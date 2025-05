Alcalde de Pataz en contra del toque de queda en su provincia: “Eso no sirve sin inteligencia ni investigación”

Dina Boluarte declaró el toque de queda en Pataz desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. | TV Perú

El 4 de mayo, la provincia de Pataz, en la región La Libertad, fue escenario de una tragedia que conmocionó al país: el hallazgo de 13 trabajadores de la minera artesanal R&R, contratista de la empresa Poderosa, asesinados tras permanecer secuestrados desde el 26 de abril. Los cuerpos fueron encontrados en un socavón, maniatados y sin vida, presuntamente a manos de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.

En respuesta a este crimen, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció medidas de emergencia para recuperar el control de la zona y frenar la violencia. Se decretó un toque de queda en todo el distrito de Pataz, vigente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., con el objetivo de restablecer el orden y proteger a la población.

Además, se suspendió por 30 días la actividad minera en la provincia, incluyendo la paralización del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con el fin de facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona.

“A raíz del acontecimiento de Pataz, como gobierno decidimos en las próximas horas, mientras trabajemos el marco legal, a partir de entonces, se declara el toque de queda en todo el distrito de Pataz desde las 6.00 p. m. hasta las 6.00 a. m. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera Poderosa”, dijo la presidenta.

“Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Pataz. Solicitaremos facultades legislativas al Congreso de la República para legislar en materia de terrorismo urbano”, agregó.

En contra del toque de queda

Ante estas decisiones, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, se mostró sorprendido. Según narró para Exitosa Noticias, él se llegó a reunir con la mandataria en Palacio de Gobierno para dialogar sobre la problemática que atraviesa su jurisdicción.

Sin embargo, tras enterarse de las medidas que había anunciado en conferencia de prensa, se quedó sorprendido, ya que sus sugerencias no habían sido tomadas en cuenta por el gobierno central.

“Lo que yo pido al Gobierno Central, es lo que le pedí el día de ayer, Depincri y Servicio de Inteligencia. Al salir del Palacio de Gobierno, nos enteramos por la prensa afuera que la presidenta había dado una conferencia”, indicó al mencionado medio.

“No nos dijo de todas las medidas, nos quitan los celulares al ingresar a Palacio de Gobierno. Iniciamos toda la conversación, ella quedó en enviar Servicio de Inteligencia, de investigar a todos, y mencionó que se investigue a minera La Poderosa, que se investiga a absolutamente todos, eso mencionó”, agregó.

Al respecto, Mariño consideró que estas medidas no tendrán mayor efecto que el pasado estado de emergencia que se decretó en Pataz y Trujillo hace un año, el cual no sirvió para controlar el crimen organizado y restaurar el orden interno en La Libertad.

“Que haya dado toque de queda va a ser lo mismo, no va a funcionar. Va a ser lo mismo que declararlo en emergencia la provincia de Pataz por más de un año, que no ha dado resultados. Este toque de queda no va a dar resultados. Esto de paralizar la actividad minera en toda la provincia de Pataz es desesperación, es no tener plan de acción, es no tener plan de trabajo. Eso no sirve sin inteligencia ni investigación”, afirmó.

“Creo yo que, solo habiendo enviado la Depincri y Servicio de Inteligencia a terminar con estas bandas criminales, no necesitaban que se de toque de queda. No necesitaba sacar una norma para que no se de la actividad minera por 30 días. Eso ha sido un error y se va a dar cuenta que es un fracaso”, acotó.