Reserva Nacional de Paracas: alertan sobre operación de hotel de lujo dentro de zona protegida

Una nueva alerta ambiental surge en la Reserva Nacional de Paracas. Fotos: Mongabay Latam/Actualidad Ambiental/Composición Infobae

El hotel Boutique Atenas, conocido por ofrecer contacto con la naturaleza, está en el centro de una polémica debido a su presunta construcción ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

De acuerdo a una nueva investigación publicada por la plataforma de noticias medioambientales Mongabay Latam, este establecimiento no solo carecería de los permisos necesarios, sino que habría sido edificado en un terreno que se encuentra en disputa legal.

Asimismo, según denuncias de maricultores de la zona, —personas dedicadas a la crianza y cuidado de animales y plantas marinas, como peces, algas y conchas de abanico— habría sido tomado a la fuerza.

Hotel Boutique Atenas es uno de los pocos espacios turísticos construidos en la zona de amortiguamiento de la reserva. Fotos: Mongabay Latam/Gerardo Marín/Composición Infobae

Se promociona como un lugar de “contacto con la naturaleza”

A pesar de que el Boutique Atenas se promociona como un lugar de contacto con la naturaleza, el proceso de su construcción, que incluiría un presunto desalojo violento en enero de 2021, contradeciría esta premisa.

Pues, testigos afirman que más de 300 trabajadores y excavadoras destruyeron un campamento maricultor y prohibieron la entrada de fiscales y autoridades.

Este campamento, establecido en 1995 por unos veinte maricultores, habría sido arrasado por los nuevos propietarios del terreno, quienes están acusados de usurpación agravada por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu S.A).

Sin embargo, el presunto desalojo violento sería parte de solo uno de varios incidentes en la zona. En 2015 y 2016, los maricultores señalan que enfrentaron intentos de desalojo previos por parte de los propietarios del terreno, quienes, afirman, construyeron cercas para restringir el acceso a la playa. Pero, a pesar de que se reportaron estos hechos, las denuncias fueron archivadas.

Juicio de usurpación que inició tras el desalojo de los maricultores en 2021. Documento accedido por Mongabay Latam.

Para llegar al hotel se cruzaría área de protección

El hotel se encuentra en la bahía de Paracas (Pisco), exactamente en uno de los 11 sublotes de El Refugio, una extensión de aproximadamente 11 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la reserva.

Para llegar a este, es necesario atravesar el sector Cequión-Atenas, un área de protección conocida por su rica variedad de aves residentes y migratorias, establecida estrictamente por el Plan Maestro de la reserva. Dicho documento estratégico define las directrices para su manejo y conservación, garantizando la protección de su entorno natural.

El hotel boutique Atenas está ubicado en uno de los 11 sublotes de El Refugio. Gráfica: Mongabay Latam

También, la investigación periodística revela que el establecimiento, que comenzó a operar en 2023, no contaría con la autorización técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano (Sernanp), requisito establecido por el Ministerio del Ambiente (Minam).

Además, se han identificado otras irregularidades, como la celebración del festival electrónico We Out There – 2023 en el hotel, que se realizó sin los permisos correspondientes.

No obstante, hasta la fecha, el caso seguiría sin resolverse, generando preocupación por parte de las autoridades y defensores del medio ambiente.

¿Cuál es la respuesta de los implicados?

Hasta el cierre de esta nota, Infobae Perú intentó contactar al Hotel Boutique Atenas con el fin de obtener una respuesta sobre las recientes acusaciones y controversias en torno a su construcción y operaciones.

Sin embargo, el hotel no proporcionó respuesta a nuestra solicitud de información. Por otro lado, la Empresa Nacional de Puertos (Enapu S.A.) nos informó que se pondrán en contacto con nosotros en un futuro cercano para ofrecer más detalles o aclaraciones sobre los hechos.