Dayanita y su pareja son arrestados tras quema de bolsas con restos de presunto cráneo: “No sé qué hago aquí”

Dayanita declara ante fiscal tras aparición de cráneo en bolsas quemadas, reporta Magaly TV La Firme. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 15 de mayo, la conductora de televisión Magaly Medina reveló en su programa Magaly TV La Firme que la actriz cómica Dayanita y su pareja sentimental Miguel Rubio fueron trasladados a la comisaría de San Juan de Miraflores, tras un incidente que aún permanece bajo investigación.

Según la periodista, ambos fueron conducidos por la policía luego de que vecinos reportaran un hecho inusual: la quema de bolsas de basura frente a su vivienda.

“En un confuso incidente, que todavía no tenemos información veraz y oportuna como para brindarles, ella fue conducida por policías, sacada de su casa junto a su novio y llevados a la comisaría”, dijo Medina en vivo, remarcando que la situación todavía no estaba clara y que la información recogida era preliminar.

Encontraron un presunto cráneo

De acuerdo con la versión difundida por el programa, algunos residentes de la zona alertaron a la policía al notar que la pareja quemaba objetos en la vía pública. Al acudir al lugar, los agentes habrían encontrado restos que generaron alarma entre los testigos:

“Entre esas bolsas de basura que estaban quemando se encontró una especie de cráneo con pelos”, sostuvo Medina, citando a fuentes policiales no identificadas.

La conductora indicó que tanto Dayanita como su pareja no habrían sido detenidos formalmente, sino llevados en calidad de testigos para esclarecer los hechos. Sin embargo, señaló que permanecían en la dependencia policial rindiendo declaraciones ante el fiscal de turno. “Tendrán que aclararse los hechos en las próximas horas”, apuntó Medina.

“Los vecinos le dijeron a la policía que ella y su pareja estaban quemando toda esa basura (...) ella ha sido llevada a la comisaría para que informe por qué estaba ese cráneo entre las cosas que quemaban. Esa es la primera información que tenemos. No sabemos si es verídica”, advirtió la periodista.

Dayanita es trasladada a dependencia policial

Durante el programa, se emitieron imágenes del momento en que Dayanita llegaba a la comisaría, visiblemente alterada y con un parche en la nariz. Medina especuló que podría haberse sometido recientemente a una intervención estética. En el video, la artista manifestó su desconcierto por la situación:

“No sé qué hago aquí en la comisaría. Me han subido al carro de la nada, sin ninguna notificación”, se le escucha decir a la exactriz de JB en ATV.

La versión oficial sobre lo ocurrido aún no ha sido difundida por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público. No obstante, Medina recalcó que, según fuentes cercanas a la investigación, el hallazgo de los restos habría motivado la intervención policial, aunque no precisó si se trataba de restos humanos o de otra naturaleza.

“Nuestro equipo está en la comisaría de San Juan de Lurigancho (Miraflores) para seguir recabando información. Hasta el momento, lo que sabemos es que están siendo interrogados para esclarecer por qué había un cráneo en esas bolsas que quemaban”, informó la conductora.

El caso ha generado gran atención en redes sociales, donde seguidores y medios especulan sobre la naturaleza del hallazgo. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se han confirmado versiones oficiales que sustenten lo divulgado por Magaly TV La Firme.

Magaly Medina insistió en la necesidad de esperar confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas: “Esa es la información que tenemos hasta ahora. Todo está por aclararse, y esperemos que pronto se sepa con certeza qué fue lo que encontraron”.

