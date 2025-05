Darinka Ramírez celebra el Día de la Madre con video de su parto: Jefferson Farfán no estuvo presente

Darinka Ramírez muestra imágenes del nacimiento de su hija | TikTok/@darinkaaramirez

A pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, la modelo peruana Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, compartió a través de sus redes sociales imágenes inéditas del nacimiento de su pequeña. Esta es la primera vez que la empresaria decide mostrar un video tan íntimo, dando a sus seguidores un vistazo a un momento tan personal.

Como se recuerda, en marzo de 2024, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores durante el estreno de su podcast “Enfocados”, que conduce junto a su amigo Roberto Guizasola. En el programa, el exfutbolista reveló que tenía una hija de un año y dos meses, aunque se mostró renuente a dar detalles sobre la madre de su hija. “Tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida”, expresó en ese entonces.

Pocos días después, se confirmó que la madre de la pequeña era Darinka Ramírez, una joven chalaca de 26 años. A pesar de que su nombre fue mencionado en varios titulares, la influencer decidió mantener un perfil bajo y no ofrecer comentarios públicos sobre su relación con el exfutbolista. Sin embargo, en 2025, la situación dio un giro inesperado.

Darinka Ramírez presentó una denuncia por violencia psicológica contra Jefferson Farfán. La denuncia fue presentada en la comisaría de Jesús María, tras un incidente ocurrido cuando el exfutbolista acudió a su casa para ver a su hija. Además, ella se presentó en el programa de Magaly Medina, donde ofreció detalles sobre su relación con el exdeportista, con quien hoy mantiene un conflicto legal.

Darinka Ramírez comparte momento especial

A pesar de estar en medio de procesos legales con Jefferson Farfán, Darinka Ramírez ha decidido afrontar la semana del Día de la Madre con una actitud positiva. La joven modelo compartió mensajes reflexivos sobre esta etapa tan significativa en su vida. “En unos días celebro un año más del Día de la Madre y no puedo evitar sentir nostalgia porque cuando miro para atrás veo una mamá primeriza que no sabía nada, pero que siempre lo dio todo. Y yo solo sé cuánto me costó aprender a tu lado”, expresó.

Además, Darinka Ramírez compartió imágenes inéditas del nacimiento de su bebé con Jefferson Farfán, un evento que el público peruano desconocía hasta que se hizo público un año después. “Solo porque ando sentimental con el Mes de Mamá. El momento más especial que una mamá experimenta”, expresó, mostrando una faceta más íntima de su vida como madre.

Darinka Ramírez reveló que fue su madre quien la acompañó durante este momento tan significativo, y agradeció profundamente su apoyo incondicional. “Mi mamá fue mi mejor compañía y apoyo siempre”, dijo, destacando el papel fundamental que desempeñó en su experiencia de maternidad.

Ante la sorpresa de sus seguidores, quienes notaron la ausencia de Jefferson Farfán en el parto, Ramírez aseguró que fue el amor y el apoyo de sus padres lo que realmente la sostuvo en ese momento tan crucial. “La verdad no (pasé el parto sola), soy feliz de tener una familia grande y unida. Con eso nos basta y mi hija es feliz”, aclaró en la caja de comentarios.

Jefferson Farfán le envió carta notarial

Tras la denuncia de Darinka Ramírez por presunta violencia psicológica, ahora es el exfutbolista quien responde con una ofensiva legal por el uso no autorizado de su imagen y frases registradas en campañas publicitarias. Sucede que la chalaca usó frases célebres de Jefferson Farfán, como “Dame luz” y referencias al “chocolate”, para promocionar productos sin su consentimiento. Estas expresiones están legalmente registradas como propiedad intelectual ante Indecopi desde septiembre de 2024.

La situación escaló cuando Jefferson Farfán envió cartas notariales a las empresas que contrataron a Darinka Ramírez, exigiendo el cese inmediato del uso de su imagen y frases. En los documentos, su equipo legal advierte que, si persiste la difusión de estos contenidos, tomará acciones legales en las vías civil, administrativa y penal.

