nación

Juan Carlos Portugal también cuestionó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya presentado la denuncia constitucional contra Boluarte por presunta omisión de funciones y abandono del cargo cuando aún supuestamente aún habían diligencias.

Según Portugal, la Fiscalía designó un perito grafo técnico para que confirme si las firmas de tres resoluciones supremas corresponden a la de Boluarte o si fueron adulteradas. Indicó que el plazo para que se elabore el peritaje recién vence hoy.

“Si esta era la prueba determinante para el Ministerio Público y vencía hoy 20 de mayo, entonces ¿por qué el Ministerio Público no esperó y la denuncia a la presidenta cuando tenga el resultado de la pericia grafo técnica que justamente prueba el abandono del cargo? Por eso sostengo que es una absoluta falta de respeto a la verdad y es una conducta desafiante con la investigación", apuntó Portugal.

Finalmente, el abogado de la jefa de Estado dio a conocer que aún no se les notifica las denuncias constitucionales que presentó la fiscal de la Nación ante el Congreso. Dijo que se enteraron a través de los comunicados publicados en las redes sociales del Ministerio Público.