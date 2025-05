Ana Lucía Urbina y su reacción tras supuestos audios filtrados de Edwin Guerrero de Corazón Serrano.

Ana Lucía Urbina, reconocida integrante de Corazón Serrano, se ha visto recientemente envuelta en una polémica tras la filtración de un audio de Edwin Guerrero, donde el dueño del grupo niega los rumores sobre un supuesto embarazo de Urbina.

A pesar del revuelo, la cantante decidió manifestarse públicamente y, lejos de mostrarse afectada, compartió un mensaje de resiliencia y empoderamiento en sus redes sociales.

Mensaje de Ana Lucía de Corazón Serrano

En su cuenta de Instagram, Ana Lucía escribió: “Este año conocí la versión más rota de mí, pero también la más fuerte”. Con estas palabras, no solo reconoció las adversidades que ha enfrentado, sino también su determinación para mantenerse firme frente a la polémica que afecta su vida personal.

Ana Lucía enfatizó que su enfoque principal sigue siendo su crecimiento profesional en el ámbito musical. “Yo estoy con todas las ganas de ser una gran artista. No le daré el gusto a nadie de verme triste porque sé lo que soy”, añadió, reflejando su compromiso con su carrera.

Ana Lucía Urbina y su reacción tras supuestos audios filtrados de Edwin Guerrero de Corazón Serrano. IG.

La relación y ruptura con Edwin Guerrero

La relación entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero comenzó en 2017 y se mantuvo hasta 2021, cuando decidieron poner fin a su romance. Sin embargo, tres años después, en 2024, la pareja se reconcilió. Su relación enfrentó un duro golpe en julio de 2024 con la pérdida de su bebé, un momento devastador para ambos.

Meses más tarde, Ana Lucía Urbina compartió detalles sobre su reconciliación con el director de Corazón Serrano a principios de 2024.

La cantante reveló que, al reanudar el contacto, Edwin Guerrero estaba involucrado en otra relación amorosa. “Él estaba con alguien más. Ya habíamos salido a cenar y le dije: ‘Tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar’. Y él me respondió: ‘Cásate conmigo’. Terminó con esa persona, le dijo que me amaba y que quería casarse conmigo. Regresamos. Me dijo: ‘No quiero que estés con nadie, yo te amo’”, relató Urbina, siendo completamente honesta sobre su relación.

Con evidente emoción, la cantante admitió que estaba dispuesta a casarse con el fundador de Corazón Serrano. “Yo lo amaba. En ese momento, sí, me habría casado”, confesó, demostrando el profundo amor que sentía por él. Decidió darle una nueva oportunidad a su relación, que continuó de manera privada. “Fue un momento hermoso; fue entonces cuando quedé embarazada”, añadió.

Sin embargo, la relación con Edwin Guerrero volvió a romperse, esta vez debido a la intervención de una tercera persona. Ana Lucía Urbina no identificó quién fue, pero sí lanzó indirectas sobre la situación: “No diré quién fue. Creo que los hombres no son tontos; son inteligentes y saben para qué es cada persona... Las mujeres conocen quién es para presumir y quién es para ocultar. Yo, si me gustara alguien, exigiría: ‘Si me quieres, no te da vergüenza estar conmigo’. Pero hay quienes saben para qué están, por eso no dicen nada”.

Ana Lucía Urbina finalmente confesó que su ruptura definitiva con Edwin Guerrero ocurrió tras la pérdida de su bebé. “Cuando me embaracé y perdí al bebé, terminamos, y él puede llevar su vida como quiera. ¿Sientes que a él le faltó darte respaldo? Sí, un poco. Me quedé sola, y eso fue lo que más me enfureció”, dijo, visiblemente afectada al recordar ese doloroso episodio de su vida.

