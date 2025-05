Rondas campesinas de Pataz piden no aplicar el toque de queda: “la presidenta nos está haciendo daño”

Comando Unificado llegó a Pataz para recuperar el orden luego del asesinato de 13 trabajadores mineros. (Foto: Agencia Andina)

El hallazgo de los 13 cuerpos sin vida de trabajadores en Pataz motivó que la presidenta Dina Boluarte ordene que se establezca un toque de queda en la provincia de La Libertad. Ahora que la medida está en ejecución, las rondas campesinas de la zona -en estado de emergencia hace más de un año- piden a la presidenta Boluarte que revoque esta medida porque perjudica a la comunidad, sobre todo a los agricultores.

Según Santos Quispe presidente de las rondas campesinas de la provincia de Pataz, la medida establecida por el gobierno de la presidenta Boluarte para intentar controlar la actividad minera ha provocado que los ciudadanos que realizan trabajo en el campo no puedan salir de sus casas hasta varias horas luego de lo que deberían.

“La gente no puede salir a hacer sus quehaceres temprano (...) nos está incomodando porque no toda la gente es minera. Hay gente de negocios que tienen que ver sus animales, tienen que madrugar (...) estamos pidiendo a la Presidenta que derogue el decreto de ley. No podemos acatar porque nos está haciendo daño, nos está haciendo perjuicio”, afirmó en conversación con Exitosa.

1000 efectivos de la PNP llegan a Pataz. Foto: Prensa Total

Alcalde de Pataz no sabía sobre aplicación del toque de queda

En su visita a Palacio de Gobierno, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños junto al presidente de las rondas campesinas de la provincia indicaron que las medidas anunciadas por la presidenta Dina Boluarte el pasado lunes 5 de mayo no fueron consultadas o conversadas previamente con ellos.

El burgomaestre incluso afirmó que a su ingreso le quitaron los celulares y que se enteró del toque de queda y el resto de medidas por la prensa, pese a que estuvo presente en Palacio de Gobierno ese día. Esta versión fue corroborada por Santos Quispe, quien también confirmó en Exitosa que la mandataria no conversó con ellos sobre las consecuencias de una medida como esta en la zona.

“Nosotros no sabíamos lo que iba a decir la presidenta. Si nosotros hubiéramos conversado, por lo menos lo hubiéramos orientado, hubiéramos dicho “la provincia de Pataz está repartida de la siguiente manera. Entonces, va a causar daño dando este decreto”. Pero no fue así. La presidenta sale, habló y dijo lo que tienen que decir y nos está haciendo daño al resto, que no somos mineros”

Dina Boluarte visitó Pataz en el marco del estado de emergencia y toque de queda en la provincia. Foto: composición Andina/ Prensa total

“Están terminando con la minería artesanal”

Por otro lado, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, indicó que no espera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo en la provincia tengan algún efecto en la seguridad de los ciudadanos. En conversación exclusiva con Infobae Perú, deslizó la posibilidad de que el verdadero objetivo de estas acciones no sea luchar contra el crimen, sino acabar con los mineros artesanales.

“A mí no me van a engañar que están luchando contra el crimen organizado. Lo que veo es que están terminando con la minería artesanal. Si ese es el objetivo, pues están dando en el clavo (...) No hay investigación. Ahora sí entiendo al pueblo y por qué no confía en las instituciones. El pueblo no sabe en quién confiar. Ya están haciendo cualquier cosa menos lucha contra el crimen organizado”, afirmó a Infobae Perú.

(Video: Latina)

Al ser consultado sobre si confía en la presidenta Dina Boluarte, el alcalde de Pataz afirmó que lo mínimo que puede hacer en su cargo es confiar en las instituciones del Gobierno. Sin embargo, también afirmó que, a nivel personal, “una persona que defrauda a su palabra. Una persona que no respeta su palabra no sirve ni para abono”, dijo a este medio.

El alcalde ya se había pronunciado en contra del toque de queda desde el momento en el que se declaró en Palacio de Gobierno. Mariños sostuvo que lo que realmente se necesita es inteligencia policial.

“Lo que yo pido al Gobierno Central, es lo que le pedí el día de ayer, Depincri y Servicio de Inteligencia. Al salir del Palacio de Gobierno, nos enteramos por la prensa afuera que la presidenta había dado una conferencia”, indicó a Exitosa.

“No nos dijo de todas las medidas, nos quitan los celulares al ingresar a Palacio de Gobierno. Iniciamos toda la conversación, ella quedó en enviar Servicio de Inteligencia, de investigar a todos, y mencionó que se investigue a minera La Poderosa, que se investiga a absolutamente todos, eso mencionó”, agregó.