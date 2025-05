Mañana hay paro nacional: todo lo que se sabe de la medida que afectaría el transporte, mercados y más

Julio Campos afirma que paro nacional afectará el transporte y los mercados

Este miércoles 14 de mayo, el Perú se prepara para una jornada de paro nacional que podría tener repercusiones significativas en distintos sectores del país, especialmente en el transporte público, los mercados y emporios comerciales, de acuerdo a los dirigentes transportistas que la impulsan como rechazo a las extorsiones, sicariato y la criminalidad en el país.

La convocatoria, que ha tomado fuerza en las últimas horas, busca que la presidenta de la república Dina Boluarte dé un paso al costado, ante los intentos visiblemente fallidos por ponerle un freno a la ola delictiva que mata a choferes, mototaxistas, colectiveros, cobradores, dueños de pequeños negocios y la población en general.

Según las declaraciones más recientes de Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, esta paralización afectará a varios gremios y servicios esenciales, aunque no brindó detalles específicos sobre las líneas de transporte urbano que se sumarían ni sobre los mercados que supuestamente cerrarían en Lima, Callao y otras localidades.

| Agencia Andina

Con apoyo de múltiples sectores

Además, Campos explicó que este paro no será exclusivo del sector transporte. De acuerdo con el dirigente, la protesta contará con la participación de bodegueros, comerciantes de Gamarra, universitarios, sindicatos como la CGTP, así como también agricultores y maestros. Sin embargo, destacó que no se trata de una acción limitada a Lima y Callao, ya que diversos gremios de otras regiones del país, como Arequipa, Puno y La Libertad, también se sumarán a la movilización.

A pesar de la amplia convocatoria de gremios y organizaciones, el líder transportista no detalló aún las líneas de transporte urbano que se adherirán a la medida, así como tampoco los mercados que podrían unirse a la paralización. La falta de especificidad genera incertidumbre entre los ciudadanos que dependen de estos servicios para su vida cotidiana.

Sectores aún en duda

A pesar de la gran movilización de gremios y trabajadores, un importante sector de transportistas urbanos, en su mayoría afiliados a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aún no ha confirmado su participación en el paro nacional. Martín Valeriano, presidente del grupo, explicó que aunque las conversaciones continúan, no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se sumarán o no a la protesta programada para este miércoles.

Paro de transportistas de este 10 de abril. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Valeriano indicó que podrían tener una respuesta oficial pasado el mediodía de hoy martes. El gremio de Anitra aún mantiene abierta la posibilidad de que los transportistas formales se sumen al paro en otra fecha, por lo que la situación sigue siendo incierta para decenas de miles de usuarios.

Impacto de la protesta

De acuerdo con Julio Campos, se prevé que lugares como Gamarra y Malvinas en Lima, además de otras tiendas comerciales en distintos puntos del país, se sumen a la protesta. Mencionó que los comerciantes también han sido víctimas de extorsiones, y su adhesión al paro forma parte de la exigencia de la salida de Dina Boluarte al cargo, para frenar la violencia que azota al país.

En Gamarra, uno de los principales centros comerciales de la capital, los trabajadores han confirmado su participación. Carlos Choque, representante del Comité contra la extorsión y el sicariato de Gamarra, destacó que los comercios de la zona cerrarán sus puertas a partir de las 11:00 a.m. como parte de una manifestación que se concentrará en las calles cercanas al Congreso de la República.

Toda Gamarra se sumará al paro nacional del 23 de octubre.

La situación en regiones

Aunque la convocatoria del paro nacional afecta principalmente a Lima y Callao, otras regiones como Arequipa, Puno y La Libertad también se verían impactadas. En estas zonas, los transportistas informales y los agricultores se unirán a las protestas, con movilizaciones que podrían interrumpir el flujo normal de actividades en estos lugares.

En La Libertad, la paralización será especialmente significativa, dada la violencia vivida recientemente en el distrito de Pataz, donde un grupo de personas fue masacrado. Este hecho, junto con las extorsiones y el sicariato que se han incrementado en varias regiones, ha llevado a los gremios a unirse al paro para exigir acciones concretas del gobierno.

¿Qué pasará con las clases?

Con el paro nacional a la vuelta de la esquina, muchos padres de familia y estudiantes se preguntan si las clases presenciales se desarrollarán con normalidad. Aunque el Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, varias universidades y colegios ya han tomado sus propias decisiones. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia anunciaron que sus actividades académicas se realizarán de manera virtual este 14 de mayo.

Tras el anuncio del paro nacional de este miércoles 23 de octubre, la suspensión de clases escolares se ha convertido en una interrogante. (Andina)

Por otro lado, algunas universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también adaptarán sus clases a la modalidad virtual, asegurando que solo las actividades esenciales, como las prácticas de laboratorio, se llevarán a cabo de manera presencial bajo condiciones controladas.

Con la proximidad del paro nacional y la incertidumbre que genera la falta de detalles claros, la expectativa es alta tanto para los ciudadanos como para las autoridades. La participación de Anitra, junto con los gremios de transportistas urbanos y otros sectores importantes, podría determinar el impacto final de la paralización. Mientras tanto, los ciudadanos deben estar preparados para posibles inconvenientes en los servicios de transporte y actividades comerciales durante la jornada de mañana.

Trabajadores tienen tolerancia de 4 horas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) difundió un comunicado anunciando una tolerancia de cuatro horas para el ingreso a los centros laborales, debido a las posibles alteraciones en el transporte público a causa del paro nacional del 14 de mayo. Esta medida tiene como objetivo facilitar el traslado de los trabajadores a sus centros de trabajo.

Asimismo, el MTPE instó a los empleadores a priorizar el teletrabajo para garantizar la seguridad de los empleados. En relación con el tiempo de demora, este deberá ser compensado en una fecha posterior, conforme al acuerdo alcanzado entre el empleador y el trabajador. Si no se llega a un consenso, será el empleador quien determine las condiciones de la compensación.