El emotivo mensaje del Papa León XIV por el Día de la Madre: “una oración por ellas y por las que ya están en el cielo”

Papa León XIV envía saludo especial a todas las madres en su día

Con una Plaza de San Pedro colmada de peregrinos de todo el mundo, el Papa XIV presidió su primera aparición para el rezo mariano desde un escenario inusual: el balcón central de la basílica vaticana, en lugar de la tradicional ventana del Palacio Apostólico.

Según pudo observarse, el Pontífice ofreció una alocución cargada de entusiasmo y cercanía, dirigiéndose a las aproximadamente 100 mil personas que acudieron al Vaticano para compartir este momento litúrgico.

El Papa no solo bendijo a los fieles presentes, sino que también hizo mención especial de varios grupos internacionales que acudieron a la cita. Entre los nombrados, destacó a los miembros de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, así como a un grupo de médicos de Granada, España. También saludó con calidez a los peregrinos provenientes de Malta, Panamá, Dallas (Texas), Valladolid, Torrelodones, Madrid, Montesilvano y Cinisi (Palermo).

El papa León XIV encabeza la oración "Regina Coeli" desde el balcón central (Loggia delle Benedizioni) de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. 11 mayo 2025. REUTERS/Remo Casilli

Durante la alocución, el Papa también se refirió a diversas delegaciones participantes en eventos religiosos. Mencionó a los asistentes del encuentro «Optemos por la vida» y a los jóvenes de la Fraternidad de Santa María Inmaculada y San Francisco de Asís, provenientes de Reggio Emilia, mostrando una vez más su atención a los movimientos juveniles y comunitarios.

Saludo especial por el Día de la Madre

La jornada, sin embargo, tuvo un tono especial por la coincidencia con una celebración muy extendida: el Día de la Madre, que se conmemora el segundo domingo de mayo en más de 90 países. León XIV dedicó un mensaje emotivo para todas las madres, vivas y fallecidas.

“Envío un afectuoso saludo a todas las madres, con una oración por ellas y por las que ya están en el Cielo. ¡Feliz Día de la Madre a todas las madres!”, expresó desde el balcón papal, despertando aplausos entre los asistentes.

El Papa León XIV pronuncia la oración del Regina Caeli desde la logia central de la basílica de San Pedro en el Vaticano / AFP

El gesto, enmarcado en una jornada de sol y recogimiento espiritual, reafirma el tono pastoral y humano que caracteriza las intervenciones del Papa. El saludo, breve pero cargado de emoción, marcó el cierre de su intervención dominical.

“Gracias a todos, ¡feliz domingo a todos!”, fueron las palabras finales del Pontífice, antes de retirarse del balcón mientras continuaban los vítores de la multitud.

Más de 10 mil peruanos en la Plaza de San Pedro

El Perú presente. Miles de peruanos llegaron hasta la Plaza de San Pedro para escuchar el rezo mariano del papa León XIV en el Vaticano.

Incluso, horas antes de su aparición bendijo a dos ciudadanas chiclayanas y se encontró con un piurano en medio de sus actividades papales.

El papa León XIV reapareció ante más de 100 mil personas en la Plaza de San Pedro en El Vaticano

Rompió tradición en el Vaticano

Esta aparición marca también una variante en la tradición, al realizarse desde el balcón central de la basílica y no desde la habitual ventana del estudio papal, un cambio que no pasó desapercibido para quienes conocen la rutina vaticana. Aunque no se explicaron las razones del cambio de lugar, el gesto permitió una visión más frontal para los congregados en la explanada de la plaza.

Con esta intervención, el Papa León XIV volvió a conectar con fieles de distintas culturas y continentes, reafirmando su compromiso con una Iglesia abierta, cercana y atenta a los tiempos. La mención al Día de la Madre, en un contexto litúrgico, sumó un componente de ternura y agradecimiento que fue bien recibido por las familias presentes.

El evento concluyó sin incidentes, en un clima de alegría y celebración compartida, que dejó imágenes conmovedoras de una Plaza de San Pedro llena de banderas, cantos y oraciones, con madres y familias completas que recibieron la bendición papal como un gesto de reconocimiento y afecto en su día.

Multitudinaria misa en Chiclayo

Multitudinaria misa por el papa León XIV en Chiclayo | Agencia Andina

Con una multitud congregada en la catedral de Santa María, Chiclayo vivió una jornada sin precedentes la noche del sábado 10 de mayo, cuando miles de fieles participaron en una ceremonia de oración dedicada al papa León XIV, en un acto de fe que marcó un hito para la ciudad y para América Latina.

El homenaje tuvo como figura central a Robert Prevost, hoy papa León XIV, quien desempeñó durante varios años el rol de obispo en esta misma diócesis del norte del Perú. Su vínculo con Chiclayo, profundo y arraigado, fue uno de los motivos que movilizó a la comunidad católica local a manifestar su cercanía espiritual en una noche de reflexión y fervor religioso.

El evento fue encabezado por el actual obispo de la diócesis, Edinson Farfán, quien destacó el papel que Chiclayo ha tenido en la historia reciente de la Iglesia. En sus palabras a los asistentes, expresó: “La ciudad de la amistad, ciudad eucarística, acompañó en su peregrinar al santo padre León XIV para que ahora acompañe y guíe a la Iglesia universal desde Chiclayo, desde América Latina, el continente de la esperanza para el mundo entero”.