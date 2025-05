Paro nacional 14 de mayo: Transportistas formales de Lima y Callao se reunirán con congresistas antes de definir su participación en protesta

Gremio de transportistas urbanos se reunirá con congresistas este martes 13 de mayo.

La participación del gremio de transportistas formales de Lima Metropolitana y Callao en el paro nacional previsto para este miércoles 14 de mayo aún está en suspenso. Aunque comparten el sentir de millones de ciudadanos que protestarán contra la criminalidad en el Perú, hay una razón por la cual aún no han respondido al llamado de la medida de fuerza.

“Recordemos que tras la última paralización del 10 de abril, que convocamos nosotros, se logró abrir una mesa de negociación en el Congreso, y se alcanzaron algunos acuerdos. En dicha acta se especifica que hemos otorgado una tregua de 30 días calendarios para que la autoridad nos presente informes sobre cómo se ha trabajado para reducir la criminalidad. Queremos saber qué medidas se están tomando, recordemos, se están coordinando acciones entre los tres poderes del Estado”, declaró Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), a Infobae Perú.

“No buscamos ser intransigentes, a pesar de la violencia y los hechos trágicos que vemos a diario, como los asesinatos que ocurren. Sabemos que este gobierno ha hecho poco o nada por resolver esta situación. Por ahora, no podemos pronunciarnos ni convocar a un paro, ya que estamos en medio de las conversaciones y los acuerdos alcanzados en conjunto con los participantes”, agregó.

Autoridades se reunieron el pasado 10 de abril con dirigentes transportistas, entre ellos Martín Valeriano, y lograron acuerdo contra la inseguridad. (Foto: infobae Perú/El Peruano/Canal N)

¿Este martes se define su participación en el paro?

Según pudo conocer este medio, este lunes 12 de mayo se iba a definir la participación del gremio de transportistas formales en la movilización del miércoles 14. Sin embargo, mientras los dirigentes mantenían sus reuniones, recibieron una llamada.

Martín Valeriano reveló que desde el Congreso de la República se comunicaron con su sector para proponerles participar en una mesa técnica de trabajo, con el objetivo de presentarles el balance obtenido tras 30 días de lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Hemos aceptado la invitación del Congreso y nos reuniremos con ellos a las 10 de la mañana, por lo que, calculo, para el mediodía, según lo que escuchemos de las autoridades, tendremos definido si nos plegamos a no al paro nacional del 14 de mayo”, manifestó.

“Lo que esperamos ahora son resultados concretos, y basados en eso tomaremos nuestra posición y nos pronunciaremos. Pero, según lo que vemos día tras día, los resultados no serían buenos, parece que hasta ahora no se ha hecho nada. De ser así, nos adherimos al paro o convocamos a una nueva fecha de protesta. Pero, aún no podemos definir nada”, continuó valeriano.

Lima y Callao quedaría paralizada este 14 de mayo si el gremio de transportistas formales de Lima y Callao acatan la medida de fuerza. (Foto: Andina)

¿Quién convoca el paro nacional del 14 de mayo?

La convocatoria para de un nuevo paro nacional surgió tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, provincia de La Libertad, y fue apoyada por diversos sectores, como el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, y representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra.

Aunque el paro tendrá un alcance a nivel nacional, se espera que algunas regiones del país experimenten un impacto más fuerte debido a la participación de gremios locales. En Arequipa, Juliaca, Puno, La Libertad, la protesta se podría manifestar con fuerza.

En Lima y Callao, el paro también tendrá un gran impacto, no solo por la cantidad de trabajadores que se sumarán, sino por la magnitud de los servicios que se verán interrumpidos. Los comerciantes de Gamarra y un sector de transportistas informales ya confirmaron su apoyo a la medida, lo que resultará en una paralización significativa de actividades en estas zonas.