Tula Rodríguez revela el motivo detrás de no tener pareja: “Prefiero formar y cuidar a mi hija sola”

Desde la partida de su esposo, Javier Carmona, en 2020, Tula Rodríguez ha tenido que navegar por la vida siendo madre y padre para su hija Valentina, quien hoy tiene 17 años.

En una emotiva entrevista con Reporte Semanal, la exconductora de televisión reveló por qué, a pesar del paso del tiempo, no tiene pareja y ha decidido enfocarse completamente en su hija hasta que ella esté lista para independizarse.

El amor incondicional hacia su hija

El dolor por la partida de su esposo y la responsabilidad de criar sola a su hija marcaron un antes y un después en la vida de Tula Rodríguez. Sin embargo, la exvedette ha encontrado en su hija un motor fundamental para seguir adelante.

“He decidido no tener pareja porque mi hija es solamente mi responsabilidad y con tantas cosas que se ven afuera, yo prefiero cuidarla y que ella se forme solo conmigo hasta que ella vuele del todo”, expresó.

Tula reconoce que muchas veces las expectativas sociales sugieren que una mujer debe equilibrar su rol como madre con el de pareja, pero ella siente que, por ahora, su enfoque debe ser exclusivamente el bienestar de Valentina.

“No significa que esté bien, porque creo que debería preocuparme como mujer, pero hay promesas hechas y las quiero honrar”, confesó. Estas palabras reflejan el amor profundo que siente por su hija y su compromiso con el rol que ha asumido como madre.

Tula sorprende recreando el momento en que anunció su embarazo

En un emotivo homenaje por el Día de la Madre 2025, Tula Rodríguez sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video especial. Usando su cuenta de Instagram, la exconductora recreó el icónico momento en el que anunció su embarazo en su programa, cuando aún estaba en una relación con Javier Carmona.

En el video, Tula hace referencia al famoso “ups, problemas” que marcó el inicio de su historia como madre.

“No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace unas semanitas, ups, problemas, dije. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando?”, fue el mismo mensaje que Tula dio en vivo, convirtiéndose en una de las frases más recordadas de su vida.

Un recorrido de amor y sacrificio

A través del video, Tula compartió imágenes inéditas de su travesía como madre, desde el nacimiento de Valentina hasta las fotos con su esposo y su hija. En las imágenes, se puede ver cómo ha sido el proceso de crecimiento de Valentina, quien está a punto de terminar su etapa escolar y de emprender su camino en la vida adulta. La popular ‘Peludita’ destacó lo significativo que ha sido este viaje, mostrando la conexión profunda que tiene con su hija.

“Hoy, 17 años después, soy la mujer más feliz del mundo por ser mamá de una hija increíble”, expresó en su post, destacando el amor incondicional que siente por Valentina.

A pesa de la distancia, ya que la joven empezó su viaje de promoción y está alejada de ella por unos días, Tula dejó claro que su relación con su hija sigue siendo tan fuerte como siempre. “Somos un equipo, nos entendemos con una mirada, y aunque la extraño, sé que estamos siempre conectadas”, dijo con ternura.

Una reflexión sobre la maternidad y el amor

El mensaje de Tula Rodríguez en su post de Instagram fue un claro reflejo de lo que significa para ella ser madre: una experiencia transformadora llena de amor, sacrificio y momentos únicos.

“Te amo Valentina hasta el infinito y más allá. ¡Feliz Día de la Madre para mí y para todas las que aman así de profundo!”, escribió con emoción, recordando que la maternidad es una de las experiencias más profundas que ha vivido.

