¿Con cuántos votos fue elegido el Papa León XIV? Cardenal Pedro Barreto estima que respaldo fue ‘abrumador’

Katy Jara reveló por qué cambió drásticamente su vida y se volvió cristiana: “Ya no era yo”: La excantante de cumbia confesó que, en un momento de angustia, recurrió a Cristo como su salvación

Alcalde de Pataz y expertos no creen en la lucha del Gobierno contra el crimen: “se han tomado la foto y regresarán a Lima” En conversación con Infobae Perú, el ex general PNP Eduardo Perez Rocha; y el ex GEIN, Jose Luis Gil, coinciden en que la respuesta del Gobierno ante la ola de inseguridad es insuficiente y revela el desconocimiento del Ejecutivo para enfrentar el problema a nivel nacional