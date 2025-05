Daniel Olivares, director de Oceana: “La industria anchovetera tiene el 92% del mar para pescar fuera de las Áreas naturales protegidas”

Daniel Olivares, director general de Oceana, descarta recibir fondos de USAID. (Video: Paula Elizalde)

El futuro de la Reserva Nacional de Paracas y otras áreas naturales protegidas en Perú podría definirse en los próximos días, tras una audiencia clave celebrada el 20 de marzo de 2025. El proceso judicial enfrenta a la organización Oceana contra el Ministerio del Ambiente, intentando declarar inconstitucional parte de un decreto que permite la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

Este caso podría sentar un precedente para autorizar actividades similares en Paracas, uno de los ecosistemas más biodiversos del país. El decreto permite la pesca industrial hasta 1.000 metros de profundidad en Nasca, contradiciendo la ley de áreas protegidas según la demandante.

Según Daniel Olivares, director general de Oceana Perú, la controversia se intensificó cuando la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) solicitó autorización para pescar industrialmente en Paracas, argumentando actividades previas. Sin embargo, el Sernanp lo rechazó por contravenir objetivos de conservación.

¿Qué está pasando en Paracas?

El debate, ahora está vinculado a la sostenibilidad, y está vinculado a las reglas que pone el Estado para asegurar esa sostenibilidad, que duren para siempre los recursos, que es lo que el Estado busca, busca siempre asegurar. Y el debate ahora es si se debe cumplir la ley peruana o no. Existe una prohibición desde hace 20 años que prohíbe la pesca industrial en áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas son el poco menos del 8% de todo el mar peruano.

Entonces, la ley dice que en ese 8% de áreas marinas protegidas la pesca industrial no está permitida. Es un respiro para todo el ecosistema, para que se reproduzcan las especies, para la pesca artesanal, que sí está permitida al interior, para una serie de razones biológicas. Y, además, porque la industria anchovetera puede pescar en el 92% restante de nuestro mar. La industria cumple año a año con las cuotas que el Gobierno le da de anchoveta para que pueda pescar.

A la industria le va muy bien; está muy bien organizada. Es un gremio formal, tiene muchas cosas muy positivas. La industria, y una de ellas, es que cumple sus cuotas anuales. ¿Entonces, por qué tendrían que entrar a pescar también en ese 8% que queda de áreas marinas protegidas?" Ese espacio sirve por todas estas razones biológicas y de empleo para la pesca artesanal.

¿Por qué la industria asegura que existen derechos previos para su actividad en Paracas?

Esos debates son bienvenidos, porque esta es una disputa biológica y legal. Entonces, lo que se tiene que debatir es si, biológicamente, la pesca industrial afecta a las áreas marinas protegidas. Más de 70 científicos ya salieron a decir que están en desacuerdo con la pesca industrial en las áreas marinas protegidas. No hemos visto lo mismo del otro lado. Incluso exdirectores de la reserva de Paracas han salido en el mismo sentido.

El Estado peruano ha dicho que no existen los derechos adquiridos, como lo ha dicho el área de apelaciones del Ministerio de la Producción hace muy poco, cuando ha confirmado todas las multas que tiene, que les ha puesto a empresas del gremio industrial por haber pescado dentro de Paracas. Es más, tanto han pescado dentro de Paracas que tienen multas por casi 13 millones de soles y el mismo Estado ha confirmado que esas multas existen. Entonces, los debates técnicos bienvenidos. Por eso existen acciones en el Poder Judicial para que justamente esos debates, debates técnicos se puedan dar ahora.

Siempre se menciona que el debate sobre la pesca industrial en las ANP debería ser zanjado por la ciencia. ¿Cómo llegamos a este punto, donde la decisión recae sobre un juez?

Es bien interesante. El plano de las razones biológicas ha llevado a que el Estado peruano tenga cierto tipo de regulaciones. Esa regulación es la prohibición de pescar en áreas marinas protegidas, que tiene más de 20 años. Lo que está haciendo la industria en este caso es cuestionar esa prohibición. Ellos han presentado una demanda para cuestionar la prohibición que ya existe de pescar en áreas marinas protegidas.

Entonces, están cuestionando legalmente una decisión que el Estado ya tomó hace más de 20 años, por razones que no solamente se toman en consideración en países como el nuestro, sino en todos los países donde hay áreas marinas protegidas. Recordemos que hay países que tienen 30% de su mar protegido o 40%. Nosotros tenemos el 8%, que es modesto, pero al menos sobre ese 8% cumplamos la ley peruana, que lo que busca es que exista un respiro para la naturaleza y un refugio de verdad para la reproducción de las especies y para el trabajo de la pesca artesanal que sí se puede dar ahí.

¿Esta relacionado este fallo con otro proceso previo, que involucró 99 sanciones ratificadas por el Ministerio de la Producción contra la industria, por pescar en Paracas?

Puede parecer tal vez, pero es verdad que esas sanciones han sido ratificadas. Tanto así que en el juicio, en la demanda que ha presentado la industria contra el Estado peruano para eliminar la prohibición, han perdido en primera instancia. En primera instancia, los jueces ya dijeron: ‘No, esta prohibición existe’, y la industria ha apelado y ahora está yendo a la Corte Suprema para insistir en su argumento. Que se continúe con ese debate es válido. Para eso existen las instancias judiciales, pero todo hace indicar que el cumplimiento de la norma peruana no solamente tiene sentido, sino que el Estado tiene la intención de hacerla cumplir, y eso está muy bien.

¿Para cuándo podríamos tener la sentencia lista?

Bueno, es inminente el fallo de los jueces sobre este tema. Ya se dio la audiencia donde ambas partes pudieron expresar sus argumentos. Entonces, nosotros estamos esperando pacientes a que los jueces digan. Básicamente, la ley peruana existe hace 20 años, debe cumplirse. Por lo tanto, está prohibida la pesca industrial en áreas marinas protegidas y pueden seguir pescando en el 92% restante y les va a ir bien.

Si los jueces dijeran que la ley peruana, la prohibición que existe hace 20 años, no debe ser cumplida, lo que va a pasar es lo que nos pasa a muchos peruanos todos los días que vemos leyes peruanas que no se cumplen. ¿Y esa frustración que sentimos de que la ley peruana no se cumple en el Perú? Seguiría ahondando, lamentablemente, en esa sensación de desesperanza y desconexión con las instituciones. Ojalá no suceda.

La cuestión de Paracas y el financiamiento de Oceana

¿En qué momento ingresa Oceana aquí al juego?

Oceana ha sido parte de la discusión desde la creación de la Dorsal de Nazca, que se dio hace unos cinco o seis años atrás. El problema con la Dorsal de Nazca, que es otra área marina protegida, es que al final, a última hora, cuando se creó, se puso un artículo que decía: ‘La pesca industrial está permitida dentro de esta área marina’. Ese artículo es ilegal porque hay una prohibición del Estado peruano de la pesca industrial en áreas marinas protegidas. Entonces, Oceana lo que ha hecho es presentar una demanda también para poder corregir ese decreto, que ese pedazo, ese artículo, se elimine por ilegal.

Y el problema de ese decreto que metió ese artículo que dice que la pesca industrial está permitida ahí es que sienta un precedente negativo. Basados en ese precedente negativo, es que la industria ha avanzado y ha intentado hacer lo mismo en áreas como Paracas y en otras, y ha cuestionado el sistema por completo. Ellos han entrado a debates sobre los derechos que tienen, sobre si pescaron antes o no, y una serie de cosas basados en ese precedente negativo.

Entonces, lo que nosotros buscamos como Oceana, representando en realidad a muchos pescadores artesanales que pescan en la zona o que pescan en áreas marinas protegidas y están en desacuerdo con la pesca industrial en las áreas marinas protegidas, al 80% de peruanos que está en contra de la pesca industrial en áreas marinas protegidas. De acuerdo a la última encuesta de IPSOS y del sentido común en general. Hemos presentado esta demanda para corregir ese decreto y eliminar ese precedente, ese precedente que está abriendo un debate que hace 20 años se cerró.

¿Ustedes reciben fondos de USAID?

Oceana, por política, hace más de 20 años no recibe fondos de ningún gobierno, ni local, ni en este caso el peruano, ni contratamos con el Estado ni fondos de otros gobiernos. Es una decisión que se tomó para mantener independencia y soberanía. Ahora, no estaría mal que recibamos fondos de cooperación internacional si es de un gobierno, pero en este caso no es verdad. No hemos recibido nunca dinero de un gobierno extranjero, en este caso de USAID. Así que esas son otras mentiras para desinformar y utilizar batallas actuales para distraer el debate importante.

Pero de algún lado tiene que llegar el financiamiento para estas campañas contra Oceana, tengan o no la razón.

Tenemos muchas hipótesis sobre quién podría estar detrás. Nosotros no tenemos una unidad de investigación, así que sería increíble que los periodistas puedan seguir llegando al fondo de este asunto. Nos encantaría saber quién está detrás de esas páginas anónimas. No nos gustaría conocer a las personas que nos han mandado amenazas de muerte porque preferiríamos no saber de ellos nunca más. ¿Pero quién está empujando estas campañas? Sí, sería importante saberlo, porque eso te dice quiénes están sin argumentos como para tener que mover la discusión a si les gusto yo o no, si las ONG tal cosa o por otra, o inventarse financiamientos que no existen. Cuando tú decides inventarte algo que no existe, es porque no tienes nada real que decir.

¿Se busca atacar al emisario, y no al mensaje?

Bueno, sí es más fácil atacar a las ONG en general como concepto, hablar de los financiamientos o hablar de mí, como me han atacado bastante últimamente, que hablar de la importancia que tienen las zonas protegidas para el respiro de nuestro mar o por qué los pescadores artesanales sí están permitidos pescar ahí y los industriales no. O por qué la prohibición para pescar industrialmente en áreas marinas protegidas tiene 20 años ya. Esos argumentos son más difíciles de rebatir.

Cuando yo veo ataques personales o a conceptos globales y cosas así más grandes, la percepción que a mí me da es que hay falta de argumentos y esa es una mala señal. Me imagino que los jueces calificarán porque los jueces analizan argumentos, no grandes narrativas. Eso es lo que me hace ruido cuando escucho ataques hacia nosotros, que lo sufrimos. Y efectivamente tienen consecuencias, como amenazas que hemos recibido, amenazas anónimas incluso a miembros de nuestro equipo y que lamentablemente tenemos que aguantar por una decisión de no debatir argumentos, que es lo que nos gustaría traer de vuelta. El debate a la mesa: ¿la pesca industrial está permitida en áreas marinas protegidas o no? Nuestra posición es muy clara. No lo dice la ley. La posición del otro lado deberían explicarla eso.

Paracas y la lucha entre artesanales y anchoveteros

En las últimas semanas, han aparecido vídeos en las redes sociales en los se asegura que el debate no debería involucrar a los pescadores artesanales, porque no los afecta directamente.

Los pescadores artesanales están muy involucrados en el debate, especialmente en el debate de Paracas, que es un área cercana que ellos conocen, que ellos utilizan más, que está bastante más lejos y los involucra directamente en la cadena trófica. Y eso nos lo han enseñado en el colegio: la cadena, el alimento, digamos, o las especies son una cadena, y la anchoveta es parte de esa cadena que, al final, termina en peces que ellos pescan, que ellos venden, que nosotros comemos. Entonces, no solamente son los pescadores artesanales los que están involucrados, sino también los consumidores mismos peruanos. Estamos involucrados de alguna manera porque los precios de los pescados aumentan o disminuyen también. Es una discusión relevante para cualquier peruano.

Un sector considera que hay un trasfondo por afectar el trabajo del otro sector de pescadores, que son, basicamente, los industriales. Los anchoveteros.

La pesca industrial el año pasado, y creo que el año anterior y este año, no está pescando en áreas marinas protegidas. Además, me imagino también que es por las multas que les han puesto y porque ya han cumplido su cuota anual. Además, y como vemos en las noticias, les está yendo bien en estos últimos años. Muy bien. Están cumpliendo sus cuotas completas rápidamente, porque tienen la tecnología, porque están bien organizados, porque es una industria saludable, está muy bien organizada. Entonces, me resulta extraño el argumento de que por no pescar en este 8% de áreas marinas protegidas les va a quebrar o les va a ir mal. Ellos cumplen su cuota todos los años sin ningún problema y tienen prácticamente todo el mar peruano para seguir pescando.

Pero los operadores turísticos también se han mostrado en contra de pescar industrialmente en Paracas, pues afecta la cadena alimenticia de especies como pingüinos, lobos de mar, aves. Y hablar de la contribución de cada sector al PBI lo hace más complejo.

El PBI per cápita, los indicadores macroeconómicos... Todo eso está muy bien, y justamente hay que cuidarlos para que sean sostenibles en el tiempo. En el caso de la reserva de Paracas, yo he escuchado a la industria decir que pescan fuera de las 5 millas, porque ellos no pueden pescar dentro de las 5 millas. Pero la reserva de Paracas va mucho más allá de las 5 millas. La reserva de Paracas es bastante más grande y eso tiene una razón de ser. Cuando se creó Paracas se delimitó de una forma basada en ciencia.

Entonces, si la ciencia ha delimitado a Paracas de una manera que va mucho más allá de las 5 millas, esa área en particular tiene que ser respetada en su totalidad. La industria no puede decir, porque no tiene sentido, ‘No voy a respetar esta parte del área marina protegida y esta sí’. Un área marina protegida tiene las mismas restricciones, no importa dónde esté en el territorio peruano. Y eso dice la prohibición legal, que en áreas marinas protegidas no se puede pescar industrialmente porque tiene otros fines de conservación. Uno de ellos: la pesca artesanal.

ANP de Paracas: ¿Un compromiso de <i>papel </i>para el Perú?

Perú todavía tiene un largo camino por recorrer para cumplir sus compromisos internacionales en la declaratoria de áreas naturales protegidas.

Es curioso, porque es verdad que es más fácil crear áreas protegidas de papel. Hay un concepto que se está moviendo alrededor del mundo, que son las áreas de papel; áreas que se van creando por cumplir un ponerle un check a compromisos que tiene el Estado peruano. El Perú tiene uno, pero no tienen protección real en ese sentido. Justamente lo que estamos trabajando en Nazca tiene que ver con que las áreas sean realmente protegidas.

La industria es necesaria, está bien organizada y es muy importante para el país, pero que pesque en el 92% restante de nuestro mar. Y ese 8% que, como tú bien dices, está por debajo de lo que muchos otros países han alcanzado, que sea real. Que no sean áreas de papel y que tengan una, que sea un respiro de verdad para que dure para siempre. Para que los peces puedan reproducirse. Para que sigamos estando tan orgullosos como estamos de nuestra comida marina. Fuente de empleo y fuente de nutrición para siempre. ¿Qué tantos países pueden decir eso? No tantos. Y el Perú es uno de los países con mayor producción. Uno de los mares más productivos del mundo. ¿Cómo no cuidar eso? No es sentido común.

¿El Ministerio del Ambiente y el SERNANP han renunciado a sus responsabilidades en esta tarea?

El SERNANP tiene una responsabilidad importante en todo este tema y yo entiendo que tienen buenas intenciones. Lo que muchas veces ha pasado es que no solo con el SERNANP, sino con otras que no tienen la cantidad de recursos que requieren sus responsabilidades. Por ejemplo, hace poco se está debatiendo unos nuevos decretos que eliminan la responsabilidad de fiscalizar dentro de áreas marinas protegidas y se las están trasladando al SERNANP. Pero el SERNANP dice con toda razón: ‘Me están trasladando responsabilidades, pero no recursos para poder hacerlas cumplir’.

Entonces es un modelo que se repite en el Estado peruano, en el que las responsabilidades que tiene una institución no se equiparan con los recursos que se le da. El ciudadano ve que una entidad tiene responsabilidad y que no las cumple como esperaría, y culpa a las instituciones cuando muchas veces no tienen los recursos para poder hacerlas. Es muy importante que sinceremos qué responsabilidades le damos a cada institución y qué recursos les damos. El SERNANP es muy importante y debería estar tan capacitado como ellos. No debe tener tantos recursos como ellos necesiten. Es algo que, como país, debemos resolver, porque las ANP no pueden esperar más.