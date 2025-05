Magaly Medina cuestiona a Milena Zárate por su reacción frente al abuso de Greissy Ortega por parte de Edwin Sierra

Greissy Ortega revela abusos de Edwin Sierra: Magaly Medina condena la falta de justicia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última emisión de Magaly TV: La Firme este 8 de mayo, Magaly Medina abordó las impactantes declaraciones de Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, quien reveló secretos sobre un escándalo familiar relacionado con Edwin Sierra, el esposo de Milena.

La conductora expresó su rechazo ante las lamentables revelaciones de Ortega, tildándolas de “asquerosas” y “monstruosas.” Y es que, Medina recordó un encuentro entre Milena y Greissy en 2014, cuando ambas estuvieron en un mismo set de televisión.

Aseguró que en esa oportunidad, las dos se dijeron “de todo”, pero Greissy nunca había admitido el abuso que habría sufrido cuando solo era una niña de 14 años por parte de Sierra.

“Esto es un delito, yo creo que es un delito de seducción”, señaló la figura de ATV, aludiendo a las declaraciones de Ortega, quien ahora acepta que en su juventud, cuando tenía menos de 15 años, el actor cómico, que tenía más de 40, la “sedujo” mientras vivía bajo el techo de la familia Zárate.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Milena Zárate ante el abuso de Greissy Ortega

Según las palabras de Ortega, ella aceptó lo que sucedió tras ser presionada por su hermana Milena, quien al enterarse del abuso, la regresó a Colombia.

Para Magaly, la actitud de la cantante colombiana fue igualmente reprochable, ya que no debió permitir que su esposo estuviera cerca de su hermana menor tras enterarse del abuso.

“No puedes vivir con ese hombre después de saber lo que hizo”, declaró la periodista, quien subrayó que lo ocurrido constituye un “doble delito” y una “doble culpa moral” para Edwin Sierra.

Además, Ortega confesó que había perdido un bebé en circunstancias dramáticas, explicando que Sierra la llevó a un lugar donde le practicaron un aborto, una declaración que sorprendió a Medina. “Eso no se supone que está penado en nuestro país”, apuntó, criticando la acción y la falta de justicia.

Medina también reflexionó sobre cómo la sociedad y la familia suelen callar estos abusos, dañando profundamente a las víctimas. “Es asqueroso que un hombre, que debería proteger a la hermana menor de su esposa, abuse de ella”, expresó, subrayando el trauma duradero que los abusos sexuales pueden causar en las víctimas.

La conductora concluyó que es fundamental creerle a las víctimas, en especial cuando son jóvenes, y alertó sobre la importancia de estar atentos a los signos de abuso dentro del núcleo familiar. “Hay que tomárnoslo muy en serio”, insistió, resaltando la necesidad de proteger a las futuras generaciones.

Magaly Medina lamenta nuevo embarazo de Greissy Ortega

Hace poco, la periodista no ocultó su molestia en vivo, calificando de irresponsable la decisión de la colombiana de traer otro hijo al mundo en medio de las difíciles circunstancias que enfrenta.

Magaly inició la conversación cuestionando abiertamente la falta de planificación de Greissy, señalando que ya tiene tres hijos y que, según sus propias palabras, atraviesan situaciones complicadas.

“Me da pena porque traes criaturas al mundo que no pidieron venir. Uno los trae porque quiere, pero deberías haber aprendido que existen métodos de control de natalidad”, comentó con dureza.

Greissy, visiblemente incómoda, respondió defendiendo su rol como madre. Aseguró que se ha hecho responsable de sus hijos durante nueve años sin depender del apoyo de su expareja.

“Yo me he encargado de mis hijos, incluso más de uno que no era mío. No necesito que me mantengan. Siempre he trabajado para sacarlos adelante”, replicó.

Magaly Medina lamenta nuevo embarazo de Greissy Ortega: “Ojalá, después no estés pidiendo ayuda”. (Captura: Magaly TV La Firme)