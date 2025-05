Retiro AFP de 4 UIT: ¿En qué estado va y cuántos proyectos faltan sustentar?

Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, señaló que están preparando un dictamen, pero que incluye, además del retiro AFP de 4 UIT, otras medidas. - Crédito Congreso

Esta semana hubo un avance significativo con el retiro AFP de 4 UIT en la Comisión de Economía del Congreso. El tema tiene 12 proyectos de ley que buscan desembolsar hasta S/21 mil 400 a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), y si bien en la última se sustentó la cuarta propuesta, fue algo nuevo tras dos meses desde que se inicio el debate oficialmente.

Así, la iniciativa de Guido Bellido (Podemos Perú) busca un retiro AFP de 4 UIT, pero que en total se entregue en 90 meses máximo (30 días para cada una de las dos primeras UIT, y 30 días para los dos restantes).

En esa sesión, el presidente de la comisión, Ilich López, afirmó que con esa exposición y con “algunos informes que se están recabando”, van a tener listo el proyecto de dictamen para someterlo a votación en próximas sesiones. Como se sabe, en Canal N este declaró que este texto tendría además otros beneficios para los afiliados, como usar sus fondos como garantía para acceder a créditos hipotecarios y préstamos a menores tasas.

Luego del retiro CTS aprobado, el Congreso buscará aprobar el retiro AFP en esta legislatura. - Crédito Andina

Los proyectos que faltan sustentar

Dado que son doce proyectos de retiro AFP de 4 UIT (la lista con otras reformas y medidas relacionadas a los fondos del SPP suma 20), por una simple resta quedan ocho iniciativas que faltarían sustentarse.

Retiro AFP de hasta 4 UIT, primer proyecto, presentado el 6 de febrero de 2025, por Américo Gonza (Perú Libre) (10153) — Se sustentó el 5 de marzo en la Comisión de Economía

Retiro AFP de hasta 4 UIT, segundo proyecto, presentado el 17 de febrero de 2025, por Darwin Espinoza (Podemos Perú) (10227) — Se sustentó el 5 de marzo

Retiro AFP de hasta 4 UIT, tercer proyecto, presentado el 26 de febrero de 2025, por Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10355) — Se sustentó el 5 de marzo

Retiro AFP de hasta 4 UIT, cuatro proyecto, presentado el 6 de marzo de 2025, por Guido Bellido (Podemos Perú) (10440) — Se sustentó el pasado 7 de mayo

Retiro AFP de hasta 4 UIT, quinto proyecto, presentado el 11 de marzo de 2025, por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10483). No aplican los afiliados que se encuentren percibiendo una pensión de jubilación o sean beneficiarios del Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, sexto proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) (10493) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, séptimo proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Waldemar José Cerrón Rojas (Perú Libre) (10494) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, octavo proyecto, presentado el 25 de marzo de 2025, presentado por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) (10614) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, noveno proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (10620) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, décimo proyecto, presentado el 2 de abril de 2025, presentado por Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) (10620) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, undécimo proyecto, presentado el 2 de abril de 2025, por Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre) (10698) — No se ha sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, duodécimo proyecto, presentado el 9 de abril de 2025, presentado por Jose Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) (10782) — No se ha sustentado

Ya 20 proyectos de ley buscan cambiar el Sistema Privado de Pensiones y sugieren medidas de retiros de fondos. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Proyectos podrían no sustentarse

Sin embargo, dada la similaridad entre los proyectos y dado que en el 2024 todos los proyectos no se llegaron a sustentar, puede que este 2025 se repita y se elabore el dictamen considerando todos los textos, y se apueste por una fórmula conjunta.

Ya el presidente de la Comisión afirmó en Canal N que el dictamen que están elaborando tendría otras medidas además del retiro. “Yo tengo un fondo AFP, se le doy como garantía a un banco, y me da la vivienda. Al cabo de 15 años, pago el crédito, pero también recupero mi fondo. Porque ha sido una garantía, no ha sido una inicial. Entonces al final de mis días, tengo mi fondo de AFP, pero me sirvió para comprar una vivienda”, sugiere el congresista.