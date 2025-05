Estos peruanos podrán acceder a un mayor bono de Techo Propio de S/ 60.990

Este aumento se aprobó mediante la resolución N.° 0104-2025-Vivienda. Foto: Lima In

Las personas con discapacidad severa que dependen de silla de ruedas para movilizarse podrán obtener un bono incrementado dentro del programa Techo Propio, específicamente para la adquisición de una vivienda nueva. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), tiene como fin garantizar viviendas accesibles y adecuadas para personas con movilidad reducida.

El MVCS aprobó esta modificación mediante la resolución ministerial N.° 0104-2025-Vivienda, actualizando el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). El objetivo es fortalecer la inclusión social y asegurar que las viviendas subsidiadas cuenten con las condiciones necesarias para las personas con discapacidad.

Aumento del bono para viviendas unifamiliares y multifamiliares

El bono destinado a la adquisición de viviendas unifamiliares con al menos 42 metros cuadrados techados aumentará un 20%, pasando de S/ 50.825,00 a S/ 60.990,00. Este ajuste busca asegurar que las familias con personas con discapacidad severa puedan acceder a viviendas que se adapten a sus necesidades.

En el caso de viviendas en edificios multifamiliares, quintas o conjuntos residenciales, que cuenten con al menos 45 metros cuadrados, el bono también tendrá un incremento, aunque en menor porcentaje: un 16%, pasando de S/ 46.545,00 a S/ 53.992,00.

Requisitos para acceder al bono

Para poder acceder a este bono incrementado, los interesados deberán acreditar su condición de discapacidad severa mediante un Certificado de Discapacidad emitido por establecimientos de salud autorizados.

Este documento debe especificar que la persona requiere el uso de silla de ruedas. Además, será necesario contar con el carné amarillo emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y cumplir con los demás requisitos establecidos por el programa Techo Propio.

¿Qué es el programa Techo Propio?

El programa Techo Propio es una iniciativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) del Perú, diseñada para apoyar a las familias de escasos recursos en la adquisición, construcción o mejora de su vivienda. A través de este programa, el Estado otorga el Bono Familiar Habitacional (BFH), un subsidio no reembolsable que busca facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Este bono se entrega por única vez y está destinado a familias que no poseen una vivienda ni un terreno propio, o que desean mejorar las condiciones de su hogar actual.

Techo Propio se estructura en tres modalidades principales:

Adquisición de Vivienda Nueva (AVN): Dirigida a familias que desean comprar su primera vivienda en proyectos habitacionales registrados. El valor máximo de la vivienda varía según la modalidad y la ubicación, con un bono que puede alcanzar hasta S/ 60.990 para viviendas unifamiliares. Construcción en Sitio Propio (CSP): Orientada a familias que cuentan con un terreno propio y desean edificar su vivienda. El bono en esta modalidad puede ser de hasta S/ 32.100, dependiendo de la región y el tipo de vivienda. Mejoramiento de Vivienda (MV): Para familias que buscan rehabilitar, ampliar o culminar su vivienda existente. El bono en esta modalidad puede ser de hasta S/ 12.305.

Para acceder al programa, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos, como no haber recibido anteriormente apoyo habitacional del Estado, no ser propietarios de otra vivienda o terreno a nivel nacional, y contar con un ingreso familiar mensual que no exceda los límites establecidos para cada modalidad. Además, es necesario formar un grupo familiar, que puede incluir al jefe de familia, su cónyuge o conviviente, hijos menores de 25 años, padres o abuelos, y no deben haber sido beneficiarios de programas como Fonavi, Enace, Banco de Materiales, Techo Propio, o del Fondo Mivivienda.

El proceso de inscripción al programa Techo Propio se realiza de manera presencial en las Entidades Técnicas autorizadas por el Fondo Mivivienda. Los interesados deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el de los miembros de su grupo familiar, así como completar los formularios correspondientes. Una vez inscritos, podrán acceder a la oferta de viviendas disponibles en la Vitrina Inmobiliaria o a través de los Centros de Atención al Ciudadano del MVCS.