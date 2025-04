Ministerio de Vivienda impulsa la construcción de condominios para el alquiler de inmuebles

Este sistema será promovido bajo el marco del reciente Reglamento de Vivienda de Interés Social. Foto: Andina

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha dado un paso importante para promover la construcción de condominios destinados exclusivamente al alquiler. Esta medida tiene como objetivo atender a las personas y familias que no están interesadas en la compra de una vivienda, sino que buscan opciones de arrendamiento accesibles. En este sentido, el nuevo Reglamento de Vivienda de Interés Social contempla mecanismos que permitirán desarrollar infraestructura de arrendamiento a través del sistema de Obras por Impuestos, facilitando la disposición de estos inmuebles para operadores privados.

David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo, destacó que este reglamento tiene como propósito proporcionar subsidios al alquiler, especialmente dirigido a aquellos sectores de la población que no pueden acceder a la compra de una vivienda. A través de esta iniciativa, el Gobierno busca reducir la brecha habitacional, no solo con la compra de inmuebles, sino también ofreciendo alternativas de alquiler, una solución viable para muchas familias que no tienen la opción de adquirir propiedades a largo plazo.

Desarrollo de la vivienda en arrendamiento

El reglamento introduce un enfoque innovador para desarrollar viviendas en arrendamiento bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Este mecanismo permitirá construir infraestructura destinada al alquiler, que posteriormente podrá ser administrada por la entidad propietaria o por una administradora especializada. Esta medida responde a la necesidad de ofrecer una opción habitacional adecuada para aquellos que no están en condiciones de comprar una vivienda, ampliando así la oferta de alquiler en el mercado.

Sede del MVCS en la Av. República de Panamá. Foto: Google Maps

Según explicó David Ramos, el objetivo de este proyecto es garantizar que las familias puedan acceder a un lugar digno para vivir. Además, se busca adaptar las políticas de vivienda a las realidades de las personas mayores, quienes a menudo no pueden acceder a un crédito hipotecario debido a su edad. El viceministro señaló que el arrendamiento puede ser una solución adecuada para quienes, por diversas razones, no desean ni pueden comprar una vivienda, destacando que el nuevo mecanismo no necesariamente incluirá componentes de ahorro para la compra futura de un inmueble, a diferencia de otras iniciativas existentes como el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE).

David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo. Foto: Gobierno del Perú