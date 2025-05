Sedapal anuncia corte de agua este 14 de mayo en tres distritos de Lima: ¿Está mi zona en la lista?

Utiliza recipientes limpios : Usa botellas, garrafones, cubos o tinas bien limpios para almacenar el agua. Asegúrate de que no queden residuos ni impurezas que puedan contaminar el agua.

Cubre bien los recipientes : Almacena el agua en recipientes con tapa para evitar la contaminación. Si no tienen tapa, cubre los contenedores con un plástico limpio o tela.

No almacenes agua en envases de materiales no aptos: Evita utilizar recipientes como envases de detergente, productos químicos o cualquier otro material que no sea apto para contener agua potable.