Patricia Muriano denuncia presiones para ayudar a Dina Boluarte: la contactaron para negar audios sobre cirugías, según H13

Patricia Muriano declaró ante el Ministerio Público. Su testimonio podría ser crucial para determinar la situación legal de Dina Boluarte en la investigación por abandono de cargo, relacionada con los procedimientos quirúrgicos a los que la presidenta se sometió en junio de 2023 y que no fueron informados al Congreso de la República.

En un primer momento, el semanario Hildebrandt en sus trece informó que, durante su declaración ante el fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, Muriano reconoció su voz en el audio y proporcionó más detalles sobre el polémico caso de las cirugías.

No obstante, el abogado de la exsecretaria presidencial, Julio César Mendoza, aclaró que, aunque Patricia Muriano sí reconoció su voz en el audio, sostuvo que este había sido manipulado y sacado de contexto. Por su parte, el defensor de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ratificó lo expresado por Mendoza.

Ante estas declaraciones, surge la pregunta: ¿cuál es la verdadera versión de Patricia Muriano? La exsecretaria aún debe comparecer ante la Fiscalía. Su próxima declaración está programada para el 16 de abril, y nuevamente testificará desde Estados Unidos. Según Hildebrandt en sus trece, Muriano ha comenzado a tramitar su residencia en ese país, alegando que es una perseguida política del gobierno de Boluarte.

Además, el semanario reveló que Muriano ha contado a su entorno cercano que está siendo presionada para negar el contenido del audio y brindar su testimonio en apoyo a Dina Boluarte. Las personas que la habrían contactado serían agentes de seguridad que trabajan directamente con la presidenta.

‘Canje’ con Mario Cabani por cirugías

La situación de la presidenta se complicó cuando se filtró un audio de Patricia Muriano en el que revelaba que las cirugías fueron de carácter estético y no médico, como había afirmado inicialmente el Ejecutivo. El semanario Hildebrandt en sus trece fue el medio que publicó dicho audio, y una semana después, sacó a la luz un segundo audio en el que la exasistenta presidencial hablaba sobre un canje de favores con el doctor Mario Cabani a cambio de los procedimientos quirúrgicos.

El escándalo escaló aún más cuando el programa Contracorriente de Willax mostró un correo electrónico, supuestamente del cirujano, solicitando puestos en cargos del Estado para sus conocidos.

Toda esta información, junto con otros datos recabados por el Ministerio Público, debía ser esclarecida por Muriano el 26 de marzo, fecha en la que declaró desde Estados Unidos.

Abogados desmienten audio de Muriano

Según lo señalado por Julio César Mendoza, abogado de la exsecretaria, y Juan Carlos Portugal, defensor de la presidenta, no se hicieron preguntas sobre los decretos. Aunque Muriano reconoció la voz en el audio, ambos consideraron que el contenido fue editado.

“Patricia Muriano nunca ha declarado sobre algún decreto supremo. Además, no es parte de los hechos investigados en esta carpeta fiscal. Sobre el audio difundido en los medios, ella ratifica que es su voz, pero no reconoce el contexto. Considera que es un audio aparentemente manipulado, editado y sacado de contexto. No ratificó exactamente el contenido”, indicó Mendoza.

Por su parte, Portugal, calificó de irresponsable las noticias difundidas por algunos medios de comunicación y aclaró que Murio solo habló sobre la atención que brindó Cabani a la mandataria, más no dijo nada sobre un supuesto intercambio de favores.

“No le preguntaron sobre eso y, por consecuencia, si hay ausencia de pregunta, hay ausencia de respuesta. Ninguna de las firmas se fraguaron. Además, Patricia Muriano no reconoce los fragmentos del audio, los califica de adulterados, no reconoce que hubo tratativas, no reconoce acuerdos. Por su parte, Mario Cabani ha entregado información bajo una declaración jurada al Ministerio Público y ha señalado que no había ninguna prescripción de descanso porque no era necesario. Ni Cabani ni los médicos recomendaron descanso ni la presidenta lo pidió”, explicó.