Agua ‘potable’ de Lima y otras regiones contenía coliformes fecales y metales pesados, según análisis de Digesa

Carlos Álvarez admite que apoyó “acciones” de Alberto Fujimori durante la dictadura y asegura que pidió perdón El humorista aseguró que ya se disculpó con su audiencia hace muchos años por dejar influenciar su arte. “Sí, me equivoqué, me equivoqué, pues. ¿Cuál es el problema?”, dijo

Canciller brasileño justifica uso de avión militar para evacuar a Nadine Heredia: “Fue autorizado por el gobierno peruano” Mauro Vieira, jefe de la diplomacia brasileña y exembajador ante la ONU, defendió el operativo de evacuación de la ex primera dama peruana Nadine Heredia en una entrevista concedida a Globo News