Exsaliente de Jefferson Farfán denuncia que recibe fuertes amenazas de muerte: “No pienso quedarme callada”

Delany López denuncia que viene recibiendo amenazas de muerte. (Foto: Captura de IG)

Delany López, expareja del exfutbolista Jefferson Farfán, reapareció en redes sociales para emitir un extenso y preocupante comunicado en el que denunció estar siendo víctima de falsas acusaciones, amenazas e incluso hostigamiento contra su pequeño hijo. La joven, quien meses atrás confesó haber mantenido una relación de dos años con la popular ‘Foquita’, se mostró visiblemente afectada por la situación que atraviesa.

Según explicó, recientemente ha tomado conocimiento de que algunas personas del entorno futbolístico la vinculan con la cuenta anónima de Instagram conocida como ‘La tía Boli’, perfil que se dedica a criticar a futbolistas y figuras públicas. López negó rotundamente cualquier relación con dicha cuenta y aseguró que incluso fue blanco de ataques desde ese mismo espacio.

“He tomado conocimiento por algunos amigos del fútbol que se viene especulando sin prueba alguna de que yo estoy detrás de la cuenta La tía Boti, una cuenta que en algunas oportunidades también me atacó a mí y a parte de mi entorno. Esa cuenta me tenía bloqueada hasta hace un tiempo y por una tercera persona se comunicó conmigo para que le responda”, declaró. Señaló que ese fue su único contacto con el perfil y que su intención fue únicamente defenderse de las críticas.

Sin embargo, esta situación ha escalado peligrosamente, pues Delany López afirmó estar recibiendo amenazas acompañadas de fotografías de armas y detalles sobre los lugares que frecuenta con su hijo. “No pienso quedarme callada mientras se me inventen o acusen de cosas que yo no tengo nada que ver y que lo único que hacen es exponerme de manera muy peligrosa a mi hijo y mi persona”, manifestó con indignación.

Ella también informó que ha puesto su teléfono celular a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones y así demostrar su inocencia. Además, anunció que tomará acciones legales contra quienes la difamen y atenten contra su seguridad y la de su familia.

Esta denuncia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes le han expresado mensajes de apoyo y solidaridad, al tiempo que exigen a las autoridades que se esclarezca el caso y se garantice su seguridad.

Delany López dio a conocer los aterrados mensajes que le llegaron

Delany López compartió públicamente los aterradores mensajes que ha estado recibiendo a través de WhatsApp, en los cuales no solo la insultan gravemente, sino que también amenazan su vida y la de su hijo. En los chats, los agresores le advierten que la tienen “ubicada” y la acusan de ser la responsable detrás de la cuenta anónima ‘La tía Boli’, conocida por lanzar críticas a figuras del espectáculo y del fútbol.

“Así que eres ‘La tía Boli’, te vas a morir, perr*. Ya te tengo ubicada, ya en tu casa (…) Te muer** tú y se mue** tu hijo que también sé en qué colegio está. Eres hábil para estar publicando (…) Te voy a volar la cabeza”, se lee en los estremecedores mensajes, que han generado una ola de indignación entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, quienes exigen que las autoridades actúen con urgencia.

Inicialmente, Delany pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero al notar que las amenazas persistían y que algunas personas de su entorno le confirmaron que los mensajes podrían ser reales, comenzó a temer seriamente por su seguridad. La influencer ha expresado su profunda preocupación y, ante el nivel de violencia, ya ha puesto el caso en manos de las autoridades para proteger tanto su integridad como la de su hijo.