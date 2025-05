Los 7 mensajes de esperanza, unidad y humildad del Papa León XIV en su homilía inaugural de su papado en el Vaticano

El momento en el que el papa Leon XIV recibió el anillo de pescador y el palio en la Plaza de San Pedro

El 18 de mayo, apenas diez días después de su elección como sumo pontífice, el papa León XIV presidió la Misa inaugural de su pontificado en una Plaza de San Pedro colmada de fieles y peregrinos de todo el mundo. El acto, en el que se le entregó el ‘anillo del pescador’ marcó el inicio oficial de su ministerio como Obispo de Roma y líder espiritual de más de mil millones de católicos.

En su homilía, el Papa pronunció un mensaje profundamente humano y esperanzador, en el que sobresalió una idea central: la unidad como camino y destino de la Iglesia y del mundo. Con un tono sereno, pastoral y cercano, León XIV delineó las claves de su pontificado, haciendo eco de los grandes desafíos contemporáneos y abriendo puertas a un diálogo que abrace la diversidad sin renunciar a la identidad cristiana.

A continuación, los siete mensajes esenciales que marcaron su primera homilía como Papa, y que trazan la hoja de ruta espiritual de su pontificado.

La homilía inaugural no fue un mero rito, sino una declaración profunda de intenciones para una Iglesia más humana y cercana. Crédito : AFP

Una elección guiada por Dios, no por méritos personales

Desde el inicio de su homilía, el papa León XIV puso en evidencia su actitud de humildad frente al encargo recibido. Recordó que su elección fue fruto del discernimiento de los cardenales, quienes “llegando con historias personales y caminos diferentes, hemos puesto en las manos de Dios el deseo de elegir al nuevo sucesor de Pedro”.

El Papa reconoció con sencillez: “Fui elegido sin tener ningún mérito”, subrayando que su misión no responde a una ambición personal, sino a un llamado divino. Así, se presentó ante el mundo no como una autoridad distante, sino como “un hermano que quiere hacerse siervo”. Esta declaración, que evocó las palabras del apóstol Pedro y del mismo Jesús, dejó en claro el tono de su liderazgo: servicio, no poder.

En su primera Misa como Sumo Pontífice, León XIV se presentó ante el mundo como "un hermano" y se comprometió a servir con fe, alegría y amor a Dios. | ACI Prensa

La caridad, esencia del ministerio petrino

Uno de los mensajes más profundos de la homilía fue la reflexión sobre el papel del Papa como sucesor de Pedro. León XIV recordó que el corazón de ese ministerio no está en la imposición, ni en el control, ni en la propaganda, sino en el amor oblativo, ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio.

“El ministerio de Pedro está marcado precisamente por este amor, porque la Iglesia de Roma preside en la caridad”, afirmó. Con estas palabras, reafirmó que la verdadera autoridad del Papa nace del ejemplo de Cristo y no de estructuras humanas de poder.

El Papa León XIV oficia la Santa Misa de inicio de su pontificado en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 18 de mayo de 2025. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Una Iglesia unida como fermento para el mundo

El nuevo Pontífice no tardó en señalar cuál debe ser el gran anhelo de todo creyente: la unidad. “Quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo: una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado”.

En tiempos marcados por divisiones —sociales, políticas, culturales e incluso religiosas— este llamado resuena con particular urgencia. La unidad no es, en palabras del Papa, uniformidad impuesta, sino comunión auténtica en la diversidad, un testimonio visible del Evangelio en medio del mundo.

Miembros del clero asisten a la misa inaugural del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 18 de mayo de 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

Unidad que valora las diferencias

El papa León XIV fue enfático en su defensa de la pluralidad dentro del cuerpo de la Iglesia. En uno de los pasajes más notables de su homilía, expresó: “Estamos llamados a ofrecer el amor de Dios a todos, para que se realice esa unidad que no anula las diferencias, sino que valora la historia personal de cada uno y la cultura social y religiosa de cada pueblo”.

Con esta frase, León XIV tendió un puente entre la identidad cristiana y el respeto a la diversidad humana, reconociendo que el Evangelio no borra las culturas, sino que las dignifica.

Aquí tienes un epígrafe que puedes usar para una imagen del papa León XIV bendiciendo con agua bendita: **“El gesto de un pastor”:** León XIV impartió su primera bendición con agua bendita desde el atrio de San Pedro, como signo de purificación, paz y renovación espiritual para todos los fieles presentes. Crédito : AFP

Un llamado directo: esta es la hora del amor

Con una exclamación que pareció resonar como una consigna espiritual, el Papa afirmó: “¡Esta es la hora del amor!”. En un mundo desgastado por el individualismo, el conflicto y la indiferencia, León XIV propuso la caridad como el centro del mensaje cristiano.

Para el nuevo Pontífice, no hay evangelización verdadera si no está sostenida por el amor que une, sana y transforma. Esta llamada es tanto personal como comunitaria, e interpela a cada creyente a ser testigo concreto del amor de Dios en su entorno.

El Papa abrió su pontificado invitando a un diálogo que abrace la diversidad sin renunciar a la identidad cristiana. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Construir una Iglesia misionera, abierta al mundo

León XIV también delineó la imagen de la Iglesia que sueña: no una institución cerrada en sí misma, sino una Iglesia misionera, abierta, valiente, que anuncia la Palabra y se deja interpelar por la historia. “Con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una Iglesia fundada en el amor de Dios”, dijo.

Este deseo no solo es una visión teológica, sino también un plan pastoral: abrir los brazos al mundo, tender puentes, no levantar muros. Para el Papa, el cristianismo debe hablarle a la humanidad de hoy con lenguaje de misericordia, de esperanza y de acción.

“El Evangelio no borra las culturas, sino que las dignifica”: León XIV reafirma que la pluralidad en la Iglesia es un valor, no un obstáculo. Crédito : AFP

La unidad como testimonio para la humanidad

Finalmente, León XIV dejó en claro que la unidad de la Iglesia no es solo un ideal interno, sino un testimonio poderoso ante el mundo. Una Iglesia reconciliada es fermento de concordia para una sociedad fragmentada. “Que se convierta en fermento de concordia para la humanidad”, señaló.

Este mensaje no es nuevo, pero adquiere una fuerza particular en boca de un nuevo Papa, en los primeros días de su pontificado. Es una invitación a que todos los creyentes, desde su lugar, sean constructores de paz, no con discursos vacíos, sino con la vida.

La homilía inaugural del papa León XIV no fue un discurso ceremonial, sino una profunda declaración de intenciones. Humildad, amor, misión, apertura y unidad son los pilares sobre los que empieza a edificar su pontificado. En un mundo sediento de esperanza y sentido, sus palabras invitan a mirar al prójimo no como adversario, sino como hermano. Y a caminar, juntos, hacia una humanidad más reconciliada.