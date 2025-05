El desconsolado llanto de Ricky Trevitazzo y el sincero abrazo de Luigui Carbajal al reconciliarse: “Me duele y lo extraño”

Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal confiesan que se extrañan. El Valor de la Verdad

Un emotivo momento se vivió en el programa El Valor de la Verdad (EVDLV), donde Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal dejaron atrás meses de distanciamiento y protagonizaron una reconciliación que conmovió a los televidentes. Ambos cantantes se reencontraron frente a cámaras, pidieron perdón por los errores del pasado y sellaron el momento con un sincero abrazo que marcó el fin de su pelea por dinero.

La distancia entre los dos exintegrantes de Skándalo comenzó en diciembre, cuando una disputa por el manejo del dinero generado en sus presentaciones provocó un quiebre en su relación. Aunque cada uno siguió su camino, el vínculo fraterno que los unía seguía presente, y fue evidente cuando Ricky Trevitazzo rompió en llanto al hablar sobre el dolor que le causó esa separación.

“Él y yo vamos a ser amigos hasta que nos muramos. No sé si yo mañana me muera o él, el futuro es impredecible y la vida también”, dijo Ricky con la voz entrecortada, lamentando el distanciamiento.

El cantante reconoció que, aunque ha continuado con su vida, nada ha sido igual desde el conflicto. “No es dolor, es tristeza. Yo he visto cómo él ha estado guerreando por nosotros y que la amistad se vaya a la m... por plata. Había algo diferente y especial entre nosotros. Me da pena que por la plata, que la necesitamos, hayamos pasado esto. No es lágrimas de cocodrilo, me duele. Y ver que está acá y que no puedo darle un abrazo, me duele. Es mi hermano”, expresó, totalmente desmoronado.

La escena conmovió al conductor Beto Ortiz, quien intervino para preguntar si ambos podían darse un abrazo y reconciliarse. Luigui aceptó, pero pidió primero una disculpa clara por parte de su examigo, ya que le dolió que se insinuara que se quedó con dinero que no le correspondía.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal se abrazan en medio de lágrimas. El Valor de la Verdad.

Ricky Trevitazo no dudó en tomar la palabra y, en la pregunta 7 del programa, optó por pedir perdón de corazón. “Si en alguna oportunidad has sentido que te he faltado el respeto o he dicho cosas de más, te pido perdón, porque no tengo que estar en un set de televisión para pedirte perdón, te lo diría de corazón (...) yo quiero estar contigo para siempre, a tu lado”, dijo el artista, en un acto que fue recibido con emoción por parte de Carbajal.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo se piden perdón

El abrazo que siguió fue sincero y profundo, acompañado por lágrimas, dejando claro que el cariño entre ambos sigue intacto. Ricky también señaló que si bien es cierto, Luigui Carbajal no suele ser muy expresivo con sus sentimientos, sabe muy bien que también lo quiere como un hermano.

“Yo lo conozco, pero él es más duro para este tipo de cosas. Él moquea más por sus hijos, su esposa, sus viejos. Sé que lloró y se desesperó cuando me dio dengue. Ahí se fortaleció mi amor por Luigui. Yo le he dicho ‘Te amo’ entre amigos”, señaló el cantante, resaltando que no tienen ningún problema en expresar lo que siente.

Ricky Trevitazzo pide perdón a Luigui Carbajal y se reconcilian. Captura El Valor de la Verdad / Panamericana TV

Por su parte, Luigui Carbajal también abrió su corazón y reconoció el dolor que le causó el conflicto. “Es cierto que yo he llorado. Siento que es mi hermano. Duele la situación por lo que hemos pasado y mi esposa me ha visto (llorar). Sé que le comieron la cabeza a él. Yo sé que no fue él y cayó como un niño”, señaló.

Además, explicó qué fue lo que más le afectó. “Me duele, me cuesta, tengo un nudo y lo extraño. Yo sé que fue un error (decir que lloraba lágrimas de cocodrilo) y lo dije porque lo vi con esa persona (Roly Ortiz)”, confesó.

Ricky Trevitazzo se llevó S/15 mil en ‘EVDLV’: su emotiva reconciliación con Luigui Carbajal y las revelaciones sobre Skándalo