Darinka Ramírez denunció a Jefferson Farfán por violencia psicológica: “Hubo una pelea muy fuerte”

Una nueva denuncia de violencia psicológica ha sacudido el ámbito público, esta vez protagonizada por la expareja de Jefferson Farfán y madre de su última hija, Darinka Ramírez. Según lo revelado por el conductor Rodrigo González en Amor y Fuego, la denuncia fue presentada en la comisaría de Jesús María.

Según el testimonio de Ramírez, el altercado ocurrió cuando Farfán se presentó en su casa para ver a su hija, pero la situación rápidamente escaló a una pelea muy fuerte. “Él fue a buscar a su hija y dentro de la casa se dio una pelea muy fuerte, con frases altisonantes y con frases que a ella le han resultado ofensivas, según constan en la denuncia que ha dejado puesta en la comisaría de Jesús María”, declaró Rodrigo González durante el inicio del programa.

La denuncia ha causado gran revuelo, ya que, según la versión de Darinka Ramírez, las palabras y actitudes de Farfán le causaron un daño emocional significativo. La noticia continúa en desarrollo, mientras las autoridades toman cartas en el asunto para investigar lo sucedido y esclarecer los detalles de este nuevo conflicto entre la expareja. Aún se desconocen más detalles de lo sucedido.

Darinka Ramírez y Jefferson Farfán mantenían una relación cordial

A mediados del 2024, Jefferson Farfán sorprendió en el estreno de su podcast ‘Enfocados’ al revelar que tenía una hija de un año y medio. Al deportista se le desconocía la presencia de una pareja, por lo que esta noticia dejó boquiabierto a más de uno.

El exfutbolista afirmó que prefirió mantener en reserva esta información porque la madre de la menor no era una persona pública. Desde entonces, el nombre de Darinka Ramírez saltó a la palestra, aunque la joven evitaba hablar a la prensa, mantenía sus redes sociales activas para sus temas personales y su emprendimiento.

Desde entonces, no hubo problemas entre ambos, incluso, en redes sociales le preguntaban mucho por su relación con el padre de su hija, a lo que Ramírez afirmó que no habría problemas para no llevarse bien. Se evidenciaba que Farfán era un padre presente, cumplía con ella económicamente y hasta se dejaba ver junto a su pequeña compartiendo momento.

En diciembre del 2025, Farfán y Darinka se dejaron ver juntos en la celebración de los 2 años de la pequeña, en una reunión que se realizó en la casa del exintegrante de Alianza Lima, confirmando que existía una relación cordial.

Jefferson Farfán se reencuentra con Darinka Ramírez y dedica emotivo mensaje a su hija

Recientemente, se celebró el cumpleaños 20 de la hija mayor de Jefferson Farfán, por lo que Ramírez decidió celebrar con Maialén en un restaurante, acompañada de su hermanita. Este hecho se dio días antes de que Farfán volviera a Perú, pues se encontraba en Europa con su actual pareja Xiomy Kanashiro.