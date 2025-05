Luciana Fuster no descarta el Miss Perú Universo y deja abierta la posibilidad de una futura participación. Video: Good Time.

Luciana Fuster, quien logró coronarse como Miss Grand Internacional 2023, volvió a generar titulares al confesar que no cierra completamente las puertas al Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más populares del planeta.

Aunque ya ostenta un título internacional, la modelo dejó abierta la posibilidad de participar en un nuevo concurso y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

¿Luciana Fuster irá al Miss Universo?

Durante una reciente entrevista en el programa digital ‘Todo Good’, la influencer fue consultada por Laura Spoya, ex Miss Perú Universo, sobre una posible participación en el certamen universal. Su respuesta dejó abierta la especulación entre sus seguidores.

“Se supondría que ya no porque una se debería quedar tranquila con la corona. Es una corona internacional y la verdad que es el concurso más grande, más bonito, más fuerte. Pero pasa eso (el pedido de la audiencia)”, dijo Luciana, en alusión al constante clamor de su público por verla en Miss Universo.

Aunque no confirmó nada, tampoco descartó una futura participación: “Me queda el título para siempre (del Miss Grand Internacional), así como Maju, que es la única Perú Mundo, aquí en Perú tenemos dos Miss Grand Internacional, María José Lora y yo, es el nombre para toda la vida, pero pasa eso entonces, ‘¿por qué no?’ Y a una le da ganitas y a la vez digo ‘ya gané’, entonces".

El mensaje de despedida de Luciana Fuster del Miss Grand International: “Este año me enseñó lo fuerte que soy”

Fuster también aprovechó la ocasión para hablar sobre su proceso de preparación antes del Miss Grand y, de participar en el Miss Perú Universo, en qué debería prepararse. Sin embargo, Spoya mencionó que no le falta nada a Fuster, ya que está para ser candidata.

A pesar de ello, la ex chica reality reveló que para el Miss Grand International no tomó clases de oratoria, pero sí reforzó un área clave: el inglés.

“No hice clases de oratoria, inglés sí, chanqué y chanqué porque sí me faltaba (...) Yo prioricé eso, tenía que elegir mis tiempos. Era lo que más yo necesitaba”, confesó.

Además, aseguró que no requiere mucho más para afrontar un nuevo desafío internacional. “(¿Qué necesitas para ir al Miss Universo?) No, nada, solo ser yo, eso es lo que a mí me pasa (...) La gente me dice, ‘me preparé mucho, hice tal’, yo no sé si es porque tenía mucho tiempo en tv, a mí se hizo muy fácil, yo no cambié, yo fui yo", señaló.

Luciana Fuster regreso a Perú por unas semanas

Luciana Fuster no solo dio qué hablar por su entrevista. También regresó al Perú después de varias semanas en Miami y se mostró visiblemente emocionada al hablar de su madre. En su aparición en ‘Mande quien mande’, reveló que parte de su visita fue por trabajo, pero también por razones personales.

“¿Qué te trae a Lima? Trabajo, la verdad que sí, tengo muchísimo trabajo. Justo ayer fui al concierto de Emilia por trabajo, estoy aquí por trabajo. Entonces, por acá voy a estar unos cuantos días”, comentó.

El momento más emotivo llegó cuando fue consultada por su madre. “Claro que sí, mi mamá, ¿por qué me dicen de mi mamá que me da ganas de llorar? Es que la palabra mamá para mí ustedes saben que es súper sensible... El respeto y la admiración que tiene la mamá en la vida de uno es único."

Luciana Fuster revela cuánto tiempo estará en Perú y por qué regresó al país. Video: Mande quien mande / América TV.

Polémica por evitar declarar para ‘América Hoy’

La modelo fue abordada por una reportera de ‘América Hoy’, pero su reacción fue evasiva. Luciana saludó brevemente y se retiró sin brindar declaraciones, lo que generó molestia entre los conductores del programa.

Janet Barboza fue una de las más críticas: “Cero humildad. Es ahí donde se reconoce a las personas. Es una chica soberbia, que no separa ni respeta el trabajo de nuestra periodista. Es poco respetuosa. Vemos a una Luciana pisando huevos. Te digo una cosa, Luciana Fuster: ‘Las torres más grandes se derrumban y se caen’”, sentenció.

Janet Barboza acusa a Luciana Fuster de ser "soberbia" tras desplante en 'América Hoy'. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Sin embargo, en su visita al programa ‘Esto es Guerra’, Luciana también fue consultada sobre su relación con el compositor colombiano Juan Morelli. Entre risas nerviosas, la reina de belleza fue sorprendida con una pregunta sobre una posible boda.

“¿Sapos son no?, ¿Por qué me ponen en aprietos?”, dijo ante las cámaras, mientras los conductores le pedían que la exclusiva sea para el reality. “La exclusiva acá”, prometió, antes de salir del set y pedir un corte comercial.

El novio de Luciana Fuster es Juan Morelli, compositor colombiano con más de 15 años de trayectoria musical. Ha trabajado con artistas como Camilo y fue dos veces nominado al Latin Grammy. Antes de estar con Luciana, estuvo comprometido con la influencer Paula Macher.