Dayanita explica ante la PNP el origen del cráneo hallado en su basura: “Un brujo se lo dio”

Dayanita explica por qué tenía un cráneo entre sus pertenencias | ATV

Este viernes 16 de mayo, nuevas revelaciones sobre el polémico caso de Dayanita fueron difundidas en ‘Magaly TV La Firme‘, programa que tuvo acceso a las declaraciones que la comediante brindó ante las autoridades en la comisaría Pamplona Alta I. La exintegrante de ‘JB en ATV’ se vio envuelta en una controversia luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) encontrara un cráneo entre la basura que ella había tirado.

Magaly Medina, conductora del programa, destacó que Dayanita había reconocido que el cráneo era de su pertenencia. Según el parte policial al que tuvo acceso ‘Magaly TV La Firme‘, la comediante aclaró que este objeto no estaba relacionado con ningún crimen, sino que formaba parte de sus creencias en rituales de hechicería y brujería.

“Ella le explicó a la Policía que cree en los rituales de hechicería y brujería. Dice que hace mucho tiempo un brujo le dio este cráneo con pelo. No sé para qué tipo de ritual lo utilizará, pero dijo que decidió quemarlo y botarlo de su casa. Eso le explicó a la policía. Al final de tanta perorata, la policía se terminó creyendo eso y la dejaron salir”, manifestó la presentadora.

Dayanita admitió que el cráneo hallado era suyo y dijo usarlo en rituales de brujería personal.

Las autoridades dejaron en libertad a Dayanita luego de aceptar su explicación sobre el uso del cráneo en rituales personales. Al salir de la comisaría, Miguel Rubio, pareja de la actriz, dio declaraciones a programa de ATV, minimizando la situación: “Son cosas que cada uno tiene para sus rituales. Como se dice en la selva, para que los protejan. Ella ya no quería tener ese tipo de cosas”.

Dayanita aclara los hechos

Dayanita, en su defensa, insistió en que su intención nunca fue dañar a nadie, sino buscar protección personal. “A veces uno quiere protección de todo y yo, por querer liberarme, lo boté”, afirmó, antes de añadir que su pareja había dado su versión a las autoridades para aclarar el malentendido.

Toda esta situación se originó la noche del martes 15 de mayo, cuando agentes de la PNP detuvieron a Dayanita y a su novio, luego de ser acusados por vecinos de San Juan de Miraflores de estar quemando bolsas de basura. Según los informes, durante esa actividad fue que se descubrió un cráneo con pelos, lo que motivó la intervención policial y el posterior traslado de la pareja a la comisaría.

Dayanita fue llevada, en calidad de testigo, a la comisaría de San Juan de Miraflores debido a la aparición de un cráneo en bolsas de basura. Captura ATV

Dayanita criticó la forma en que fue detenida y trasladada: “Me han subido al carro de la nada, sin ninguna notificación”, señaló en su momento. La noticia de su arresto generó preocupación entre sus seguidores y revuelo en redes sociales.

Dayanita asegura no tener dinero

Tras salir de la comisaría de Pamplona Alta I, donde fue interrogada por el hallazgo de un cráneo en su basura, Dayanita también se refirió a su situación con el programa ’JB en ATV’ y con Jorge Benavides, su exjefe. La actriz cómica explicó nuevamente que su salida del espacio televisivo no se debió a conflictos laborales, sino a temas de salud mental.

“Yo por TikTok puedo mostrar muchas cosas o en la calle puedo sonreír, pero a veces uno no sabe lo que pasa por dentro”, declaró. Según indicó, intentó comunicarse con la producción, pero no obtuvo respuesta. Aun así, aseguró que guarda respeto por sus excompañeros y por el propio Benavides.

Dayanita también se refirió a la penalidad económica que el cómico le habría impuesto por no cumplir el contrato hasta fin de año. “Quiero ver el tema del contrato y conversar. No sé si voy a poder pagar (la penalidad). Si tú ves mi estado de cuenta, estoy hasta las patas”, afirmó, dejando en claro que su situación económica actual no le permite asumir esa responsabilidad.

Dayanita explicó que dejó ‘JB en ATV’ por salud mental y no puede pagar la penalidad impuesta.