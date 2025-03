‘Loco’ Vargas admite que sus hijos conocen su historia con Tilsa Lozano: “No puedo tapar el sol con un dedo”

Juan Manuel Vargas mostró su lado más vulnerable en una reciente entrevista con Verónica Linares. Durante la conversación, el exfutbolista de la selección peruana reveló que, hasta el momento, aún no ha hablado con sus hijos, fruto de su relación con Blanca Rodríguez, sobre uno de los episodios más polémicos de su vida: cuando Tilsa Lozano confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que ambos fueron pareja por más de tres años.

Aunque decidió no mencionar el nombre de la exmodelo, Juan Manuel Vargas admitió que se “portó mal” en uno de los momentos más destacados de su carrera, refiriéndose a su romance con Tilsa Lozano. Al ser consultado por Verónica Linares sobre si ha hablado con sus hijos acerca de este complicado episodio, el exfutbolista respondió que la conversación ha sido limitada, aunque es consciente de que sus hijos ya están al tanto debido a las noticias que circulan en Internet.

“Ellos preguntan… Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo. Lo que pasa es que siempre ha habido niños malosos que nombraban el nombre que no quiero tocar (Tilsa)”, señaló.

Tilsa Lozano admitió en 'El Valor de la Verdad' que tuvo un romance con Juan Manuel Vargas por más de tres años.

A pesar de la gravedad del tema, Vargas reveló que sus hijas adolescentes han tomado la situación con algo de humor, lo que ha ayudado a suavizar la carga emocional. “Yo a su mamá la celo en el carro y atrás ellas me dicen: ‘Ay, papá, no te hagas que nosotras también sabemos cosas’”, comentó. Sin embargo, el exfutbolista reconoció que, aunque sus hijas bromean al respecto, él no ha tocado el tema de forma profunda por temor a ser juzgado.

“Nunca he tocado el tema de manera íntima, su mamá habla con ellas y ellas también leen… A veces el pasado te condena. Por ejemplo, ahora último salió una entrevista y me preguntaron por un nombre… Mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo le dije: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’. Todavía no sé cómo entrar en esos temas, pero ellas ya lo saben. No sé cómo explicarles. Si hubiera sido hijo hombre puede ser, pero como son mujercitas. Tampoco quiero que me vean como el malo de la película”, sostuvo.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez tienen cinco hijos juntos.

Una conversación pendiente

El ‘Loco’ Vargas destacó que, en algún momento, tendrá que hablar con sus hijos sobre su mediática historia con Tilsa Lozano: “En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, dijo con un tono reflexivo.

Finalmente, el exjugador de Universitario de Deportes dejó claro que su mayor preocupación es la salud emocional de sus hijos, principalmente el de sus hijas mujeres. “Lo último que quiero es mentirles y hacerlas sentir mal. Después de Blanca, ellas son las primeras que quiero cuidar. No quiero que piensen que es normal que venga un chico y que (vean normal) porque ‘mi papá hizo esto’”, comentó.

Juan Manuel Vargas reconoció que tiene pendiente conversar con sus hijos sobre su polémico episodio con Tilsa Lozano. Captura Youtube

Le pidió perdón a Blanca Rodríguez

Más adelante, Juan Manuel Vargas reconoció su arrepentimiento por haber puesto a Blanca Rodríguez en una situación difícil años atrás, refiriéndose a las decisiones que tomó en su vida personal. El exfutbolista admitió que le pidió perdón a la madre de sus hijos por el daño causado.

“Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo de haberle hecho daño a otras personas. Y eso no me gusta. Ver esas cosas, gente sufrir y llorar, no me gusta. De eso me arrepiento, de las decisiones que tomé. Me arrepiento del daño que pude causar”, expresó con tono reflexivo.

Juan Manuel Vargas también destacó su sensibilidad y cómo, en momentos de introspección, se cuestiona las decisiones que tomó en el pasado. “Soy sensible, hay momentos en los que me da la pensadora y veo a las personas que he hecho daño y digo: ‘¿Por qué? No se lo merecían’. No le he pedido perdón a mis hijos, pero a ella (Blanca) sí”.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez han logrado superar diversos obstáculos durante sus más de 20 años de relación.

¿Estará en ‘El Valor de la Verdad’?

Juan Manuel Vargas, exfutbolista de la selección peruana, compartió que fue invitado a participar en ‘El Valor de la Verdad’. Sin embargo, aclaró que la invitación fue extendida años atrás, cuando el programa se transmitía por Latina TV.

En una entrevista con Verónica Linares, Vargas comentó sobre la posibilidad de ser parte del programa, señalando que la producción lo contactó en ese entonces, tal como ocurrió con Tilsa Lozano, con quien estuvo vinculado en el pasado. Aunque la oportunidad de ganar 50 mil soles por responder 21 preguntas fue tentadora, el exfutbolista decidió rechazarla. Explicó que, aunque el incentivo económico era atractivo, su prioridad siempre ha sido proteger su privacidad, especialmente la de su familia.

“No iría. Sí me han contactado hace años, pero ahora no. (Aunque pagaran bien) tampoco iría. Mi vida personal es para mí. No lo ventilaría por ahí”, señaló.

Juan Manuel Vargas confirma que fue invitado a 'El Valor de la Verdad' | La Linares - Youtube